Slik har du aldri sett Jakob Oftebro: – Det er ikke ofte jeg får lov til å spille slike roller

FREDRIKSTAD (TV 2): Skuespilleren avslører at det har oppstått en rekke utfordringer med rollen hans i den nye TV 2-serien «Kids in Crime».

Når TV 2 møter Jakob Oftebro (36) på innspillingen til den nye dramaserien «Kids in Crime» i Fredrikstad, kommer han rett fra seriens klimaks-innspilling. De har spilt inn samme scene i flere timer, og er allerede på overtid.

Det er nest siste dag av innspilling.

Inne i det lille huset de spiller i, er det godt over 30 grader, og folk løper ut og gisper etter luft hver gang direktøren roper «kutt!».

Likevel kommer Oftebro smilende mens han rusler ned engen for et intervju, og man ser tydelig at karakteren hans har vært gjennom et røft kjør.

STOR KONTRAST: Nå avslører han at tribal-tatoveringene krever halvannen time i sminkestolen hver dag. Foto: TV 2

Han har blod på muskelskjorta, militærstøvler og tribal-tatoveringer – noe som er en stor kontrast mot de tidligere «good guy»-rollene han har spilt.

Nå avslører han at den kriminelle og voldelige karakteren hans «Freddy Hælvette» ikke er langt unna de gutta han vokste opp med i barndommen.

Går skikkelig skeis

Regissøren, Kenneth Karlstad, forteller at det har vært en helt utrolig opplevelse å se de ulike skuespillerne ta tak i hans egne selvopplevde historie.

– «Kids in Crime» handler om en gjeng med ungdommer med ulike utfordringer, både sosialt i hjemmet og psykisk. De havner i et småkriminelt miljø, og serien handler om hvordan de takler utfordringer sammen som en gjeng – og deres møte med myndighetene, forteller regissøren til TV 2.

Seriens setting er Sarpsborg i 2001, og årtusenskiftet har gått overraskende bra. Alt annet, har rett og slett gått til helvete.

– På den tiden var det litt mer «hardt mot hardt» enn det er nå, men det gjør at det blir satt litt mer på spissen. Dette er kanskje noe av det største som har skjedd i livet mitt, påstår Karlstad og fortsetter:

– Det har vært utfordrende, og mye av det er basert på selvopplevde ting og venner av meg. Så det har vært ganske surrealistisk og stå der å regissere en scene som jeg har sett i det virkelige liv og gjenskape det. Denne gjengen her gjør det såpass bra at jeg bare har begynt å gråte fordi de minner meg om personene de er basert på.

«FREDDY HÆLVETTE»: Oftebro forteller at han aldri har spilt liknende roller før. Foto: Einar Film Drama

Oftebros karakter supplerer hele Østfold med dop, men når to smågutter prøver å ta over forretningen, går alt skikkelig skeis.

– Det har vært utrolig gøy for meg å komme hit og spille en rolle som ikke ligner noe av det jeg har gjort før, og komme tilbake til Sarpsborg. Jeg har jo vært mye her under oppveksten, siden faren min er herfra, forteller «Hamilton»-skuespilleren.

Og blant hans tidligere roller som agenten Carl Hamilton i thriller-serien «Hamilton» og Arnstein i «Viking», skiller rollen som «Freddy Hælvette» seg svært ut.

– Det er en utrolig karakter å spille, og jeg er veldig, veldig glad for at jeg fikk lov til det – det er ikke så ofte jeg får lov til å spille slike roller. Han er en type som har gitt opp samfunnet og alle rundt seg – og han heter «Freddy Hælvette» for en grunn. Han er ikke en av de snille gutta der, for å si det sånn, påstår han lattermildt.

– Så du ser ikke noe av deg selv i «Freddy Hælvette»?

– Kanskje hvis jeg kom ut med feil folk tidligere i livet, så kunne man ende opp som Freddy. Det som er fint med historien er at den handler også om hva som skjer med ungdom som ikke blir elsket hjemme, og som ikke blir sett av skolen, samfunnet og andre, forteller han og avslører:

– Jeg kan i hvert fall relatere veldig til det fra min oppvekst. Gutter på min egen alder hadde problemer hjemme, og skolesystemet visste det, politiet visste det, men det ble ikke tatt hensyn til. Så det å være et problembarn i Norge i dag – jeg tror vi har en egen evne til å avle kriminelle på den måten vi behandler dem på.

Forberedelser

Videre forteller han at settingen er utrolig viktig for tematikken de tar opp, som er narkotikamisbruket og Sarpsborg-miljøet på tidlig 2000-tallet.

FORBEREDELSER: Oftebro avslører at forberedelsene for serien har vært mange. Foto: Einar Film Drama

Forberedelsene han har gjort for rollen har vært mange. Han har blant annet øvd seg på å snakke «sarping», og han har møtt noen av de guttene som serien handler om.

Karakteren hans har heldekkende tribal-tatoveringer på begge armene, noe som gjør at han må sitte en og en halv time i sminkestolen hver dag.

– Vi sitter og koser oss lenge i sminkestolen hver dag, og jeg føler meg som et levende kunstverk.

Men til tross for at det har vært gøy å sette seg inn i en helt annerledes karakter med en uvant setting, oppstår det selvfølgelig flere utfordringer på settet.

– Utfordringen er jo å få det til å føles så ekte og annerledes som mulig. Kenneth vil veldig gjerne at dette ikke skal bli likt noe annet man har sett før. Så det å få det så ekte, vibrerende, men samtidig så morsomt og annerledes, har vært et helt utrolig univers, forteller han.

For Oftebro var den første scenen spesielt utfordrende å spille inn, ettersom han måtte bli kjent med «Freddy Hælvette» på en helt ny måte.

– Det var noe med etableringen av min karakter, og det var vanskelig å vite hvor jeg skulle «legge den». Det var helt utrolig og spennende å jobbe med, fordi vi har en antagonist, som er Freddy, som samtidig også er et ekte menneske man får se flere sider av. Han skal både være «likandes» og rusa, men han skal også være skummel.

I ny drakt

I serien får vi blant annet se den tidligere «Jenter»-skuespilleren Lea Myren (21) i ny drakt, sammen med to skuespiller-nykommere: Kristian Repshus og Martin Øvrevik.

«KIDS IN CRIME»: Fra venstre: Jakob Oftebro, Lea Myren, Kristian Repshus og Martin Øvrevik. Foto: Cameron Daravi/Einar Film Drama

– Det er veldig, veldig gøy for meg å jobbe med de unge! Jeg syntes de er så flinke, og det er helt rørende å se hvordan de jobber. Hemmeligheten her er at alle går «all in», det blir tatt push-ups før sett, og det blir ropt og skreket veldig mye før opptak fordi man har lyst til å komme inn i det, forteller Oftebro.

Casten består av skuespillere med profesjonell erfaring, og andre som gjør sin ferske debut. For å finne disse, har Karlstad lett i ulike miljøer.

HOVEDROLLER: Lea Myren og Jakob Oftebro spiller to av hovedrollene i den nye TV 2-serien «Kids in crime». Foto: Einar FIlm Drama

– Det er en god blanding. Vi har søkt åpent etter casting, og fått tips av venner. I tillegg har vi lett i nærmiljø, og det miljøet jeg vanker i til vanlig er ikke så langt fra det som portretteres. Det er ikke alle du finner på vanlige måter, noen må man lete litt lenger etter i ulike miljøer for å finne.

I dramaserien får vi se de ferske skuespillerne utføre sine egne stunts. Karlstad har stått på sidelinja med hjertet i halsen under opptakene.

Men han legger i tillegg ikke skjul på at de alle har blitt en sammensveiset «leirskole»-gjeng, som man gjerne blir under lange innspillinger.

– Det er noe gøy hver eneste dag. Vi gjorde et motorsykkel-stunt med Martin, og vi kjørte på en lukket vei i ganske høy hastighet. Det tror jeg er det mest intense jeg har opplevd som regissør, for hvis det gikk gærent... Nei, jeg begynte å gråte da det var ferdig, fordi jeg var så lettet, forteller han om innspillingen og fortsetter:

– Når man er en gjeng som jobber sammen 40 dager i strekk og bor sammen, så blir det nesten som en liten leirskole-boble. Hver dag er det fullstendig overtenning, og det har vært en helt utrolig opplevelse – som kommer til å skinne gjennom på skjermen.

«Kids in crime» har premiere på TV 2 og TV 2 Play. Premieredato er foreløpig ikke bekreftet.