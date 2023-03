Slik finner de prostituerte i Exit

Tredje og siste sesong av Exit er godt i gang på skjermene landet over. De første tre episodene har hanket inn nesten tre millioner seere totalt på NRK TV.

Også i denne sesongen får vi et gjensyn med hva de fire guttene i serien elsker mest – penger, dop og damer.

Under pressetreffet til den siste sesongen tok God kveld Norge en prat med Karlsen, og produsent Petter Testmann-Koch.

LETTKLEDD: Adam og de andre karakterene omgir seg med damer. Foto: Fremantle / NRK

Ekshibisjonistiske damer

I serien trenger de mange skuespillere og statister til å spille alle de prostituerte som hovedkarakterene omgir seg med. Serieskaper Karlsen forteller at det var en utfordring å finne dem før sesong én, men nå kommer damene til dem.

– Det ene er skuespillere som har et helt naturlig forhold til kropp, og ikke bryr seg om å kle av seg. Det er jo bare et mennesketrekk som er kult. Så har vi de som åpenbart er ekshibisjonistiske, og som får et kick av det. I dette tilfelle, i sesong tre, har vi med kvinner som lever av det. Tvillingene vi har med lever jo av nettopp dette, sier Karlsen.

SERIESKAPER: Øystein Karlsen har innboksen full etter suksessen. Foto: © Ola Thingstad

Serieskaperen forteller også at de har en veldig konkret måte å gjøre ting på når det er nakenhet på sett. For å gjøre det så komfortabelt som mulig så stenger de settet, og de som ikke må være der går ut. Så fort scenen er ferdig løper noen inn med badekåper til de som har kledd av seg.

– I dette tilfelle var det helt stikk motsatt. Det var vanskelig å få de til å kle på seg igjen, forteller Karlsen om tvillingene.

TVILLINGER: Adam har de to tvillingene boende hjemme hos seg. Foto: Fremantle / NRK

OnlyFans

Tvillingene han tenker på er de to jentene som karakteren Adam har boende hjemme hos seg. I virkeligheten heter de Roxy og Shana Lane, og er to pornoskuespillere fra Canada.

– De bare: «Næh, det er ikke så farlig». Men de var superkule, de har jo sin egen OnlyFans-side og lever av det her. De tjener jo masse penger, sier Karlsen.

– Du legger liksom opp til at det skal være så komfortabelt som overhodet mulig i sånne scener. Så er de så komfortable at det blir ukomfortabelt for de som er påkledd, ikke sant, ler produsent Testmann-Koch.

I forrige sesong spilte norske Thale Myhre en liten rolle som prostituert, hun også livnærer seg av OnlyFans.

Vandrehistorier

Exit er basert på flere sanne historier fra finansmiljøet, og der det var vanskelig å få folk til å stille opp før sesong én, var det stikk motsatt før sesong tre.

– Nå kommer de til oss, ja. Etter sesong én var det spesielt mange kvinner fra miljøet som gjerne ville snakke. Nå er det blitt litt sånn at folk ringer, eller treffer skuespillerne ute, og sier: «Hvis du syns det der er drøyt, så skal jeg fortelle deg et par historier», sier Karlsen.

– Er det vanskelig å skille hvem som snakker sant og hvem som lyver?

– Ja, man må prøve å få det fortalt fra i hvert fall to, tenker jeg. Og så er det noen som prøver å tilegne seg at historiene handler om dem, mens vi allerede har hørt historien om noen andre. Så historiene er på en måte vandrehistorier, men bygget på en sannhet, da.

PRESSEDAG: Jon Øigarden i prat med produsent Testmann-Koch. Foto: © Ola Thingstad

Karlsen forteller at Jon Øigarden ble kontaktet av en sønn som ikke hadde et veldig godt forhold til sin far, og ville ødelegge for ham.

– Da er det selvfølgelig en helt annen type ting, hvor han da beviselig kan legge frem dokumenter om hva dette her er. De type historiene blir jo selvfølgelig en helt annen ting enn de «morsomme» vandrehistoriene». Det finnes jo en slags tristhet bak den kynismen disse gutta velger å leve.

Serieskaperen forteller også at flere prøver å skryte på seg at serien er basert på dem.

– Det tenker jeg er fascinerende at noen vil ta eierskap til opprinnelsen.