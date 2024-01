Slik blir kronprins Christians nye liv

Det historiske tronskiftet, som finner sted i Kongens by, København, søndag 14. januar, gjør at 18 år gamle prins Christian Valdemar Henri John får ny status som kronprins.

En spennende, begivenhetsrik og trolig krevende rolle for en tenåring å tre inn i.

Vår egen kronprins Haakon var også 18 år da han endret status fra prins til kronprins i 1991, kong Harald var 20 år da han ble kronprins og Christians far, kommende kong Frederik, var bare fire måneder unna å fylle fire år da han ble kronprins i 1972.

FRA PRINS TIL KRONPRINS: Tidlig krøkes, den som god kronprins skal bli. Her er den kommende kronprinsen, prins Christian, fotografert med farmor dronning Margrethe og nå avdøde farfar prins Henrik på balkongen på Amalienborg slott i 2009. Prins Henrik gikk bort i 2018. Foto: Keld Navntoft / Ritzau Scanpix / NTB

Apanasje og offisielle plikter

TV 2s kongehusekspert Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen forklarer til TV 2 hvordan den nye rollen til kronprins Christian trolig vil utvikle seg. Når han blir kronprins, får 18-åringen også apanasje – årslønn fra statskassen.

– Dette må godkjennes av Folketinget i Danmark, og akkurat dette ble det informert om i en meddelelse fra det danske kongehuset fire måneder før 18-årsdagen. Der stod det at det ikke kom til å søkes om apanasje for prinsen før etter fylte 21, eller at et tronskifte hadde funnet sted.

Og dette tronskiftet skjer nettopp søndag 14. januar.

– Kommer kronprins Christian plutselig til å få mengder med kongelige oppgaver, eller avventer kongefamilien til han er blitt eldre og ferdig med skole og studier?

– Annet enn tittel, og større interesse fra pressen, vil nok kronprinsens liv være likt slik det har vært til nå. Det skal gjennomføres studier og prinsen skal få en innføring i offisielle plikter. Likevel er det fra 14. januar Christian som skal fungere som regent, dersom faren ikke er i landet eller er syk, forklarer Schulsrud-Hansen til TV 2.

DEN NYE KONGEFAMILIEN: Det kommende kongeparet med sine to eldste barn prinsesse Isabella og kommende kronprins Christian på markeringen av dronning Margrethes 50 år på tronen i 2022. Foto: Ida Marie Odgaard / NTB

Sluttet på «mobbeskole»

Tronarvingen startet i august i fjor på sitt siste år ved Ordrup Gymnasium i Gentofte i Danmark, etter at det stormet rundt opprinnelig plan om å fullføre skolegangen ved kostskolen Herlufsholm.

Ifølge den danske avisen Berlingske ble det iverksatt undersøkelser etter at danske TV 2, gjennom en dokumentar, avdekket et skolemiljø preget av omfattende mobbing, vold og seksuelle krenkelser.

Når kronprinsen har fullført videregående skole, vil det komme mer informasjon fra hoffet om hva 18-åringens fremtidsplaner er.

Skal vi tro kongehuseksperten Schulsrud-Hansen, er det stor sannsynlighet for at prinsen skal inn i det danske forsvaret før studiene begynner, i likhet med vår egen prinsesse Ingrid Alexandra (19). Hun har akkurat startet på sin tolv måneder lange førstegangstjeneste i Indre Troms.

– Tror du det er noen forskjell på Christians kronprinstilværelse og prinsesse Ingrid Alexandras kronprinsessetilværelse – når den tid kommer?

– Det kommer til å være en forskjell, nettopp fordi prins Christian bare er 18 år og får kronprinstittelen. Hvis prinsesse Ingrid Alexandra er eldre den dagen hun får tittelen, vil det automatisk tillegges henne flere oppgaver, men det kommer nok også an på hvordan prinsessens livssituasjon er på det tidspunktet, forklarer Schulsrud-Hansen.

Se bilder av prins Christian og prinsesse Ingrid Alexandra under:

KONGELIG OPPDRAG: Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Christian utenfor Storkyrkan i Stockholm i juni 2010, etter sin første gjennomkjøring sammen med de andre brudepikene og svennene. De to kongelige barna hadde fått i oppdrag å være brudepike og brudesvenn under kronprinsesse Victoria og Daniel Westlings bryllup. Foto: Lise Åserud / NTB Les mer ÆREFULLT OPPDRAG: Prinsesse Ingrid Alexandra hånd i hånd med prinsesse Catharina-Amalia av Nederland. Prins Christian skimtes bak sistnevnte under kronprinsesse Victoria og prins Daniels bryllup i 2010. Foto: Henrik Montgomery / NTB Les mer KONFIRMASJON I NORGE: Den danske kronprinsfamilien var selvskrevne gjester under prinsesse Ingrid Alexandras konfirmsjon i 2019. Her er prins Christian og kronprinsesse Mary i Slottskapellet etter gudstjenesten. Foto: Lise Åserud / NTB Les mer KAVALER: Prinsesse Ingrid Alexandra hadde fått hedersplassen ved siden av prins Christian under hans myndighetsfeiring i København høsten 2023. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix / NTB Les mer

Spekulasjoner om ungdomskjæreste

Kronprins Christian og prinsesse Ingrid Alexandra har vært nære siden barnsbein av, og spesielt det siste året har kontakten de to imellom økt. Den norske tronarvingen var et naturlig valg som prinsens bordkavaler, da han feiret 18-årsdagen med gallataffel på Christiansborg Slot.

Det var også her den danske 18-åringen viste ekte gentleman-takter overfor prinsesse Ingrid Alexandra, da hun mistet vesken sin under de rojale festlighetene i oktober. Og det var også under denne festen at det danske kongehuset i etterkant gikk ut og etterlyst «en dansk Askepott».

NY KRONPRINS: 14. januar 2024 trer 18-åringen Christian inn i rollen som kronprins av Danmark, og er dermed neste i rekken til den danske tronen etter sin far kong Frederik den 10. Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / AFP

Kronprins Christins kjærlighetsliv er også blitt et omdiskutert tema, selv før han ble myndig, da det våren 2023 oppsto rykter om at han hadde funnet kjærligheten med den italienske prinsessen Maria Chiara av Bourbon-To-Sicilier (18).

Bilder av de to, tett omslynget under et Formel 1-løp i Monaco i mai, gikk verden rundt.

GODE VENNER: Italienske prinsesse Maria Chiara av Bourbon-To-Sicilier delte i fjor detaljer om relasjonen med danske prins Christian, etter spekulasjoner om at de to var i et forhold. Foto: Det danske Kongehuset og NTB

Noen måneder senere snakket prinsesse Maria Chiara for første gang ut om vennskapsrelasjonen med den danske prinsen. Dette gjorde hun til den italienske avisen Corriere della Sera i juli.

Da beskrev hun relasjonen med den ett år yngre prinsen av Danmark som «et vakkert vennskap».

– Med Christian finnes en god forståelse, et vakkert vennskap og vi har det veldig gøy sammen. Han er jo også veldig sporty. Han elsker løping og tennis, men kan samtidig være veldig disiplinert. Han og hans familie er veldig åpne, avslørte prinsessen i fjor sommer.

SPORTY GJENG: Prins Christian med småsøsknene prins Vincent, prinsesse Josephine og prinsesse Isabella etter vel gjennomført Royal Run våren 2023. Alle de fire barna har arvet de sportslige genene etter sine foreldre. Foto: Ida Marie Odgaard / NTB

– En sjanse for at ungdomskjæreste ikke blir fremtidig dronning



Det danske kongehuset har aldri gått ut og bekreftet at prins Christian og prinsesse Maria Chiara har hatt en relasjon.

– Hvordan blir kommende kjæresterelasjoner for Christian, nå som han blir kronprins?

– Det er ingenting som tyder på at prinsen er sammen med Maria Chiara av Bourbon-To-Sicilier. Man kan tenke seg til at dersom prinsen har en kjæreste nå, er det en sjanse for at den kjæresten ikke blir Danmarks dronning i fremtiden.

TV 2-EKSPERTEN: Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen er historiker og TV 2s kongehusekspert. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Kongehusekspert Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen påpeker at 18-åringen også må få lov til å verne om privatlivet – til tross for at han nå entrer kronprinstilværelsen.

– Prinsen må, selv som kronprins, få ha noe av et privatliv, og en ungdomskjæreste må falle innenfor det. Det hadde dog vært moro med et virkelig kongelig bryllup igjen!

Følg tronskiftet i Danmark gjennom hele dagen på TV 2 Nyhetene fra klokken 12.00, og på TV 2 Play, søndag 14. januar 2024.