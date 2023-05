Slik kan sexting redde forholdet

– Man kan fint sexte uten at det skal føre til sex, og forventningene det skaper kan vare i dagevis, sier sexolog Tone Haldorsen til TV 2.

SPONTAN-SEXTING: Eksperten oppfordrer til å sende en pirrende melding til partner, for å skape spenning og tenne gnisten, enten man er i avstansforhold eller bor sammen. Foto: Colourbox

Konseptet sexting er for mange forbundet med såkalte «dickpics» eller lettkledde bilder. Skal vi tro sexolog og parterapeut Tone Haldorsen handler det rett og slett om å tenne hverandre ved bruk av ord og pirrende formuleringer.

– Sexting er rett og slett dirty-talk over tekst, sier hun til TV 2, og legger til:

– Når to samtykkende mennesker sender flørtende, sexy eller beskrivende meldinger fram og tilbake for å tenne hverandre. Sexprat over tekst, rett og slett.

LAVTERSKEL-REDSKAP: Det å sende en melding til den du dater eller kjæresten din, der du forteller at du tenker på han eller henne, kan utvikle seg til å bli såkalt sexting – og bidra positivt i forholdet. Foto: Colourbox

– Noen tenker kanskje at sexting er fjollete og uanstendig, og vet ikke helt hvordan man skal få sexpraten i gang med partner – har du noen tips til hvordan man starter å sexte?

– Det første du gjør, er å hente inn samtykke. Seksualiserte meldinger i noen som helst form er ikke lov uten samtykke, sier Haldorsen alvorlig.

Selv om dere er i samme rom

Når man sender flørtende meldinger, kan man ved hjelp av tonefallet, og om man får samme type meldinger tilbake, få en indikasjon på om den andre parten har gitt sitt samtykke og dermed «er med på leken».

– Det beste du kan gjøre, er å sende en melding til den du dater eller kjæresten din, og fortelle at du tenker på han eller henne. Om du får spørsmål om hva du tenker på, kan du med et lekende tonefall hinte frempå at det er noe sexy eller noe med sex å gjøre, og så se om den andre er med på leken, forklarer hun.

SEXTING I STUA: Selv om man er i samme rom, er det helt innafor å sexte partner. Foto: Colourbox

Mange som er i avstandsforhold bruker sexting for å sprite opp relasjonen, men Haldorsen oppfordrer også par som bor sammen, eller er sammen jevnlig, om å sende pirrende meldinger til hverandre.

Også om man er i samme rom.

– Sexting er forspill!, sier hun engasjert.

– Det er også tenning, spenning og lek. Det holder forholdet spennende, man kan utvikle seg som par, og det kan holdes ved like gjennom hele parforholdet, uansett hvilken livsfase man er i, mener hun.

Dette er no-go

Sexolog Haldorsen forklarer at konseptet sexting er et fantastisk lavterskel-verktøy, som kan benyttes av alle, uavhengig av avstand.

– Par som bor sammen, eller bor nærme hverandre, bør lære av avstandsforholdene. Det å sende hverandre noen sexy meldinger i løpet av arbeidsdagen, kan tenne en gnist som kan brenne sterkere når man møtes igjen.

Haldorsen foreslår noe så simpelt som å sende kjæresten en sexy melding fra stua, mens han eller hun lager mat på kjøkkenet. Det kan vekke lysten og fremstå pirrende, til tross for at man er i samme rom.

– Mange forhold går inn i kjedelige hverdagsrutiner, og sexting er et veldig lavterskel-redskap for å holde ting spennende. Man kan fint sexte uten at det skal føre til sex, og forventningene det skaper kan vare i dagevis, sier Haldorsen videre.

EKSPEERTEN: Tone Haldorsen er sexolog og parterapaut, og sier til TV 2 at sexting er et godt redskap i en relasjon eller parforhold til å tenne gnisten. Foto: Privat

– Er det noe som er no-go når det kommer til sexting?

– Alt som skjer uten samtykke, er no-go. Å foreslå eller utføre straffbare handlinger er heller ikke lov. Pass på at den du sexter med er gammel nok, og at det ikke er en ujevn maktbalanse der, som stor aldersforskjell eller sjef-ansatt-relasjon. Utover det kan bare fantasien sette grenser!