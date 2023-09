Slik løser Matoma opptredenene i «Hver gang vi møtes»

Nylig ble det kjent hvilke syv folkekjære artister som skal delta i den 14. sesongen av «Hver gang vi møtes».

Blant dem er Tom Stræte Lagergren (32), bedre kjent som Matoma.

Dette er første gang det deltar en produsentartist i det populære TV 2-programmet.

«THE VOICE»: Tom Stræte Lagergren har vært mentor i «The Voice». I 2021 vant eleven hans, Erlend Gunstveit. Foto: Robert Dreier Holand / TV 2

Undrer seg

Lagergren er kjent for sin danseorienterte tropical housemusikk. Gjennombruddet kom da han slapp låten «Old Thing Back» sammen med Notorious B.I.G, Ja Rule og Ralph Tresvant i 2015.

På Kjerringøy skal artistene hylle hverandres låter i nye og friske drakter. Sammenlignet med de andre deltakerne synger derimot ikke Lagergren én eneste strofe selv på låtene sine.

32-åringen produserer musikken, og samarbeider ofte med andre artister som synger vokalen på låten. Andre ganger fornyer han også låter, og produserer en ny versjon av originalen.

I kommentarfelt i sosiale medier er det flere som lurer på hvordan produsentartisten skal løse opptredenene når programmet ruller over skjermen på nyåret, i og med han ikke synger selv.

PRODUSENTARTIST: Tom «Matoma» Stræte Lagergren har gjort stor suksess som DJ og artist både her til lands og internasjonalt. Nå er han med i den kommende «Hver gang vi møtes»-sesongen. Foto: Jan-Petter Dahl / TV 2

Tror publikum vil sette pris på det

Når TV 2 møter Lagergren i forbindelse med «Hver gang vi møtes'» pressetreff på Kjerringøy, forklarer han hvordan deltakelsen hans vil foregå.



– Det var noe av det første jeg tenkte på da jeg sa ja til dette – hvordan skal jeg utføre det. Jeg var ikke bekymret, for jeg føler selv at jeg har mye å bidra med musikalsk. Tidligere har det kanskje ikke vært så stort fokus på elektronisk musikk i «Hver gang vi møtes», derfor håper jeg folket setter pris på mitt bidrag her. Det å kunne bidra og vise til musikaliteten min gjennom å spille instrumenter, produsere og introdusere publikum til en ny verden å tenke artisteri på synes jeg er fint. Jeg hadde lyst til å gjøre noe nytt, noe jeg ikke har gjort før. Jeg elsker å utfordre meg selv. Derfor kan jeg ikke se for meg et bedre program å gjøre det på enn i «Hver gang vi møtes», sier han til TV 2.

Plutselig gjør Matoma dette

32-åringen røper videre at han vil få hjelp av gjesteartister når han skal innta scenen på Kjerringøy.

– De gjesteartistene jeg har med er av internasjonalt kaliber, og er veldig svære her i Norge. Alle de jeg samarbeider med må ha den samme kunstneriske utfoldelsen, og det handler om at uttrykket skal komme fra sjelen, og med en gang det kommer fra sjelen, og man blir kunstnerisk, får man et helt nytt uttrykk, og det tror jeg publikum der hjemme kommer til å sette pris på, fastslår han, og legger til:

– Det blir spennende å ha med én eller flere artister. Det skaper mystikk og stemning, noe jeg elsker. Jeg gleder meg masse.

TV 2s pressesjef, Jan-Petter Dahl, uttaler følgende om Lagergrens opptredener:

– Dette blir kjempespennende. Dette gir programmet noe helt nytt som vi ikke har sett før fordi han gjør det på den måten, og vi er helt sikre på at det kommer til å gjøre det hele spesielt, sier Dahl til TV 2.

Sesong 14 av «Hver gang vi møtes» har premiere på TV 2 Direkte og TV 2 Play i januar 2024.