Slår knallhardt ned på «frastøtende» og «falsk» artikkel

Kevin Federline har blitt sitert i en sak fra Daily Mail hvor det hevdes at han frykter at Britney Spears misbruker dop. Både han og popstjernen slår nå tilbake.

I helgen kom Daily Mail med en artikkel hvor journalisten siterer Kevin Federline (45), Britney Spears' (41) eksmann, som hun også har sønnene Sean Preston (17) og Jayden James (16) med.

Tabloidavisen lokker med et eksklusivt intervju, der journalisten hevder at Federline skal ha fortalt at han frykter at popstjernen bruker metamfetamin og vil ende opp død som følge av dette.

I artikkelen skriver journalisten at hun har tilbragt ni måneder med familien i forbindelse med en dokumentar. Journalisten tilskriver en rekke nære familiemedlemmer andre utsagn om Spears' tilstand.

Løgner og hjertesorg

Det har skapt sterke reaksjoner.

Søndag gikk Federline ut på Instagram, hvor han skriver at saken består av fabrikkerte løgner og at artikkelen har gitt familien hjertesorg.

Der navngir han journalisten, som han bekrefter å ha snakket med ved tidligere anledninger, men hevder at de kuttet kontakten i vår.

«Løgnene og forsøkene på å utnytte mindreårige som clickbait er nok et frastøtende eksempel på hvor viss journalistikk, dessverre, står i dag».

«Lavmål»



Britney Spears har også uttalt seg etter publiseringen av artikkelen. I likhet med eksen, har hun kommet med en uttalelse på Instagram, hvor hun skriver at det er trist at folk hevder ting som ikke er sant.

«Dette er kanskje ikke engang de som sier disse tingene, fordi det gir ingen mening at de skulle sagt det», skriver Spears og henviser til sønnene sine.



41-åringen skriver videre at det er vanskelig å heve seg over slike «lavmåls nyheter».

Magasinet People melder at Spears' advokat, Mathew Rosengart, søndag sendte en henvendelse til Daily Mail, som de har fått tak i.

REAGERER: Brtiney Spears' advokat, Mathew S. Rosengart. Foto: Valerie Macon / AFP

Der skal advokaten ha skrevet at artikkelen består av en rekke falske og ærekrenkende oppspinn om Spears, som er tilskrevet Federline og hans sønner, særlig angående metamfetamin-bruk.

Magasinet hevder at advokaten skriver at journalisten ved flere anledninger skal ha kontaktet Spears under falske forutsetninger, når det gjelder hennes mindreårige barn, og legger til at fremgangsmåten til journalisten er «utnyttende, trakasserende og opprørende».

Advokaten hevder at representanter for Spears aldri ble kontaktet før artikkelen ble publisert, noe han mener viser «onde intensjoner og hensynsløs ignorering av sannheten».

Ifølge People varsler advokaten at han vil følge opp saken. Han ber også om at artikkelen slettes umiddelbart.

People har forsøkt å få en kommentar fra Spears hold, foreløpig uten hell.