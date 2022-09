Slik blir lørdagens Skal vi danse: all stars

Victor og Philip: danser quickstep til «Friend Like Me» av Will Smith.



Kari og Tom Erik: danser slowfox til «Never Enough» av Loren Allred.

Nate og Nadya: danser quickstep til «It's Not Unusual» av Tom Jones.

Agnete og Jørgen: danser rumba til «Running Up That Hill» av Kate Bush.

Iselin og Catalin: danser wienervals til «A Thousand Years» av Christina Perry.

Jørgine og Santino: danser paso doble til «Don't Let Me Be Misunderstood» av Santa Esmeralda.



Aleksander og Helene: danser slowfox til «Dancing On My Own» av Vitamin String Quartet.

Katrine og Tarjei: danser rumba til «Hungry Eyes» av Eric Carmen.

Cengiz og Rikke: danser paso doble til «He's A Pirate» av Klaus Badelt.