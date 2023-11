Slet med en spesiell ting på «Farmen»: – Jeg hadde det kjipt

Det var ikke lett for «Farmen»-deltakeren Maria Skogvoll Andberg å legge om kostholdet på Fredheim gård.

I flere uker har «Farmen»-deltakerne levd 1923-livet på Fredheim gård. Det innebærer blant annet å legge om kostholdet til det enklere slag.

Måltidene går hovedsakelig i potet og grøt, og dersom deltakerne er heldige, får de av og til noen luksusvarer å kose seg med. Denne overgangen er det flere som har kjent på under deltakelsen.

For utfordreren Maria Skogvoll Andberg (24), var det ikke enkelt å legge om kostholdet. Det skyldes én spesiell grunn.

– Mista det helt

I tillegg til lite og ensformig mat, hadde Maria enda en utfordring. Hun er nemlig veldig kresen på mat og fikk derfor i seg lite næring.

Dersom deltakerne får ukesoppdragene godkjent, får de tildelt noen godsaker og andre viktige matvarer. Det hendte derimot at de ikke fikk tilgang på noen spesifikke råvarer.

– Den uken der vi ikke hadde bygg, så var det skikkelig krevende. Jeg hadde ingen energi, for da spiste jeg bare potet og kål, sier hun til TV 2.

ENERGI: Maria slet med energinivået som følge av kostholdet. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Midt i en hard arbeidshverdag, er det helt avgjørende for deltakerne å ha nok energi. Akkurat i den uken Maria omtaler, hadde hun heller ingen arbeidsoppgaver som hun fant motiverende.

– Jeg mista det helt. I tillegg dro Yassin (El Barkani, journ. anm.), så det bidro til enda mindre trivsel. Så den uka var veldig tøff.

Påvirket henne

Maria er tydelig på at kresenheten var hennes problem, og at hun ikke ønsket at noen andre måtte ta hensyn til det.

– Jeg liker ikke egg, så hvis vi spiste det, så fikk de andre ett egg ekstra. Det gikk ikke utover noen andre. Jeg spiste det alle andre spiste, og hvis vi hadde noen goder som jeg ikke likte, så fikk de andre nyte av det.

Hun forteller at det ble veldig begrenset med næring for henne.

– Hvordan påvirket det kroppen?

– Jeg ble helt kjørt. Jeg merket at jeg var veldig lav på energi, kanskje litt grinete og jeg hadde det kjipt. Det var nedtur på nedtur, sier 24-åringen.

Ønsket å bidra til slakten

Det er ikke kun «Farmen»-maten som Maria var skeptisk til. Det er noe hun har kjent på hele livet. Hun var forberedt på at det kom til å bli en utfordring da hun meldte seg programmet.

– Men jeg visste at potet var hovedgreia, og det liker jeg jo. Det var litt flaks, sier Maria.

Gjennom ukene på Fredheim gård levde hun hovedsakelig på potet, kål og grøt. Sistnevnte ble det viktigste måltidet for henne.

Grunnet den sterke kresenheten, var det viktig for Maria å være med på slakten av kalven Stjerne.

– Når man er så kresen som jeg er og spiser kjøtt hver dag hjemme, så er det viktig at man takler å være med på en sånn prosess, forteller hun.

«Farmen» ser du tirsdag, onsdag og søndag på TV 2 Direkte og TV 2 Play.