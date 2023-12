Slik kan sex hos svigers løses uten å føre til familieskandale

Julefeiring hos svigerfamilien er noe mange erfarer i løpet av livet, og blir av mange sett på som en skikkelig tålmodighetsprøve.

Men finnes det egentlig noen regler når det kommer til hvordan man skal forholde seg til svigers, når man bor under deres tak?

Ifølge sexolog Tone Haldorsen er et smart trekk å følge «husreglene» svigers har i hjemmet.

– Det kan jo være en fordel å være litt ydmyk hos svigers, og følge de reglene de har hjemme. Være hjelpsom og tilbydende, og legge merke til hvordan dynamikken i hjemmet er.

Klokt å reflektere i forkant

Men samtidig er det også viktig å sette grenser, dersom svigers tøyer strikken litt for langt.

– Vær tydelig på grensene dine, og se om noen av grensene dine kan strekkes uten at det blir for ubehagelig, legger Haldorsen til.

Forfatter, psykolog og parterapeut Eva Tryti sier til TV 2 at alle familier er som små mikrokulturer, med egne uskrevne regler og forventninger.

– Partnere gjør klokt i å reflektere litt i forkant, og «lære litt om hverandre» før første besøk. Samtidig er det en balansegang: Familiene bør jo tåle at et svigerbarn har litt andre forestillinger enn dem selv, sier Tryti.

Hun påpeker likevel at det finnes noen minimumsregler og minimumsforventninger mange familier ville si seg enige i, når det kommer til svigers og svigerbarn.

– Noen temaer jeg synes går igjen, som det ofte kan være strid om, er for eksempel forventninger om hvor ofte man skal komme på besøk, og hvor lenge man skal bli, sier forfatteren.

Ulike forventninger

Tryti beskriver at det ofte kan forekomme skjevheter i form av at man er mer eller lenger hos den ene svigerfamilien, enn den andre, uten noen åpenbar grunn.

– I tillegg ligger det forventninger om hvor sosial man skal være når man er der. Iblant synes svigerbarnet at familien er usosial, iblant er det omvendt, sier Tryti.

Og en problemstilling som de fleste kjenner på, er forventningene til hvor mye man skal ha med, hjelpe svigerforeldre med, eller ta initiativ til under besøket.

– Sånne ting bør paret diskutere i forkant, og prøve å finne kompromisser, som eventuelt også blir nevnt for svigers, sier Tryti videre.



Både sexolog Haldorsen og psykolog Tryti trekker frem vanlig folkeskikk som en rettesnor når det kommer til hvordan man skal oppføre seg hos svigers.

– Hva som gjør inntrykk på svigers, varierer en god del. Men det viktigste er vel at man prøver å ha med noe, hjelpe til litt, vise litt interesse – altså helt vanlig folkeskikk. Samtidig kan det være mange rare følelser mellom svigerforeldre og svigerbarn, så noen garanti for gode følelser er det vel ikke alltid, sier Tryti.

– Hvordan skal man ikke være under svigers tak?

– Det blir jo litt det motsatte av hva man bør gjøre. Kritikk av tradisjoner, ikke involvere seg eller isolere seg fra andre familiemedlemmer, være uengasjert i det som skjer, være negativ og sur, lister Haldorsen opp.

Finn svigermors kjærlighetsspråk

Mange tror at man kan smiske med svigermor eller svigerfar med spisbare gaver eller blomster. Men er det egentlig så lurt?

– Det kommer helt an på, men det går an å følge med på hva som gjør svigermor glad. Hva er kjærlighetsspråket hennes? Kjærlighetsspråkene kan nemlig brukes både mot partner, barn og familie. Liker hun blomster? Kjøp blomster. Liker hun tjenester? Hjelp til uten at hun må be om hjelp, sier sexolog Haldorsen og legger til:

– Liker hun gode ord? Komplimenter hjemmet hennes, maten hun lager eller hagen. Man kan lære mye om et menneske ved å studere dem på avstand, så prøv å legge merke til de små detaljene.

SEXOLOG: Tone Haldorsen tipser om både treningstøy og en god bok kan være måter å få alenetid på når man er på julebesøk hos svigers. Foto: Privat

Dersom man skal være hos svigers over en lengre periode, kan det være lurt å planlegge måter å få alenetid på. Både treningstøy og en god bok bør stå på pakkelisten.

Det er ifølge ekspertene mange måter å få alenetid på, og det er både lov og viktig med alenetid.

– Litt partid er også viktig å prioritere når man er hos svigers, men erfaringen viser at den som er det voksne «barnet» i familien må ta det opp med foreldrene sine, hvis de ikke skjønner det av seg selv, sier Tryti og legger til:

– Det gjelder også om man ønsker å be om litt hjelp til barnepass. Husk likevel på at svigers gjerne kan være både gamle og slitne, så man kan ikke forvente både å vartes opp, uten å bidra, og få hjelp med barnepass.

Sex hos svigers – ja eller nei?

Og det store spørsmålet mange stiller seg, og kanskje gjerne kjærester som feirer julehøytiden med svigerfamilien for aller første gang, er hvorvidt det er akseptabelt å ha sex under taket til svigers.

Både Tryti og Haldorsen mener at dette ikke er et problem, så lenge man tar visse hensyn.

– Det bør ikke være et problem å ha sex hos svigers. Men man må jo føle litt på om det er ønskelig. Om det er veldig lytt eller sengen knirker, frister det kanskje ikke? Det er ingen regel som sier at det er forbudt.

For «har du lyst, har du lov» mener sexolog Haldorsen.

– Men det kan jo være lurt å gå stille i dørene, ikke sprade naken rundt og holde lydnivået nede. Dette kommer helt an på hvilken svigerfamilie man har havnet i, og hva man selv er komfortabel med. Det finnes ikke noe fasitsvar.

Psykolog og forfatter Eva Tryti trekker frem ordet «diskresjon» når det kommer til å hoppe i høyet hos svigerforeldre.

– Sex hos svigers går veldig greit hvis dere sover langt unna alle. Men vanligvis er det litt trangere og mer lytt, og da må man kjenne om det er verdt det. Det avhenger også litt av hvor mange dager man er er på besøk. Diskresjon er stikkordet overfor de fleste, og ikke minst den eldre garde.



FORFATTER OG PSYKOLOG: Eva Tryti har mange års erfaring med parterapi, og har skrevet flere bøker om tematikken. Deriblant boken «Evig din? - sex, plikt og kjærlighet». Foto: Rolf M. Aagård / Gyldendal

Og hvordan få et best mulig forhold til svigers? Vis at du elsker barnet deres, sier sexolog Haldorsen.

– Ta vare på barnet deres, altså partneren din. De fleste foreldre ønsker bare at barna skal være lykkelige, så viser du at du elsker partneren din, vil mange svigerforeldre tenke at det er nok.