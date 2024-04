Slik går det med «Love Island»-parene i dag

Etter åtte uker med dating, konkurranser og bombshells, var det til slutt ett par som ble kåret som vinnerne av «Love Island 2024».

Til tross for at det kun kåres ett vinnerpar i programmet, er det flere av deltakerne som føler de har vunnet kjærligheten gjennom deltakelsen.

Flere av parene i finaleuken ble kjærester i villaen, mens andre så ut til å være på god vei. Nå er det fire uker siden finalen ble filmet på Gran Canaria.

Så hvordan går det med «Love Island»-parene i dag?

Henrik og Elisabeth

Henrik Fossedal (29) og Elisabeth Henriksen Reither (28) ser ut til å ha sjarmert hele Norge med sin kjærlighetshistorie. De har nemlig vært et par siden dag én i realityprogrammet.

Da Henrik endelig tok motet til seg og spurte Elisabeth om de skulle bli kjærester, ble det raskt tårevått i villaen.

Til TV 2 bekrefter de at de fremdeles er kjærester.

– Vi har det veldig, veldig fint og er veldig forelska. Jeg har aldri møtt noen som får meg til å føle sånn som han gjør, sier Elisabeth til TV 2.

Henrik bekrefter kjærestens uttalelse, i tillegg til at han innrømmer at han hadde lave forventninger til deltakelsen.

– Jeg hadde ikke troa på at jeg skulle finne drømmedama mi der inne. Jeg hadde aldri trodd at det skulle gå så bra, sier den 29 år gamle journalistikkstudenten.



Mens Henrik studerer i Volda, har Elisabeth fast jobb i Oslo. Avstandsforhold kan jo for mange by på problemer, men dette er ikke paret særlig bekymret for.

– Vi har allerede lagt en grundig plan på hvordan det kommer til å bli, sier Elisabeth, og legger til at de begge er innstilt på en del reising fremover mens de bor i forskjellige byer.

KJÆRLIGHET VED FØRSTE BLIKK: Henrik Fossedal og Elisabeth Henriksen Reither har holdt sammen siden dag én i villaen. Foto: Jørgen Holst/TV 2

– Jeg føler at så lenge vi har hverandre, og vil at det skal funke, så får man det til. Det er jo bare midlertidig.

Paret sier at de foreløpig heller mot å bosette seg sammen i Oslo etter hvert, men at ingenting er avgjort ennå.

– Hvilke jobbtilbud som eventuelt dukker opp i fremtiden blir jo veldig bestemmende. Men hun fikk meg til å si nei til en sommerjobb i Bergen nå, og heller si ja til en sommerjobb i Oslo, ler Henrik, som i sommer skal jobbe for Dagbladet Sporten.

PÅ FINALEFESTEN: Elisabeth Henriksen Reither og Henrik Fossedal.

Magnus og Hanna



Magnus Gruer (22) ankom villaen som bombshell, og fant først tonen med Christina Sandnes. Men da Casa Amor splittet jentene og guttene i villaen, fikk 22-åringen øynene opp for nykommer Hanna Rosemarie Lindblom (21).

I finaleuken ble de offisielt kjærester.

– Jeg synes det var perfekt at det bare var meg og Magnus. Det var så naturlig og fint, sier Hanna om daten der Magnus spurte om de skulle bli kjærester.



FLYTTEPLANER: Hanna Rosemarie Lindblom og Magnus Gruer avslører at de har planer om å flytte sammen til sommeren. Foto: Jørgen Holst/TV 2

Også dette paret kan bekrefte til TV 2 at de fremdeles er sammen.

– Jeg føler at de sterkere følelsene kom etter at vi kom tilbake til Norge, innrømmer Hanna.



Mens Hanna opprinnelig er fra Trondheim, kommer Magnus fra Hønefoss. I likhet med Henrik og Elisabeth, har de allerede lagt en plan for fremtiden sammen.

– Vi har snakket veldig mye om å flytte sammen, så det er det som er planen, avslører Magnus.



Om hvordan de skal løse bosituasjonen, forteller Hanna at de begge er enige om at de ikke ønsker å gå altfor lenge i avstandsforhold. Paret har nå landet på å bosette seg i Oslo – og det ganske snart.



– Jeg tenker i alle fall til sommeren, sier Hanna.

PÅ FINALEFESTEN: Magnus Gruer og Hanna Rosemarie Lindblom. Foto: Per Haugen / TV 2

Andreas og Christine

Christine Berg (24) ankom villaen som bombshell, og endte opp i flere forskjellige par. Hun var over en lengre periode partner med Lars Christian Therkelsen (23).

Ting snudde derimot brått idet Andreas Glimsdal Johansen (28) entret villaen.

Etter å ha falt pladask for hverandre, noe som har vært ganske tydelig overfor seerne, bestemte de seg for å blir kjærester på selve finaledagen.

STORMFORELSKET: Christine Berg og Andreas Glimsdal Johansen fant raskt ut at de ville satse på hverandre. Foto: Jørgen Holst/TV 2

Christine avslører til TV 2 at også hun og Andreas har holdt sammen etter at kameraene ble skrudd av.

– Det går veldig bra med meg og Andreas. Vi er jo mer forelsket nå, enn det vi var på TV, ler Christine.

Både Christine og Andreas bor i Oslo fra før av, og ifølge Andreas bruker de hver eneste ledige time på hverandre. På spørsmål om de har tenkt på å flytte inn sammen, svarer Christine ja. Paret har imidlertid ingen konkrete planer foreløpig.

– Det har jo blitt til at han har bodd hos meg, så å si hver eneste natt jeg har vært i Oslo. Vi sover sammen så mye vi kan. Så vi har snakket om at vi har lyst å flytte sammen på sikt.

24-åringen forteller at de begge trives veldig godt der de bor akkurat nå, i tillegg til at de allerede bor ganske nært hverandre.

– Så det skjer ikke med det første, men vi er ganske sikre på at det ikke blir så altfor lenge til, sier Christine.

Andreas legger til at det er viktig å ikke gå for fort frem i forholdet.

– Vi har jo gått ganske fort frem til nå, men da er det «the basics», at man henger sammen og har det gøy. Men med en gang det blir økonomiske forpliktelser og sånn … Man burde kanskje bruke litt lengre tid på en sånn avgjørelse, fastslår 28-åringen.

PÅ FINALEFESTEN: Christine Berg og Andreas Glimsdal Johansen. Foto: Per Haugen / TV 2

Lenny og Madelen

Til tross for at Lenny Langhelle (21) og Madelen Christine Magnussen (26) begge har vært på Gran Canaria fra start, tok det litt tid før de innså at det var en gjensidig interesse mellom dem.

Lenny innrømmer at han falt for Madelen ved første øyekast, men at han trakk seg litt unna da hun endte opp i par med Mathias Gulbrandsen i starten av programmet.

– Men etter to samtaler med henne, var jeg solgt, sier Lenny til TV 2.

Gjennom åtte uker, har seerne fått følge paret i både opp- og nedturer. Spesielt etter Casa Amor, ble det vanskelig for paret inne i villaen.

KJÆRESTER: Også Lenny og Madelen ble kjærester i villaen. Foto: TV 2

– Jeg er egentlig glad for at vi hadde de nedturene også. Det er jo en naturlig del av det å bli kjent, at man har diskusjoner og prøver å finne ut av hvem hverandre er. Vi har kommet godt ut av det, og blitt veldig godt kjent, sier Madelen.

Også dette paret har klart å holde sammen etter realitydeltakelsen.

Begge to er fra før av bosatt i Bergen, men før innspillingen av «Love Island» avslører Lenny at han var på flyttefot.

– Jeg hadde tenkt å flytte til Oslo, så jeg hadde fikset alle de greiene der.

Det ble derimot lagt på is, etter at han fant tonen med Madelen.

– Nå er jeg på leilighetsjakt her hjemme i Bergen istedenfor, sier han.

Madelen er opprinnelig fra Eidsvoll, men har bodd i Bergen de siste årene. Til Lennys store fornøyelse, høres det heller ikke ut som at fremtidsplanene hennes ligger et annet sted enn i Bergen.

– Jeg har skutt gullfuglen der, sier den familiekjære 21-åringen.

Men til tross for at begge blir boende i samme by, virker det ikke som at paret har umiddelbare planer om å flytte sammen.

– Akkurat nå vil vi bare nyte den tiden hvor man kan ringe hverandre og komme på besøk, og faktisk savne hverandre litt. Men etter hvert så kan det nok bli et tema, sier Madelen.



PÅ FINALEFESTEN: Madelen Christine Magnussen og Lenny Langhelle. Foto: Per Haugen / TV 2

Santos og Christina

Ett par som kanskje kom litt overraskende på seerne, var Marius Santos Osmundsen (25) og Christina Sandnes (25).

Christina hadde nemlig to pågående relasjoner fra før av, da Santos entret villaen. For publikum var det ingenting som tilsa at de to var på vei til å bygge en relasjon, før Christina plutselig kysset Santos under en av lekene i programmet.

I realiteten avslører 25-åringene at de hadde hatt flere seriøse prater seg imellom før TV-kysset.

Foto: TV 2

– Men det kom jo ikke med på TV, så det så jo ut som at det kysset var helt tilfeldig, sier Christina.



– Dere har nok gått glipp av en del viktig informasjon, legger Santos til.

Han forteller at han var ganske bestemt på at det var Christina han ville ha ha fra starten av.

Ettersom Santos holder til i Stavanger og Christina i Barcelona, er avstanden mellom paret hakket større enn hos de andre deltakerne. Til tross for dette har de klart å treffe hverandre flere ganger etter de forlot villaen.

I påsken var de på tur til Hemsedal sammen med flere av de andre deltakerne, i tillegg til at Santos har vært på besøk i Barcelona den siste uka før finalefesten.

BESØK: Christina avslører at Santos allerede har besøkt henne i Barcelona, hvor hun bor for øyeblikket. Foto: Privat/Instagram

Men det store spørsmålet er naturlig nok – har de blitt kjærester?

– Nei, vi har ikke funnet ut av det ennå. Alle rundt oss har vært så opptatt av å bruke store ord, men vi har på en måte aldri hatt det behovet for å definere oss, sier Christina.

Hun mener at så lenge de har det fint sammen og vet hvor de har hverandre, er det ingen grunn til å stresse med det.

– Det virker jo absolutt som det går i den retningen. Men som Christina sier, så tar vi det steg for steg i vårt tempo. Vi trenger ikke å forhaste noe som helst, legger Santos til.



Mathias og May Iren

Ett av parene som ikke kom til finaleuken, men som fortsatt hadde en ganske intens kjærlighetshistorie var Mathias Gulbrandsen (26) og May Iren Frafjord (22).

Da May Iren ble dumpet av superfansen, gikk det ikke lang tid før Mathias bestemte seg for å forlate villaen. Han ville gi forholdet deres en sjanse, og så ikke for seg at han ville falle for noen andre inne i villaen.

Dessverre så fortsatte ikke lykken på utsiden. Mathias reiste til Marbella, hvor May Iren befant seg, og de tilbragte fire uker sammen før de reiste hjem til hver sin kant av landet.

– Det var god stemning og veldig romantisk i Marbella. Men i løpet av de siste dagene så skjønte jeg det var noe som skurret, forteller 22-åringen fra Stavanger.

Ettersom det ble mindre og mindre kontakt, bestemte hun seg for å avslutte relasjonen.

– Jeg følte jeg ble holdt litt på pinebenken, så til slutt sa jeg at han måtte «la meg gå», fordi jeg ikke orket å leve med usikkerheten lenger. Det var så stor forskjell på hvordan han hadde vært med meg inne i villaen, sammenlignet med på utsiden, forteller May Iren, som også avslører at de ikke har hatt noe kontakt siden.

Mathias bekrefter at de hadde det fint sammen i Marbella, men at relasjonen dessverre ikke utviklet seg slik han hadde ønsket eller sett for seg.

– Jeg forlot villaen fordi jeg hadde lyst til å bli bedre kjent med henne, og det ble vi jo. Men jeg fant ut at vi kanskje ikke var en så god match som jeg opprinnelig hadde trodd, og det er helt greit. Det er ikke noe man kan kontrollere.



26-åringen sier at selv om det ikke fungerte på utsiden, så er det ikke noe «bad blood» mellom dem.

– Det er ikke noe dårlig stemning i det hele tatt. Så det er ikke noe problem i det hele tatt, ikke noe «bad blood». Jeg håper vi kan fortsette å være venner.



