Slik minnes kjendisene dronning Elizabeth

Daniel Craig (54), som møtte dronningen ved flere anledninger, var en av de første kjendisene som uttalte seg om dødsfallet ifølge, Independent.

Torsdag delte Craig fine ord til nyhetsbyrået PA:

– Jeg, som så mange andre, ble dypt berørt av dagens nyhet og mine tanker går til den kongelige familien, de hun elsket og alle som elsket dronningen. Hun etterlater seg en enestående arv og vil bli dypt savnet.

Tidligere i år fortalte James Bond-skuespilleren om en morsom hendelse han hadde med dronningen under innspillingen av en sketsj for de olympiske leker i London 2012.

Tullet med streng posering

Til The Late Show-programleder Stephen Colbert, omtalte Craig dronningen som «veldig morsom», da han fikk spørsmål om hvordan dronningen er privat:

– Hun liker å dra en vits, og tok en på meg, sier Craig, som fortsetter med å fortelle vitsen:

– Da vi ble fotografert sammen sa hun: «Å nei, han er den som ikke smiler», sier han og legger til: Greit nok.

I OL-skjetsjen medvirket også dronningens corgier.

– Jeg rullet rundt på gulvet med dem hele tiden. Jeg mener de bare er der hele tiden. Jeg tror de har sine egne fotfolk, vitser han, og legger til at de er veldig vennlige.

FERSK AGENT: Dronningen hilser på Bond-skuespilleren under verdenspremieren av Casino Royale i London 2006. Foto: Stephen Hird /Reuters

I 2021 opplevde Craig en ære som tok han ett steg nærmere sin James Bond-karakter.

Han ble tildelt the Order of Saint Michael og Saint George av dronningen. En ære som vanligvis blir tildelt diplomater. Den fiktive agenten James Bond har også fått denne prisen.

Kom med gaver

Menneskerettighetsaktivist og fredsprisvinner Malala Yousafzai (25) møtte dronning Elizabeth i 2013. Hun var 16 år da hun ble invitert og møtte opp på Buckingham Palace, sammen med faren sin.

Der overrakk hun sin selvbiografi «I am Malala».

GAVE: Fredsprisvinner Malala Yousafzai overrak dronningen sin selvbiografi under et møte i 2013. Foto: Reuters

Nå minnes hun dronningen i sosiale medier:

– Hennes Majestets bortgang er en tid med delt sorg for mennesker over hele verden. Hun var et fantastisk eksempel for mange unge kvinner som drømmer om å lede med verdighet og tjeneste. Måtte hun hvile i fred og fortsette å være et fyrtårn for inspirasjon i generasjoner, skriver Yousafzai.

Deler minnerikt bilde

Skuespiller Barbra Streisand (80) tok til Twitter og delte et bilde fylt med minner fra 1975.

Det ble tatt under premieren av filmen «Funny girl», som er en av Streisands mest ikoniske roller og som førte til at hun vant en Oscar for «beste skuespillerne i en hovedrolle».

Sad to hear about the passing of Queen Elizabeth II. She was a constant for us all. Respected around the world. May she rest in peace. Barbra. pic.twitter.com/LCizXL0u1N — Barbra Streisand (@BarbraStreisand) September 8, 2022

– Trist å høre om dødsfallet til dronning Elizabeth II. Hun var en konstant for oss alle. Respektert verden rundt. Måtte hun hvile i fred, skriver Streisand.

Et høydepunkt i karrieren

Hillary Clinton (74) har både uttalt seg på Twitter og til Variety om dødsfallet.

PRESIDENTBESØK: Hillary Rodham Clinton da hun var førstedame under et besøk til Buckingham Palace i desember 2000. Foto: RON EDMONDS /AP

– Vi mistet en kvinne som tjente med så stor ære fra da hun bokstavelig talt var et barn, frem til for to dager siden, da hun tok imot den nye statsministeren. Jeg var privilegert som fikk møte og tilbringe tid med henne.

De møttes både da Clinton var førstedame i USA og mens hun var utenriksminister i Barack Obamas regjering.

Sistnevnte møte trekker hun frem til Variety, hvor hun forteller om omvisning og samtaler om hagen og en gallamiddag i den store spisesalen.

– Sannsynligvis et av høydepunktene i min tid i offentlig tjeneste, sier hun om oppholdet i palasset, og utdyper:

– Jeg hadde mange hyggelige og fantastiske samtaler. Dronningen elsket å stille spørsmål, hun var så livlig og vil bli savnet.