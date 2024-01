Slik fant turboprinsen Frederik sin australske flamme Mary

PAR I HJERTER: Australske Mary Donaldson møtte den dansk kronprinsen under et barbesøk i Sydney i 2000. Her fra en annen anledning fire år senere. Foto: Mark Baker / NTB

Den danske kronprinsen, som 14. januar 2024 blir kong Frederik den tiende av Danmark, måtte reise til andre siden av jordkloden for å finne sin store kjærlighet.

Da hadde «turboprinsen», som han ble kalt for sitt utsvevende ungkarsliv og forkjærlighet for nattelivet, vært av-og-på i ulike relasjoner med kvinner som potensielt sett kunne ha blitt «Danmarks neste dronning».

Men det var den australske skjønnheten Mary Elizabeth Donaldson som stjal danskeprinsens hjerte.

– Første gang vi møttes håndhilste vi



Mary var 28 år da hun sommeren 2000 dro til baren Slip Inn i Sydney med noen venninner, og tilfeldigvis kom i snakk med den fire år eldre kronprinsen som var i Australia i forbindelse med sommer-OL.

FORELSKET: Mary Donaldson og kronprins Frederik fotografert i Danmark i 2002, samme år som hun flyttet til Danmark. Foto: NTB

Den kommende dronningen har selv fortalt om det første møtet med prinsen fra landet i nord.

– Første gang vi møttes håndhilste vi. Jeg visste ikke at han var kronprins Frederik. Halvannen time senere var det noen som kom bort til meg og sa: «Vet du ikke hvem det er»?



Dette møtet skulle bli starten på et langdistanseforhold som skulle pågå i over ett år. I mellomtiden utførte kronprinsen sine plikter i morslandet Danmark, mens Mary Donaldson var engelsklærer i Paris.

Den australske skjønnheten har vært ærlig på at hun aldri hadde sett for seg å bli en del av en kongefamilie.

– Jeg kan ikke huske at jeg noen gang har drømt om å bli prinsesse. Jeg ville bli veterinær, jeg, har hun uttalt med glimt i øyet, ifølge det australske magasinet Women's Weekly.

PÅ «ALLES» LEPPER: Da giftemålet ble kjent høsten 2003 var Mary og Frederik på alle avisforsider. Foto: NTB

Gikk ned på kne i kjærlighetens by

På nyåret i 2002 flyttet Mary permanent til Danmark for å jobbe ved den danske Microsoft-avdelingen, og dette ga en sterk indikasjon på at kronprinsen hadde funnet sin fremtidige kone.

Det var under en kjærlighetsferie til den italienske hovedstaden i 2003, at prinsen gikk ned på kne med en forlovelsesring med en diamant og to røde rubiner – inspirert av det danske flaggets farger.

– Vi bestemte oss for å reise til Roma, bare for å se byen. Jeg hadde aldri vært i Roma før. Underveis tenkte jeg: «Dette er øyeblikket. Grip dagen og .... og få på deg knebeskytteren». Og plutselig, på et av disse vakre stedene i Roma bare måtte jeg si: «Dette er øyeblikket, Mary», har den kommende kongen tidligere avslørt.



FORLOVET: Høsten 2003 inngikk kronprinsen og Mary Donaldson forlovelse. Bryllupet sto et halvt år senere. Foto: NTB

Det storslåtte, kongelige bryllupet ble avholdt lørdag 14. mai 2004 i Vor Frue Kirke i København. Mary var ikledd en silke-brudekjole signert den danske designeren Uffe Frank. Han ble siden designer for italienske Valentino.

Blant de rojale gjestene i bryllupet var både det norske kongeparet og kronprins Haakon (50) og kronprinsesse Mette-Marit (50).

NÆRE VENNER: Det norske og danske kronprinsparet er blitt svært nære og fortrolige, og samarbeider etter all sannsynlighet på tvers av landegrensene både om felles mål og utarbeiding av konge- og dronning-rollene i sine respektive land. Foto: NTB

Det norske kronprinsparet er med årene blitt svært nære det danske kronprinsparet, som nå baner vei i rollen som kongepar. En rolle Haakon og Mette-Marit også skal inn i en dag.

Populær familie

Siden bryllupet for nå straks 20 år siden, har det kommende kongeparet fått fire flotte barn. Året etter bryllupet kom arveprins Christian (18) til verden, og siden prinsesse Isabella (16) i 2007 og tvillingene prins Vincent og prinsesse Josephine (13) på nyåret i 2011.

Mary og Frederik har sammen med sine fire barn vist folkelighet og glede, og har gjennom sosiale medier vist at de er en sporty og sammensveiset familie.

Det tok nemlig ikke lang tid før det danske ekteparet gjorde som det norske og svenske kronprinsparet, og tok i bruk sosiale medier for å dele fra private og offentlige begivenheter.

SPORTY GJENG: Den danske kronprinsfamilien på skiferie i Sveits i 2012. Hele gjengen er, i liket med foreldrene, ekstremt opptatt av sport og idrett. Foto: NTB

De har delt både fra kongelige bursdagsfester, idrettsarrangementer og julefeiringer. Dette har bidratt til at den kommende kongefamilien er blitt svært populær blant det danske folket.

Og selv om sjokket var stort da dronning Margrethe (83) annonserte sin avgang på selveste nyttårsaften, og fikk flere – også utenfor de danske landegrenser – til å sette champagnen i vrangstrupen, uttrykker den generelle danske at de er fornøyde med det kommende kongeparet.

POPULÆRE: Når mamma og pappa blir dronning og konge rykker Christian opp som kroprins, mens prinsesse Isabella blir nummer to i arverekken til tronen. Her fra Sistnevntes konfirmasjon våren 2022. Foto: NTB

På tampen av nyåret kom en undersøkelse utført av danske Epinion for Danmarks Radio, og her har henholdsvis 84 og 85 prosent svart at de er positive overfor kronprins Frederik og kronprinsesse Mary.

Undersøkelsen kom dagen før sjokknyheten om at dronning Margrethe ønsket å abdisere, og i kjølvannet av utroskapsskandalen som har herjet i Danmark de siste ukene.

KONGELIGE KONKURRENTER: Kronpris Haakon og kronprins Frederik kjempet om å komme raskest i mål under Birken i 2016. Den norske kronprinsen nådde målstreken en god time før den danske. Foto: Geir Olsen/BIRKEN/Ritzau Scanpix

Rykter om affære med sosietetskvinne

Mange har nemlig spekulert i om utroskapsskandalen, der kronprins Frederik angivelig skal ha hatt en affære med den meksikanske sosietetskvinnen Genevieve Casanova (47), har vært en avgjørende faktor for dronningens avgjørelse.



Skal vi tro TV 2s kongehusekspert Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen, er derimot dette lite trolig.

– Det er liten sannsynlighet for at dronning Margrethe abdiserer for å få bukt med ryktene rundt kronprins Frederik. Dette har nok vært planlagt lenger enn som så, sier Schulsrud-Hansen til TV 2.

Casanova har gått ut og benektet at affæren har funnet sted.



NYTT KONGEPAR: Kong Harald ble godt tatt imot av kronprins Frederik og kronprinsesse Mary i København i juni 2023. Trolig visste det kommende kongeparet allerede der om tronskiftet som var i vente noen måneder senere. Foto: NTB

I den samme Epinion-undersøkelsen svarte 41 prosent av de 1038 spurte at dronningen burde bli på tronen til sin død. Men den gang ei; søndag 14. januar 2024 får den danske turboprinsen sin australske skjønnhet.

Danmark får dermed et nytt kongepar; kong Frederik 10. og dronning Mary. Den avtroppende dronningen beholder sin tittel, og skal også i fremtiden bli titulert dronning Margrethe.

Følg tronskiftet i Danmark gjennom hele dagen på TV 2 Nyhetene fra klokken 12.00, og på TV 2 Play, søndag 14. januar 2024.