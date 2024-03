Slik lever de luksuslivet i «Spillet»

OVER- OG UNDERKLASSEN: Én av deltakerne mener det var litt for mange goder tilgjengelig i overetasjen. Foto: Pinakkel Studio/TV 2

Godene som er tilgjengelig under «Spillet»-innspillingen, får én av deltakerne til å reagere.

TV 2 sin nye storsatsning «Spillet» har raskt blitt en seersuksess blant det norske folk. De tolv deltakerne skal gjennom et sosialt spill, hvor den som spiller smartest, og mest kynisk, vil stå igjen som vinner.

Deltakerne bor i en luksusvilla på 572 kvadratmeter på Nesøya i Oslofjorden, og filmes døgnet rundt. Det er også en viss luksus over oppholdet, om man ser bort ifra det psykologiske spillet.

Alkohol er én av godene deltakerne får nyte i løpet av oppholdet. Vin, øl og annen alkohol er lett tilgjengelig for dem til enhver tid.

Klasseforskjell

Allerede i første episode blir det avslørt at de eliminerte deltakerne ikke er ute av programmet, men danner et lag bestående av spillerne som de i overetasjen ønsket å sende hjem.

Når fulltallig, vil kjeller-laget bli avslørt for de gjenværende deltakerne i overetasjen. Så skal lagene konkurrere mot hverandre.

Men ettersom dette ikke skjer på en god stund, så måtte flere av deltakerne være i kjelleren nokså lenge. Dette gjaldt da Anette Hoff (62), som var den første deltakeren eliminert ut av spillet – noe hun tok svært tungt.

Tar til tårene i «Spillet»

Forskjellen på godene tilgjengelig i overetasjen og kjelleren var godt synlig, både for deltakere og panelet. For i kjelleren må de nemlig jobbe og tjene penger for å få noe som helst utenom de tilgjengelige basisvarene.

Én av godene som det virkelig var forskjell på, var alkohol. Mens de i overetasjen kunne forsyne seg av det de ville, måtte kjeller-spillerne gjennom en god del før de kunne nyte det samme.

– Vi kjøpte én flaske i kjelleren, og da var det skikkelig julaften delt på tre stykker. Men vi var veldig nøysomme med pengene, for vin var dyrt.

For måten deltakerne i kjelleren tjente penger på, var ved å sortere bønner og linser. Når de hadde sortert én boks bønner og én med linser, ville de få 50 kroner. Prisen på én vinflaske var 500 kroner. Det vil si ti bokser med sorterte bønner og linser.

Hoff har tidligere uttrykt til TV 2 at hun var svært lite fornøyd med forholdene der nede, og følte seg lurt av produksjonen.

STORE FORSKJELLER: Hoff måtte sortere mange linser og bønner for å tjene penger de kunne bruke på goder de i overetasjen har så mye de vil av. Foto: Pinakkel Studio

– Viktig at de føler seg hjemme

Ifølge TV 2 sin pressesjef, Jan-Petter Dahl, var det ikke en ubegrenset mengde alkohol tilgjengelig til en hver tid.



– Deltagerne måtte forholde seg til føringer og begrensinger som produksjonen satt.

Dahl bekrefter derimot at spillerne i overetasjen fikk så mye mat og drikke de ønsket, mens de som befant seg i kjelleren måtte forholde seg til en meny med varer som de kunne kjøpe.

HARDT KJELLERLIV: Anette Hoff var ikke særlig begeistret for forholdene nede i kjelleren. Foto: Pinakkel Studio

– Huset er deltakernes hjem i tolv dager, og det var viktig for produksjonen at deltagerne skulle føle seg hjemme. De bruker kjøleskapet slik de vil, utenom produksjonen sitt planlagte opplegg.

