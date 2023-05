Slik blir Øyvind Briggs liv etter TV 2: – Jeg kommer til å få nok å gjøre

SNART PENSJONIST: Øyvind Brigg ser frem til å gå av med pensjon i slutten av mai. Han har ingen konkrete planer om veien videre, men er krystallklar på at det ikke blir et latskapsliv. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Nyhetsanker og journalist Øyvind Brigg (70) går av med pensjon i slutten av mai, etter å ha jobbet 31 år i TV 2.



Han tør ikke spekulere på hvor veien går videre, men å sitte i godstolen med beina på bordet er ikke noe alternativ for ham.

– Nei, jeg er ikke skrudd sammen sånn. Jeg er veldig nysgjerrig og jeg kommer til å få nok å gjøre. Men jeg kan ikke fortelle nøyaktig hva jeg skal, fordi jeg vet det ikke selv.

MER TID: Øyvind Brigg ser frem til å kunne styre mer av sin egen tid etter han går av med pensjon i slutten av mai. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Selv om et slaraffenliv er uaktuelt, ser han frem til å kunne styre sin egen tid. Brigg har tross alt jobbet tre tiår i turnus.

– Nå har jeg, på papiret, ferie resten av livet. Det kan bli fint, tror jeg. Jeg skal ha god tid til fritid, fordi jeg synes at turnusen har styrt litt for mye av livet mitt de siste årene. Jeg gleder meg til ikke å ha en turnus som binder meg opp – og forhåpentligvis en frihet til å bestemme alt selv.

Feiret 70-årsdagen på jobb

I forrige uke fylte Øyvind Brigg 70 år. Det er ikke noe som stresser ham.

– Da jeg fylte 50, syntes jeg det var ganske ille. Men etter det så har det bare gått oppover, egentlig. Men de tallene blir jo svære etter hvert. Det blir helt surrealistisk, sier 70-åringen.



Den runde bursdagen ble feiret med nåværende og tidligere kolleger på TV 2-kontoret i Oslo.

– Det har vært overveldende. Det var mange hilsener og trivelig oppmerksomhet. Det var kaker og taler, og de gamle veteranene – som har gått av med pensjon for lengst – kom inn. Man setter jo pris på det når det skjer, det må jeg si.

FEIRING: Øyvind Briggs 70-årsdag ble feiret på TV 2 i Oslo. Her er han med tidligere TV 2-sjef Alf Hildrum og tidligere TV 2-programleder Oddvar Stenstrøm. Foto: Erik Edland / TV 2

Brigg hadde blandede følelser om å være i fokus på bursdagen, men forteller at han fikk et godt tips av en TV 2-kollega som nylig rundet 50.

– Hun gledet seg heller ikke til sin markering på jobb, men så ga hun meg et veldig godt råd: «Len deg tilbake og nyt det». Og dét har jeg klart.

DRØMMEHUSET: Øyvind Brigg og kona har bodd på Hvaler i Viken fylke siden 2015. Deres to voksne barn bor i Oslo. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Livet på Hvaler

De siste åtte årene har Brigg bodd på idylliske Søndre Sandøy på Hvaler. Det var kona som ønsket å flytte på landet, etter å ha bodd 30 år på Høvik i Bærum. Brigg – som er «med på det meste» – var positiv da kona foreslo å forlate det urbane bylivet til fordel for en roligere tilværelse omringet av naturen.

Han mistenkte dog at kona ikke trodde på ham, så han tok initiativ og fant salgsannonsen for huset de nå bor i.

– Jeg tenkte: «Hvaler er fint, og det er ikke så langt unna». Og jeg er veldig glad i sjøen. Jeg viste annonsen til kona, og så var prosessen i gang. At vi endte akkurat der, er helt tilfeldig.

ARBEIDSOM: I sin første sommer som pensjonist, skal Brigg gjøre praktisk arbeid hjemme på Hvaler. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

I april 2015 flyttet Brigg og kona inn i det nesten nye huset på Søndre Sandøy, den sørøstligste øya i Norge. Eneboligen er stor nok til å romme besøkende familiemedlemmer og venner, og Brigg har blitt glad i de rundt hundre fastboende på øya.

– Det er et utrolig flott sted, naturmessig helt fantastisk. Havet er rundt deg på alle bauger og kanter. Og vi har oppdaget at det er fantastisk fine folk der ute. Det er samhold. Det er et eget liv. Vi har hatt kjempeflaks og har det veldig bra der.

Planen for den kommende sommeren er blant annet å ta fatt med vedlikeholdsarbeid.



– Jeg skal gjøre praktiske ting som jeg har forsømt i minst et halvt års tid. Jeg gleder meg til å få gnikket litt på båten vår. Jeg skal også sette av tid til å lese bøker jeg ennå ikke har fått lest.

INGEN LANDKRABBE: Øyvind Brigg har alltid vært glad i sjøen. Han er en ivrig svømmer – både i hav og basseng – og eier en fritidsbåt på 21 fot. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2
FERJE: Øyvind Brigg må ta ferje for å komme til huset på Søndre Sandøy. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2
HEISANN: Brigg hilser på naboer på Søndre Sandøy. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2
TAKK: Øyvind Brigg henger opp en takkelapp til lokalbefolkningen på Søndre Sandøy. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2
KAPTEINEN: Øyvind Brigg har en fritidsbåt som han ser frem til å bruke oftere nå som han går av med pensjon. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Mer tid til musikk

Brigg er over gjennomsnittet glad i musikk. Som 22-åring i 1975 startet han journalistkarrieren som musikk-, film- og underholdningsskribent for VG, og han fikk intervjue og møte storheter som Frank Zappa, Bryan Ferry og Mick Jagger.

Et av hans store idoler, David Bowie, fikk han intervjue to ganger på slutten av 70-tallet.

– Første gang jeg møtte ham, pratet vi i tre kvarter. Den andre gangen jeg møtte ham, var en skribent fra Aftenposten også til stede, og Bowie åpnet samtalen med å si: «Nice to meet you, mister Brigg. We had a really nice conversation in Amsterdam last year». Kollegaen fra Aftenposten ble stille resten av intervjuet, sier han og ler.

BOWIE-FAN: Øyvind Brigg jobbet i mange år som musikkjournalist i VG, og fikk intervjue musikklegenden David Bowie to ganger. Her viser han frem et Bowie-maleri – kjøpt på Mallorca – som henger hjemme på Hvaler. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Blant musikken som får kjørt seg i Brigg-hjemmet er Kim Larsen, The Beatles og Bryan Ferry. Favorittplaten er Fleetwood Mac-klassikeren «Rumours» fra 1977.

– Den er en bauta. Fantastisk. Jeg tror kanskje den er det beste jeg har hørt. Både kona og jeg er kjempefans, og vi så Fleetwood Mac i Oslo Spektrum for ti år siden. Det var helt utrolig bra.

Brigg hører ikke bare på musikk – han fremfører den også. Som 18-åring begynte han å spille trommer, og de siste fem årene har han spilt i bandet Electric Socks. Han ser frem til å vie enda mer tid til øvinger og konserter.

– Det blir mer musikk, og det er gøy. Electric Socks består av veldig flinke musikere, og de løfter meg også – for å si det litt ubeskjedent. Vi øver mer og mer, og det kommer til å ta opp mye tid, håper jeg.

TROMMESLAGER: Øyvind Brigg har spilt trommer i nesten 50 år, og har et trommesett på loftet i huset på Hvaler. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Ingen bokplaner

Brigg har skrevet to bøker om Jahn Teigen, i henholdsvis 1978 og 2020, men er usikker på om han kommer til å skrive flere bøker. Han har i alle fall ingen plan om det akkurat nå.

– Men det burde jeg hatt, fordi jeg liker å skrive. Men jeg er kanskje litt for lat til det. Det er en ganske tung prosess. Hvis jeg skulle ha skrevet noe, ville jeg kanskje ha gått for noe skjønnlitterært. Å koke i hop en spennende historie med internasjonal «swung» over. Men jeg har ingen konkrete bokplaner.

«MITT EGET PUNKTUM»: Når Øyvind Brigg er ferdig med sin siste dag i TV 2, skal han ta en øl og reflektere over nesten 50 år i mediebransjen. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Drar alene på pub etter siste sending

Det er umulig for ham å kalkulere hvor mange direktesendinger han har ledet og deltatt i, men det er snakk om mange tusen.

Mandag 29. mai leder han sin aller siste nyhetssending. Hvordan blir det når sendingen er over og kameraet skrus av?

– Det tror jeg blir helt fint. Når jeg er ferdig med siste sending, skal jeg gå rett ut på en pub – helt alene – og finne meg et hjørne, ta et par øl, og sette mitt eget punktum for det, sier TV 2-veteranen Øyvind Brigg.