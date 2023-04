SPAHAGE: Paret Vidar og Geraldine fikk uteplassen sin forvandlet til en spahage i funkisstil. Foto: Per Olav Sølvberg

Tid for hage:

Slik lager du egen spahage i funkisstil

Her er oversikt over planter, møbler og materialer som ble brukt da «Tid for hage» forvandlet grusplassen foran funkishuset til en ordentlig hage.