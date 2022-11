Slik går det med Jakten-Tina i dag

I fjor ble TV-seerne kjent med bonden Tina Kristiansen (28) da hun var på leting etter en kjæreste i Jakten på kjærligheten. Tønsbergjenta var omsvermet av håpefulle friere, men det ble ikke hell i kjærligheten etter endt innspilling.

Ny hverdag

Ett år etter TV-deltakelsen har livet tatt en ny vending for Kristiansen. Datingprogrammet har nemlig ført bonden inn på en ny sti i livet.

– Selv om jeg ikke fant kjærligheten, så var det veldig bra for meg å være med på det. Jeg fikk et spark bak – fikk røsket opp i ting. Jeg har begynt å gjøre ting jeg har lyst til, deler hun overfor TV 2.

Det har resultert i at 28-åringen har tatt opp studiene igjen etter noen års pause. For tiden studerer hun film og TV-produksjon ved Høyskolen Kristiania i Oslo.

STUDENT: Fjorårets Jakten-bonde, Tina Kristiansen, har tatt fatt på film- og TV-studier etter Jakten på kjærligheten. Foto: Espen Solli / TV 2

– Jeg studerte litt for en del år siden, og så la jeg det egentlig bare på is. Men så hadde jeg så lyst til å ta det opp igjen nå, så da gjorde jeg det. Jeg har tenkt på det i ganske mange år, så nå passet det bra i livet å gjøre det.

Den store drømmen er å ha TV-produksjon som levebrød.

– Jeg har lyst til å jobbe med TV-underholdning av et eller annet slag, og så er planen å bruke dette året på å finne litt ut av hva jeg liker, og kan bli god i. Det er så mange spennende funksjoner, sier hun.

Singellivet

Etter Jakten på kjærligheten, står kjærlighetslivet fremdeles på stedet hvil. Noen særlig flere dater har det heller ikke blitt. Bonden uttrykker imidlertid at hun trives som singel, men legger ikke skjul på at en kjæreste hadde vært ønskelig på sikt.

– Jeg har det veldig bra med meg og mitt. Men det er fordi jeg er vant til det. Jeg gjør livet travelt også. Men det var en grunn til at jeg hadde lyst til å være med på Jakten, sier hun, og fortsetter:

– Jeg skulle ønske at det var noen, men det er ikke sånn at jeg går hver dag og savner en kjæreste, men det hadde jo vært koselig.

Kristiansen tror årsaken til at hun ikke har truffet noen etter Jakten på kjærligheten er sammensatt.

– Jeg tror at det er det at jeg er opptatt og har det travelt, men jeg føler samtidig ikke at det er en unnskyldning. Jeg tror at det handler om prioriteringer. Jeg har ikke gjort noen innsats – man må jobbe litt, og det har ikke jeg gjort.

Filmstudenten har heller ingen videre planer om å ta i bruk datingapper for å få fart på sakene.

– Jeg er ikke så glad i Tinder. Jeg synes den jobben er trælete. Jeg tror derfor at det er mye mer behagelig å styre med sitt. Jeg er jo sosial, så det handler jo ikke om det. Jeg skjønner at jeg må gjøre noe annet enn det jeg gjør nå, for det er ingenting, og det fungerer ikke, sier hun lattermildt.

28-åringen har imidlertid gjort seg opp noen tanker om hva som skal til for å bergta henne.

– Jeg tenker at vi må ha det gøy sammen, og han bør like å være ute og holde på litt. Vi må være litt på bølgelengde. Vi trenger ikke å være like på alt, men like verdier er viktig, mener hun.

