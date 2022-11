Slik går det med Jakten-Stefan i dag

I fjor høst ble hele landet kjent med kvinnebedåreren Stefan Gundersen (51) som deltok i Jakten på kjærligheten.

Bonden fra Rømskog i Aurskog-Høland ble en populær mann blant frierne sine, og knuste flere hjerter underveis. Gundersen fant imidlertid ikke kjærligheten på skjermen, men etter TV-datingen kunne han bekrefte at han hadde fått seg kjæreste utenfor datingprogrammet.

KJÆRLIGHET: Fjorårets Jakten-bonde, Stefan Gundersen, fant kjærligheten på egen hånd. Nå røper han detaljer om forholdet. Foto: Erik Edland / TV 2

– Beste matchen

Nå – ett år senere – blomstrer fremdeles romantikken som aldri før.

Da 51-åringen avslørte kjærestenyheten i fjor, var han hemmelighetsfull rundt sin utkårede, men nå letter han på sløret om partneren og forholdet deres overfor TV 2.

Se da Gundersen røpet romansenyheten i videoen øverst i saken.

Et tilfeldig møte på en strand i august måned skulle bli begynnelsen på en gryende romanse mellom bonden og Rømskog-kvinnen Karoline Dedorsson. Snart møttes de på skogturer for å holde forholdet skjult for omverdenen mens Jakten på kjærligheten rullet over skjermen.

– Vi har det veldig bra sammen, så det er veldig hyggelig, sier han til TV 2 om forholdet i dag.

Gundersen har bare gode ord å si om sin kjære.

– Jeg synes hun er en kjempeflott jente. Vi er veldig like med tanke på hva vi liker – være ute, være aktive. Vi er også ganske like knyttet til verdier. Og så er det en del ting jeg har å lære av henne og vice versa, sier han, og legger til:

– Det er nok den beste matchen jeg kunne få tror jeg. Jeg føler at jeg har funnet den riktige damen.

FORELSKET: Jakten-bonden Stefan Gundersen fant lykken med Karoline Dedorsson i fjor høst. Foto: Privat

– Ikke umulig at det skjer

Paret bor enn så lenge hver for seg grunnet praktiske årsaker og med hensyn til Dedorssons barn.

– Vi bor såpass nærme hverandre at vi har to baser. Det er snakk om tre-fire minutter mellom oss. Vi er nesten naboer, så det er gangavstand.

– Kan det bli samboerskap etter hvert?

– Jada. Absolutt. Det er nok først når barna begynner å forlate huset. Vi bor mer eller mindre sammen likevel for barna kommer hit og spiser middag, og noen dager er vi der, forklarer han.

Gundersen utelukker ikke at duoen tar forholdet et steg videre på sikt, men påpeker at de er tilfredse slik situasjonen er i skrivende stund.

Jakten-frier overrasker med intim avsløring

– Vi tar det som det kommer. Det er ikke noe hast for verken meg eller for henne å formalisere forholdet, for vi har begge vært gift tidligere. Det er ikke umulig at det skjer en gang, men det er ikke noe vi stresser med heller, for vi føler at forholdet vårt er der det skal være nå uansett.

Blir gjenkjent

Medvirkningen i Jakten på kjærligheten gjorde 51-åringen til et kjent ansikt i fjor, og selv den dag i dag får han oppmerksomhet når han beveger seg rundt – særlig utenfor egne trakter.

– Jeg blir gjenkjent til stadighet. I lokalmiljøet har de blitt så vant til det, men utenfor lokalmiljøet, så hender det at jeg blir gjenkjent. Da skal noen hilse eller ta bilde, men det er ikke plagsomt. Jeg synes at det bare er hyggelig. Jeg har aldri fått dårlige tilbakemeldinger, sier han.

Ble bekymret for en av frierne: – Trodde du kollapset

Med både hell i kjærligheten og trolig et nytt ammekufjøs rett rundt hjørnet, er bonden fornøyd med livet om dagen.

– Jeg føler at ting går bra på alle måter. Jeg er en «happy dude», avslutter han.

Se hele årets sesong av Jakten på kjærligheten på TV 2 Play.