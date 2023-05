Det er ikke til å stikke under en stol at det å bygge sin egen hytte kan by på en del svette og slit.

Ukesoppdraget i den tredje uken av «Sommerhytta» består av å lage utekjøkken og steinbed i hagen. Det får deltaker Herman Winger Ramm (32) i den grønne hytta kjenne godt på kroppen.

I torsdagens episode før de siste detaljene skal på plass, kommer det nemlig frem at tunge løft og lemping av stein har begynt å tære på ryggen hans.

RYGGPLAGER: «Sommerhytta»-deltaker Herman Winger Ramm opplever at ryggen blir vond etter å ha tatt mange tunge løft gjennom den tredje uken av programmet. Foto: TV 2

– Ugreit

Overfor TV 2 deler Ramm hvordan ryggen gradvis ble verre i løpet av uken.

– Uken startet med lemping av stein til steinbedet. Vi gikk ganske grundig til verks med det. Da fikk jeg en liten trøkk, men ikke noe verre enn at jeg fint kunne fortsette å jobbe. Mot slutten av uken kjente jeg at det murret litt i ryggen, og det var faktisk da jeg malte utekjøkkenet og strakk meg for å komme til med penselen, at ryggen ga en ganske tydelig beskjed om at dette var delvis ugreit. «Helst ikke», sa ryggen da, sier han.

32-åringen bestemte seg for å ta seg en pause fra arbeidet for å forhindre at det ble verre.

– Det var bare å ta seg en liten siesta med to Paracet, og en rolig rusletur i skogbrynet, og så gikk det egentlig veldig greit etterpå.

Får plutselig et uventet problem

Ramm – som til vanlig arbeider som kreatør og tekstforfatter i et reklamebyrå – forklarer at kroppen ikke har vært vant til å arbeide fysisk på den måten som gjøres i «Sommerhytta». Heldigvis fikk ikke ryggplagene følger for ham i de påfølgende ukene med bygging.

– Selv om jeg synes at det er både gøy, og gjør godt med litt fysisk arbeid, så var jo kroppen mer vant til kontorstolarbeid enn steinrøysarbeid. Det plaget meg ikke noe videre under innspillingen, men gjorde at jeg passet godt på å løfte riktig, sier han.



Etter flere intensive dager med saging, hamring, konkurranser og mer til var både Ramm og kameraten Petter Nohr (33) altså slitne.

– Vi hadde holdt god kok de to første ukene, og ikke tenkt over at det var mange uker som gjensto. Så mot slutten av uke tre, var nok batteriet litt oransje for oss begge. Da var det bare å spørre Benjamin og Håvard om noe voldsom energidrikk og å kjøre på.

LAV ENERGI: Bestevennene Herman Winger Ramm og Petter Nohr kjente at energinivået var labert mot slutten av den tredje uken i «Sommerhytta». Da var det bare å hive innpå med energidrikk. Foto: TV 2

– Ulykkesfugl

Det er ikke bare Ramm som har opplevd vondter i løpet av årets sesong. Også Håvard Skille Midtgård (23) har fått smake på smerte – og skader.

I den andre uken kuttet deltakeren seg i tommelen da han skulle skjære en støpt blomsterpotte ut av en plastikkbolle. Det resulterte i legebesøk og tre sting.

Under den første uken skar 23-åringen seg også i fingeren på en rundsag.

– Jeg er en liten ulykkesfugl der inne. Jeg tror jeg tok kvoten for alle sammen, har Midtgård tidligere sagt til TV 2 om uhellene.



