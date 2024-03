Slik kan kreftdiagnosen påvirke forholdet

ANSTRENGT: Prins William og prinsesse Kate har over lengre tid hatt et anstrengt forhold til prins Harry og hertuginne Meghan. Her fotografert sammen etter Dronning Elisabeth sin død. Foto: Chris Jackson / AP

Nyheten om kreftdiagnosen til Cathrine, prinsessen av Wales, (42) har rystet en hel verden.

Fredag kveld gikk det britiske kongehuset ut med en offisiell uttalelse, hvor prinsessen selv adresserte ryktene som har florert rundt henne den siste tiden.

Prinsesse Kate: – Jeg har kreft

Dette skjedde etter flere måneder med spekulasjoner rundt prinsessens helse. Samme kveld kom Prins Harry (39) og hertuginne Meghan (42) med en uttalelse, hvor de blant annet ønsket henne god bedring.

– Vi ønsker Kate god bedring, og god helse til hele familien, og håper de får fred og ro i denne tiden, sa de i en uttalelse, viderebrakt blant annet av Reuters.



Forholdet mellom kongefamilien og hertugen og hertuginnen av Sussex har over lengre tid vært betent. Nå er det spørsmål om familiens helseproblemer vil kunne bidra til en forsoning mellom partene.

TRAGEDIE PÅ TRAGEDIE: De siste årene har den britiske kongefamilien vært gjennom mye, med intriger innad i familien, dronning Elisabeth sin død, og to kreftdiagnoser. Foto: Martin Meissner

Rykteflom

Catherine, som er titulert prinsessen av Wales, er én av Storbritannias, om ikke verdens, mest kjente personer. Derfor oppsto det raskt spekulasjoner og konspirasjonsteorier da 42-åringen ikke hadde vist seg offentlig på flere måneder.

I slutten av januar bekreftet kongehuset at 42-åringen hadde gjennomgått en operasjon, og at hun ville være sykemeldt til over påske. Det stoppet derimot ikke konspirasjonsteoriene som florerte rundt, spesielt på TikTok.

Det tok ekstra fyr da kongehuset publiserte et offisielt bilde av prinsessen og hennes tre barn. Flere medier mente det var photoshoppet, og at både barna og Kate var redigert inn i bildet. Senere innrømmet 42-åringen at hun selv hadde manipulert bildet.

BEKLAGET: Prinsessen beklaget kort tid etter bildemanipuleringen ble avslørt. Foto: Laurence Griffiths

Så da nyheten kom om at prinsessen hadde blitt diagonisert med kreft i magen, var mange overrasket. Også TV 2s kongehusekspert Ole-Jørgen Shulsrud-Hansen.

– Jeg forholdt meg til at Kathrine skulle være sykemeldt til etter påske, slik de hadde meldt. Så når man ser på det slik, så er jeg ganske overrasket, sier han i et intervju med TV 2.

Men det var ikke bare offentligheten som ble overrasket av nyheten. Prins Harry og hertuginne Meghan visste angivelig heller ingenting om svigersøsterens kreftdiagnose.

BER OM RO: Hertuginnen ba om ro i kunngjøringsvideoen, og ble tydelig rørt da hun snakket om barna sine, her avbildet (fra venstre): Prins George (10), prins Louis (4) og prinsesse Charlotte (8). Foto: Reuters

– De ble nok like sjokkert som resten av verden. De hadde ikke fått vite noe på forhånd, i alle fall slik det var lagt frem i kommentaren deres. Men det at de faktisk kommenterer, er et godt tegn på forholdet deres, sier Shulsrud-Hansen.

For det er ingen hemmelighet at forholdet mellom kongefamilien og prins Harry og hertuginne Meghan over lengre tid har vært anstrengt. Spesielt etter at parets Netflix-serie, og prins Harry sin selvbiografi «Spare» kom ut, har riften blitt større.

Lov å håpe

Kongehuseksperten mener at uttalelsen til prinsen og hertuginnen er ektefølt.

– Jeg tror ikke de gjorde det fordi de følte de «måtte». Prins Harry har tidligere sagt at det å få Kathrine inn i familien, var som å få den søsteren han aldri hadde hatt. Så det er grunnlag for hyggelige følelser der, selv om det ikke har vært mye av det i det siste. Det blir fort slik når noen holder seg i institusjonen, mens andre holder seg unna.

MEDFØLELSE: Prins Harry og hertuginne Megan var rask ute med å vise støtte til prinsessen og resten av familien. Foto: Martin Meissner

Ifølge britiske medier skal paret også ha kontaktet prins William og prinsesse Kate privat, men det er ikke sikkert hvordan dette ble gjort. Diverse kilder hevder derimot at «Harry-problemet» er det siste kongefamilien tenker på nå, med både kong Charles og prinsesse Kate sine kreftdiagnoser.

Likevel er det lov å håpe på en bedring i forholdet mellom brødrene og hertuginnene.

– Det beste hadde jo vært om dette på en eller annen måte hadde ført til ny kontakt mellom disse to partene. Det er slik man håper for enhver familie. At om man mot formodning skulle splittes opp, slik som i dette tilfellet, finner man tilbake til hverandre. Også på et så – la oss si tragisk – grunnlag. Da hadde det kommet noe godt ut av det.

Men basert på det vi har sett til nå, tror han at det vil være lite sannsynlig. Også med tanke på hvordan prins Harry reagerte da kong Charles avslørte sin kreftdiagnose.

– Da nyheten om kong Charles ble avslørt, fløy prins Harry til England med én gang, og pratet med faren i … én halvtime før han reiste tilbake? Han fikk pratet med kongen, og det var det. Det har ikke vært noe flyvninger fra Los Angeles til London etter Kathrine sin diagnose ble avslørt.

Hadde trengt dem nå

Det at prins Harry valgte å reise til England da kong Charles sin diagnose ble avslørt, og ikke med Kathrine sin, kan ha mer med forholdet mellom brødrene å gjøre.

ANSTRENGT: Prins William og prins Harry sitt forhold har vært svært anstrengt over lenger tid. Foto: Martin Meissner / AP

– Det med kongen stikker dypere fordi det er faren til Harry. For oss som har lest boken «Spare», og fått med oss det som har kommet fra Harry de siste årene, så vet vi at det har vært en åpenbar rift mellom de to brødrene. Og det har vært en klar rift mellom hertuginne Meghan og prinsesse Kathrine. Jeg tror det skal mer til, men igjen, vi vet ikke hva som skjer bak lukkede dører.

Likevel mener han at paret, som til vanlig er bosatt i Los Angeles med sine to barn, hadde trengs hjemme i England nå.

– Jeg tror ikke det blir noen endring i forholdet mellom dem og resten av kongefamilien, men jeg håper! Det er klart at det britiske kongehuset nå hadde trengt prins Harry og hertuginne Meghan. Nettopp fordi de er så mange som er satt ut av spill.