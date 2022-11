Slik gikk det da Christopher Robin Omdahl måtte leve på 100 kroner i uken

Det er neppe en hemmelighet at gutta i TV 2 Bleep-gjengen finner på ulike fantestreker og sprenger alle mulige grenser. Men nå har de tatt det til nye høyder.

I mandagens episode tok de for seg en utfordring som én av gutta senere skulle angre på. Den neste uken skulle de nemlig ha et begrenset matbudsjett, og én etter én måtte de åpne konvoluttene – fikk de 100, 1000 eller 10.000 kroner hver?

Det var youtuberen Christopher Robin Omdahl (31) som endte opp med en hundrings i lomma. Det var en opplevelse han godt kunne vært foruten:

– Det var helt forferdelig, forteller 31-åringen til TV 2.

Én hundrings på én uke

Vanligvis er ikke mat-utfordringer på lista over Omdahls favoritter, men han ble med av én grunn:

– Jeg liker ikke utfordringer som påvirker hva vi skal spise, så jeg hadde en litt negativ holdning til det. Men jeg sa ja fordi det var en tredjedels sjanse for at jeg kunne få 10.000, konstaterer han.

I motsetning til kollegaene sine som kunne kose seg med take-away til lunsj og middag hver dag, satt han igjen med hundrelappen og brukte lang tid i butikken. For han skannet prisene nøye, slik at han kunne få mest mulig ut av hundringsen.

BANANER: De første timene av utfordringen bruker han åtte kroner på en bunt bananer. Foto: TV 2

– På forhånd hadde jeg hadde speidet etter billigere matprodukter. Jeg tror egentlig det var bra at det var jeg, og ikke en av de to andre, som fikk denne utfordringen, for jeg blir ikke så påvirket av mat som de andre gjør, forteller han og fortsetter:

– Jeg kan gjerne sitte å redigere noe i fem timer uten å spise, og så tenke: «Oi, jeg må spise noe!». Det var nok en fordel, men i lengden ...

Omdahl opplyser at han blant annet brukte tyve kroner på mel, slik at han kunne lage mat fra bunnen av. Men så glemte han alt det andre han trenger til å lage noe ut av melet. Som for eksempel sukker og bakepulver. Og gjær.

MIDDAG: Til middag kjøper han de billigste pølsene, i tillegg til mel og løk. Her var tanken at han kunne lage ting fra bunnen av. Foto: TV 2

– Det bet meg i ræva senere, for jeg tenkte jeg var så smart med det melet, men ja ... Jeg visste jo at gjær, salt, sukker, og andre basisvarer kan være greit å ha når man baker. Jeg skulle nok heller bare kjøpt et kneippbrød for ni kroner, men jeg merker at det er lenge siden jeg har levd slik.

Ris og bearnaise

STRAMT: Den første dagen hadde han allerede brukt over halve budsjettet sitt for uken. Foto: TV 2

For i likhet med mange andre, har han også vært student og levd på et stramt budsjett. Så det å ha få slanter i lommeboka, har neppe vært noe fremmed:

– Jeg har jo vært student, så jeg har jo levd på ris og bearnaisesaus før, hvor dét var det eneste jeg spiste over en lang periode. Men jeg tror jeg har blitt litt vant til å ikke sjekke priser. Jeg gjør jo ikke det lenger, men nå har mat blitt så dyrt at man må nesten sjekke.

DAG 2: På dag nummer to av utfordringen kjenner han allerede på de fysiske konsekvensene. Foto: TV 2

Han understreker likevel at prosjektet med et matbudsjett på en hundrings i uka har fungert som en liten oppvåkning for han.

– Det er mange som har lite penger og må tenke over de tingene. Så det er en fin vekker om hvor privilegert jeg egentlig er.

Ettersom 31-åringen måtte leve på et stramt budsjett, var det derfor ekstra ille å se Bleep-kollegaene sine kose seg:

– Det var mye som var ille, men det verste var tanken på at Rob (Robin Hofset, red. anm.) hadde 10.000 kroner. Han gikk rundt og bare: «Å det er så vanskelig å finne noe som ikke er dyrt nok! Nå har jeg bare så og så mye penger igjen!»

DRØMMEKOMBINASJON: Etter hvert kjøper han seg en flaske majones, og prøver seg på nye kombinasjoner. Her er det en lompe som er lagd fra bunnen av, sammen med banan og majones. Da har han 32 kroner igjen. Foto: TV 2

Han legger heller ikke skjul på at de tre gutta lagde videoen for underholdningsverdi, og at de ikke tenkte på samfunnsansvaret der og da:

– Da vi først satt oss ned var vi overrasket, for det er jo dritdyrt for tiden. Det er en samtale som går igjen overalt, det er umulig å unngå.

Et problem som forsvinner

Når uken har gått og utfordringen er over, er han åpen om at opplevelsen ikke har endret synet hans på livet. Men han understreker igjen at det var en oppvekker:

SØPPELKASSER: Til slutt tyr han til dumpster diving, for å finne ny mat. Foto: TV 2

– Når man har råd til ting, så er det et problem som forsvinner litt. Det at jeg har penger og kan ta meg råd til å kjøpe ting, er selvfølgelig ikke noe jeg tar forgjeves. Det er nesten ingen som styrter 10.000 i uka på mat. Men hundre kroner, det var jo ekstremt, forteller han og fortsetter:

– Nå høres det ut som jeg har gjort noe helt sykt. Hvis jeg ville spist, så hadde jeg jo gjort det hvis det var krise, men det ble jo aldri krise. Det var bare ekstremt i forhold til min livssituasjon.

