Slik går det med Henriette Steenstrup etter operasjonen

Drama- og humorserien «Pørni» ble en enorm suksess da den ble lansert våren 2021.

«Snakkis»-serien slo flere rekorder, og ble blant annet den mest sette norske serien på 24 timer på Viaplay.

Nå kommer snart en sesong 3.

En vond tid for mange

Henriette Steenstrup (47) er skaper av seerfavoritten, og spiller også hovedrollen som Pernille «Pørni» Middelthon.

Til God Kveld Norge kan hun avsløre hva den kommende sesongen vil innebære.

FAVORITT: Pørni ble raskt en seerfavoritt, og mange gleder seg til sesong 3. Foto: Marius Bjellebø / NTB

– Det er endelig tid for en jule-sesong. Frem til nå har det jo vært mye sommer, så det blir gøy å bli med familien på julefeiringen.

Steenstrup forklarer at julefeiringen for Pørni og resten av familien blir annerledes dette året av en spesiell grunn.

– På lille-julaften er det et år siden Pørni mistet søsteren sin, så for henne blir det ekstra viktig å feire julen slik den alltid har vært med de samme tradisjonene.

47-åringen forteller videre at det derfor blir en sesong som mange kan kjenne seg igjen i.

– Juletiden er en veldig fin tid, men den kan også være veldig vond for dem som har mistet noen.

Utfordringer på filmsettet

Serien ble i hovedsak spilt inn i januar og februar, altså etter jultiden. Det skapte noen utfordringer.

– Vi måtte filme en del på natten for at det skulle være helt mørkt, slik det er i julen, forteller 47-åringen.

Hun forteller også at det måtte brukes mye kunstig snø for å skape julefølelsen.

– Det var lite snø ute, så da hadde vi en fantastisk rekvisitør på sett som løp rundt med kunstig snø til han fikk senebetennelse i armene, sier hun lattermildt.

Opererte før opptak

I fjor høst kunne Steenstrup medele at hun var innlagt på sykehus.

– Jeg skal være ærlig og si at dette legger jeg bare ut for å få sympati og god bedring-hilsener, skrev hun på sin Facebook.

Hun måtte operere kneet sitt grunnet store smerter, som følge av en langt fremskyndet artrose.

Ifølge Store Medisinske Leksikon er symptomene på kneleddartose smerter i kneet når man går, som er verst når man går nedover. Kvinner er mer utsatt enn menn, og det kommer ofte gradvis og økende med årene etter fylte 40.

Til God Kveld Norge forteller Steenstrup at kneet nå er bra, men at det ikke var like bra under innspillingen tidligere i år.

– Hvis man er veldig observant så kan man nok se at det kneet ikke er helt bra i serien, men nå klarer jeg å skjule det ganske så bra.

– Det er jeg for bekymret for

Skuespilleren kan røpe at hun er i gang med flere nye prosjekter allerede.

– Jeg jobber med flere skrive-prosjekter om dagen, men mer enn det kan jeg ikke røpe.

Hun er også aktuell i Ragnarok sesong 3 som kommer på Netflix til høsten, og den sjette sesongen av kongen befaler som også er planlagt på TV i løpet av høsten.

På spørsmål om hun kunne tenke seg å prøve å skrive andre sjangere enn humor, svarer hun:

– Alt annet enn skrekk tror jeg nok jeg kunne prøvd meg på, for jeg er nok for bekymret for å drive med skrekk, sier hun lattermildt.

Det er enda ikke bekreftet en lanseringsdato for sesong 3, men det er forventet at den vil komme i løpet av førjulstiden.