Slik endret TV-kokken seg etter hjerteoperasjonen

De siste årene har vært turbulente for Christer Rødseth.

Han har gjennomgått en hjerteoperasjon, hatt flere dødsfall i nær familie og opplevd angst.

Likevel skal du lete lenge etter en mer positiv og blid mann. TV 2 tar en juleprat med den populære kokken, som åpenhjertlig forteller om hvordan det har vært å være ham, i opp- og nedturer, de siste årene.

Hjerteoperert – men jobber langt over 100 prosent

Selv om Rødseth har blitt fast inventar i et av landets mest kjente programmer, God morgen Norge, er det ingen divanykker å finne.

Selv etter at produksjonsassistentene har dratt, er Rødseth igjen.

Før han kan sette seg ned med TV 2s reporter, sørger han for at kjøkkenet er plettfritt.

OPPVASK: – Jeg elsker å være kokk. Alle deler av matlagingen er en del av jobben. Jeg elsker å stå i oppvasken. Jeg lar tankene bare fly. Foto: Kristin Grønning / TV 2

TV-seerne vet kanskje ikke dette, men det er langt mer arbeid å være God morgen Norge-kokk enn mange kanskje tror.

Han handler inn maten selv, han lager deler av måltidene i sitt eget kjøkken, deler av maten på et backstage-kjøkken og deler av maten under sendingen. Alle disse kjøkkenstasjonene skal vaskes, og det samme gjelder alt av utstyr han bruker. Han må også lage oppskrifter, og få disse ut på TV2.no.

– Jeg elsker å være kokk. Alle deler av matlagingen er en del av jobben. Jeg elsker å stå i oppvasken. Jeg lar tankene bare fly. Det er helt topp, jeg har oppgaven foran meg: Alt skittent skal inn i maskinen, og komme ut rent. Det er enkelt, og nesten litt terapeutisk.

Denne positive innstillingen har nok vært viktig for 32-åringen å ha. For selv om Rødseth stort sett er positiv og glad til enhver tid, har det ikke vært manko på utfordringer i livet hans.

KOKK: Christer Rødseth er TV-kokk i God morgen Norge. Foto: Kristin Grønning / TV 2

For et år siden ble han hjerteoperert, etter å ha blitt diagnostisert med en hjertefeil i 2019. Det var helt tilfeldig at legene oppdaget en bilyd på hjertet, som viste seg å være en lekkasje på en hjerteklaff.

Rødseth fulgte legenes råd til punkt og prikke. Han fikk eksempelvis beskjed om å ikke løfte mer enn fem kilo i hver arm etter operasjonen – derfor veide han maten han kjøpe på butikken. Var det over ti kilo, måtte han la noe ligge igjen.

Selv om han gjorde alt rett, fikk han likevel et uheldig tilbakefall etter fire dager. Han fikk en infeksjon, og ble sendt tilbake på sykehuset.

– Jeg ble liggende på sykehus i rundt tre uker. Folk tenker kanskje at det er lenge, men da tenker jeg: «Dette er ute av min kontroll. Jeg må bare innse det, også får jeg heller bruke tiden på å se på serier». Legene kan det de gjør, og det må jeg stole på. Jeg kan lage mat, jeg. Jeg kan jo ikke noe om hjerter. Jeg gjør mine ting, de gjør sine ting. Jeg stoler alltid på de som vet mer enn meg.

FORSIKTIG: – Jeg har blitt mye mer forsiktig etter operasjonen. Jeg går ikke inn i situasjoner hvor jeg kan bli skadet. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Nå, et års tid etter operasjonen, lever han et tilnærmet normalt liv. Han er kjøkkensjef på den kritikerroste restauranten Vaaghals, han er medeier av restauranten Code, han har programlederjobber, han gir ut bøker og han jobber som nevnt i God morgen Norge.

– Det har gått veldig fint etter operasjonen, men det er en tilvenningsprosess. Jeg har en mekanisk hjerteklaff, som lager en tikkelyd. Det tok noen dager før jeg godtok at denne er jeg «stuck» med resten av livet. Jeg går på litt blodfortynnende og gjør noen målinger, men det er ikke noe å klage på, sier han, og fortsetter:

– Mitt liv har aldri vært å utfordre meg selv fysisk. Jeg har aldri drevet med kickboksing og slalåm, og nå begynner jeg ikke med det. Jeg har innsett at jeg ikke skal drive med ekstremsport på grunn av hjertet, jeg holder meg til de gamle rutinene mine. Jeg har blitt mye mer forsiktig etter operasjonen. Jeg går ikke inn i situasjoner hvor jeg kan bli skadet.

POSITIV: – Jeg tror ikke man kommer noen vei om man bare fokuserer på det negative. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Dødsfallet som endret mye

Under intervjuet sitter Rødseth avslappet i stolen, og lener seg kun fremover når han skal ta en kaffetår. Å snakke om helseplager og tøffe tider, håndterer han svært godt.

Mens julelysene i God morgen Norge glitrer bak ham, deler han litt livsfilosofi:

– Kjipe ting er en del av livserfaringen din, og du må gjennom en del dritt. Jeg prøver å være mest mulig positiv i hverdagen, for jeg tror ikke man kommer noen vei om man bare fokuserer på det negative.

En annen del av livet, som har påvirket Rødseth de siste årene, er sorg. Sorg over å ha mistet to store rollemodeller; begge bestemødrene sine.

JULEBAKST: Det står pepperkakehus på bordet i God Morgen Norge. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Det unike forholdet til bestemødrene sine, er noe Rødseth gjerne snakker om. Faktisk er de så nære, at han viet mye tid til dem i hans nye kokebok.

«Matinteressen min ble vekket på kjøkkenet til bestemor. Og jeg satte meg allerede da, mens jeg fremdeles måtte stå på en skammel for å røre i grytene, et stort mål: Å bli kokk. En veldig flink kokk», står det, i boken med navnet Christer redder hverdagen.

Den ene bestemoren til Christer døde i 2010, men før den tid tilbragte de mye tid sammen. Bestemoren bodde på Skillebekk, og han jobbet på en restaurant rett i nærheten, på Frogner. Flere ganger i uken besøkte han henne etter jobb, hjalp henne med handling og delte gode samtaler. Han sier spøkefullt at han var en ubetalt vaktmester, men stortrivdes med rollen.

Siden de to ofte tilbragte tid sammen, skjønte han raskt da noe ikke stemte. Den siste gangen han fikk en slik innskytelse, fikk han se henne for siste gang.

– Jeg har alltid hatt en følelse av at jeg kom til å finne henne død. Jeg vet ikke hvorfor jeg hadde den følelsen, men jeg følte det ville skje. Sånn ble det jo også.

– Jeg var på jobb. Mamma ringte meg og spurte om jeg kunne stikke bort til bestemor. Jeg var på jobb, men sjefen var snill og lot meg gå. Døren var låst med sikkerhetslås. Heldigvis hadde dette skjedd før, så jeg hadde lært en teknikk for jeg fikk tråden til øretelefonene gjennom brevluka, og så brukte jeg ledningen til å fjerne kjettingen på sikkerhetslåsen. Jeg kom meg inn, og der lå hun inne på soverommet sitt. Hun var i live, men hun døde samme kveld.

STÅR PÅ: Selv etter at produksjonsassistentene har dratt, er Rødseth igjen i tv-studioet. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Rødseth sitter igjen med en stor takknemlighet. Han er takknemlig for at hun ikke var alene, da hun gikk gjennom dette. Han er også glad for at det var nettopp ham som skulle dele de siste timene med henne.

– Jeg gikk i en slags sjokktilstand. Det var en merkelig ting å oppleve. Jeg er likevel glad for at jeg fant henne, og ikke mamma. Jeg elsker mamma, og er glad for at hun slapp å oppleve det. Jeg var knust, men jeg ville heller at jeg skulle være knust, enn mamma. Vi ble begge forferdelig lei oss.

Noen måneder etter at sjokket la seg, fikk han en slags forsinket sorgreaksjon.

– Jeg var 20 år i 2010, da bestemor ble borte. En måned etter dødsfallet, så fikk jeg en reaksjon. Jeg ble livredd. Jeg lå bare på sofaen, og begynte å grine. Jeg skjønte ikke hvor det kom fra. Heldigvis tok jeg det dritseriøst, og fikk snakket med noen på akuttpsykiatrisk helsetjeneste. Det høres superdramatisk ut, men det var bare at jeg gikk til et senter på Vinderen. Der fikk jeg snakka med to personer i en time. Etterpå tenkte jeg bare: «Okei, det var deilig». Dagen etterpå var det en ny verden.

I ettertid tror han at dette var første gang han kjente på angst, men på dette tidspunktet klarte han ikke forstå følelsene sine. Også senere i livet skulle han kjenne på disse følelsene. Særlig i 2019.

LIVSERFARING: – Kjipe ting er en del av livserfaringen din, og du må gjennom en del dritt. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Året da alt gikk galt

Han fikk også vært med på sin andre bestemors siste reise. Hun bodde på Møre, og Rødseth følte på at han trengte å besøke henne i påsken 2019.

– Da jeg skulle reise, sa hun: «Det er vel nå vi sier farvel, Christer». Hun ble borte to dager etterpå. Jeg syns likevel det er fint å tenke tilbake på, for hun var så tilfreds. Hun var blid, og fornøyd med livet hun hadde levd. Og hele familien var der for henne to dager før hun døde. Jeg tenker at hun kjente på at det var greit å dø, siden vi alle hadde sagt farvel. Det vet man jo ikke, men.

Dette var nok en trist hendelse i året 2019, da alt skulle gå galt. Han fikk vite om hjerteproblemene sine, bestemoren døde, og han hadde et anfall av panikkangst.

– Jeg får ofte angst når jeg har mye å gjøre, over lengre tid. Så når tempoet mitt har vært for høyt, kan jeg få angst. For meg var panikkangsten litt som at kroppen gikk inn i tsunami-modus. Jeg fikk smerter i brystet, skjelvenhet, svette og hjertebank. Angsten tok helt av i 2019, men det gikk fint. Jeg snakket med en veldig dyktig ergoterapeut, som jeg fortsatt går til.

ÅPEN: – Jeg får ofte angst når jeg har mye å gjøre, over lengre tid. Så når tempoet mitt har vært for høyt, kan jeg få angst. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Hun hjalp meg med å kjøre utfordringene i tørketrommelen, og fikk dem til å bli mindre. Hun lærte meg også at jeg skal ta signalene til kroppen veldig seriøst. Jeg har det kjempefint nå om dagen. Jeg anser meg selv som fri for angst, men hvis jeg kjenner på at jeg har mye å gjøre, så tar jeg en prat med henne. Det gjorde jeg for noen måneder siden, for det har vært mye det siste året, med hjerteoperasjonen og alt. Når jeg snakker med henne, får jeg alt ut av systemet. Jeg syns at alle som kan bli overveldet av følelsene sine, burde snakke med en ergoterapeut, dersom man har mulighet til det.

Hedrer dem i juletiden

TV-kokken gleder seg til jul, og særlig det å dele tid med familien.

Dette til tross for at julefeiringen har endret seg for Rødseth de siste årene, da viktige personer ikke lenger sitter rundt bordet med ham.

«Onkel Kjell» var kokk, og ble en av inspirasjonskildene til Rødseth. Onkelen tok med nevøen på kjøkkenet da han var elleve år. Oppgaven Rødseth fikk i sin første kjøkkenjobb, var kanskje ikke så lukrativ; han skulle skrelle en 15 kilos sekk med løk. Rødseth satte likevel stor pris på jobberfaringen onkelen ga ham i restaurantbransjen, og både han og onkelen var stolte over innsatsen til den lille kokkespiren.

Dessverre døde også onkelen altfor ung.

– Av familien min på Østlandet, så har vi mistet to viktige og herlige personer. Onkelen min fikk hjertestans for noen år siden, og døde brått. Mamma ønsket å hedre begge, så året etter at han døde, så hadde vi et bilde av ham på kommoden ved siden av spisebordet. Vi gjorde det samme året etter at bestemor døde. Så året etter hvert av dødsfallene, så var det litt rart og vanskelig. Men nå fokuserer vi seks som er igjen på å ha det hyggelig sammen.

Han har full respekt for at mange har et anspent forhold til julen, men personlig gleder han seg like mye til feiringen i år, som tidligere.

Rødseth blir spurt om å gi et tips til de som fort stresser med matlaging i julen. Hør det viktige rådet i videoen under:

Ny tradisjon

Selv om julen har blitt annerledes ettersom familiemedlemmer har gått bort, setter han enormt stor pris på å kunne tilbringe tid med de som fortsatt er blant oss.

En annen viktig del av julen, er matlaging. Du skulle kanskje tro at TV-kokken stod for den delen av juletradisjonen, men den gang ei.

– Jeg har satt i gang en ny tradisjon. Det siste året har jeg stekt en ribbe, og så har mamma stekt en ribbe. Mamma har vokst opp med at hun steker ribba dagen før, og så steker hun ribba på alle sider. Det funker som bare det, men personlig så liker jeg bedre at den bare er stekt og hvilt.

– Så det er en intern konkurranse mellom moren din og deg?

– Ingen kamp, det er heller mangfold, vil jeg si.

På spørsmål om det er hans ribbe, eller morens ribbe, som er mest populær, svarer han fort at det er morens ribbe. Dette tåler egoet hans veldig godt, forsikrer Rødseth med et bredt smil.