Slår alarm: – Går til pornoen og blir opplært

TA PRATEN: At du tør å ta en prat med barna dine om seksualitet og porno kan ha enorm betydning for dem, ifølge ekspertene. Foto: Thomas Brun

– Pornografi er noe barn kommer i kontakt med mye tidligere enn de burde. Det er rett og slett ikke til å unngå, fordi internettet er overalt og barna sitter i timevis hver dag alene med PC, nettbrett og telefoner, forteller psykologspesialist Reidar Hjermann.

I ukens episode av «Familiekoden» får foreldrene i oppgave å snakke med barna sine om seksualitet og porno.

Et tema som mange kanskje synes kan være rart eller kleint å ta opp, men som ekspertene uten tvil råder deg til å gjøre om du har barn.



– Porno blir virkeligheten for unge

– Porno er ikke for unger og ingen vil at barna skal lære om seksualitet der, men hvis ikke vi snakker om det, så går de kanskje til pornoen og blir opplært der.

Det forteller Margrete Wiede Aasland, spesialist i sexologisk rådgivning og forfatter av foreldreguide-boken «Barna og seksualiteten».

ØV: Margrete Wiede Aasland mener man bør ha mange samtaler om seksualitet med barna. – Øv, det blir lettere for hver gang, oppfordrer hun. Foto: Privat

– Pornografien skaper et vrengebilde av hva seksualitet er. Vi voksne vet at det ikke er sånn i virkeligheten. Porno er laget for at vi skal bli kåte av det, det er ikke seksualitetsundervisning, men pornografien blir virkeligheten for barn og unge. De ser voksne i aksjon og da blir jo det virkelighet. Det er det de ser og kjenner til, hvis vi ikke snakker med dem om det.

«Hvorfor slår kjæresten min meg før sex?»



Wiede Aasland mener det er grunn til å slå alarm om mangelen på kunnskap unge har.

– Vi får spørsmål som «Hvorfor slår kjæresten min meg før vi har sex?». Det finnes gutter som tror jenta vil bli slått før sex, at det er noe jenta ønsker. Han hadde sett porno med vold og trodde jenter ble kåte av å bli slått.

Hun fortsetter:

– Noen ungdommer tror samleie skal være litt vondt, mange ungdommer vet for eksempel ikke at kvinner må lubrikere, være fuktige i skjeden, når de skal ha samleie.

– Barn og ungdom er veldig mottagelig for det de ser. Det er forventninger til at slik skal det være, fordi man har sett det i porno.

BLIR OPPLÆRINGEN: I mangelen på samtaler om seksualitet med foreldre eller på skolen, tror barn og unge at porno er virkeligheten, ifølge ekspertene. Foto: Pa Photos / NTB

Detter fører til at ungdommer ikke kan så mye om seksualitet mellom to mennesker, men de kan den pornofiserte delen.

– Det er ikke romantisk kjærlighet, «du er fin», «skal vi holde hender», gå en tur, kysse, klemme … Det er «bang» – rett på. Det har nok pornoen mye av æren for, tror Wiede Aasland.

Hun er helt tydelig på hva som trengs for å endre dette.

– Vi må snakke om positiv seksualitet fra de er små. Å snakke om porno med barnehagebarn er malplassert, men de er nysgjerrige på kroppen sin. Vi må lære barna navnet på kjønnsorganet også: Vulva, skjede, klitoris, penis, glansen, testikkel og så videre.

Foreldre tror samtaler om seksualitet fører til sex

Wiede Aasland har jobbet med tematikken barn, ungdom og seksualitet i over 40 år. Hun reiser land og strand rundt for å holde foredrag om tematikken for blant annet foreldre, ansatte i barnehage, skole, høgskoler og universiteter.

– Et av de vanligste spørsmålene jeg får fra voksne om dette, er at hvis barnet kan noe om seksualitet, så tror de at vil komme til å gjøre det mer. Det er en myte, sier Wiede Aasland.

Derimot er trygge og gode forklaringer om seksualitet noe som ruster barnet og ungdommen i møte med dette.

– Da ser vi nemlig at de blir mindre opptatt av porno, de debuterer senere og med kondom, og de sier ifra om de opplever seksuelle overgrep.



USUNT FORHOLD: – Barn og ungdom som ser veldig mye på porno kan få seksualiteten sin på avveie. Foto: Emilie Holtet

Hun sier at det ikke nødvendigvis finnes ett spesifikt eller ideelt tidspunkt å ta praten med barn og unge.

– Det å ta én pornoprat er ikke det viktigste – det er viktig å ha mange samtaler om seksualitet, så det blir naturlig å snakke om.

Er det én ting hun vil fraråde, så er det dette:

– Ikke nevn ditt første samleie eller dine seksuelle erfaringer som ung og voksen. Noen skal være veldig fri og tar utgangspunkt i seg selv, men barn og unge vil ikke vite det. Det samme med lærere som sier: «Jeg kan fortelle om da jeg ble til», da kan du fort drite deg loddrett ut. Selv om elevene vil prøve å få deg ut på glattisen, så vil de ikke vite det, humrer hun.

– Tydelig inspirert av porno

Nettstedet Ung.no mottar daglig en rekke spørsmål som dreier seg om seksualitet og pornografi. Der svarer helsefaglig personell på spørsmål fra unge.

– Vi får i utgangspunktet veldig mange spørsmål som tydelig er inspirert av porno. Dette har vi sett over flere år og det er stadig mer grenseløshet i det de inspireres av, forteller senior helserådgiver Anne Holter Bentzrød i Ung.no.

Slike spørsmål kommer fra «absolutt hele aldersspennet» som strekker seg fra 13 til 20 år.

SPØR MER: Anne Holter Bentzrød er senior helserådgiver i Ung.no. Der ser de flere og flere spørsmål som tar utgangspunkt i pornografi når unge spør om sex. Foto: Privat

Holter Bentzrød forteller at dette både er seriøse spørsmål og ting som kan oppfattes som useriøst.

– Disse fantasiene, overgrepsspørsmålene, det er ting som kommer fra et sted. Dette er ting som er helt tydelig inspirert av noe. Det er ikke lenger inspirert av nakne pupper på midtsiden av et blad lenger.

Hun eksemplifiserer:

«Jeg tror jeg blør fra anus fordi vi hadde analsex, fordi vi hadde sett porno sammen og prøvde det.»

til

«Jeg smører inn ballene mine med hundemat slik at hunden min kan slikke på dem.»

– Så ser vi også spørsmål om seksualitet og hva som skal være normalsexen, der de tydelig har fått noen ideer eller partner har ideer som er hentet fra porno. Dette kan være alt fra analsex til binding, kvelning, overgrepstanker, alvorlig ting.

Dukker opp på Tiktok

Over halvparten av 13-18-åringene spurt i Medietilsynets «Barn og medier-undersøkelse 2022» svarer at de har sett porno på nettet.

Av disse har over halvparten (55 prosent) svart at de så dette før fylte 13 år.

Det er også en andel på fire av ti som svarer at de har fått reklame for porno på nett.

Flest opplever dette via ulovlige nettsteder for nedlastning/strømming av film, musikk, dataspill eller lignende, mens mange forteller at de får reklame for porno via tjenester som Google og Tiktok.

– Gjennomgående mange som ser porno

I spørsmålene hos Ung.no er det også tydelig at mange unge har et nært forhold til porno, forteller Holter Bentzrød.

– Mange av ungdommene som stiller spørsmål sjekker ut hva som er normalt og gjennomgående mange skriver at de ser porno.

Hun forteller om 13 år gamle jenter som spør «Jeg onanerer så og så mange ganger om dagen til porno, er det normalt?» til gutter som spør «Jeg får ikke lenger reisning når jeg ser denne typen porno, kan jeg gjøre noe annet eller se på noe annet for å få utløsning?»

Hun forteller videre at denne pågangen og økningen ikke går umerket hen.

Det utarbeides i disse dager en rekke ulike ressurser for å møte ungdommen med kunnskap og informasjon, og man kan søke hjelp blant annet på Ung.no eller som foreldre på Bufdirs sider «Foreldrehverdag».

Dette gjør du om du er flau forelder

Om du synes praten om seksualitet og porno er vanskelig å ta eller du ikke vet hvor du skal begynne, har ekspert Margrete Wiede Aasland råd.



Aller først: Tenk på hvordan du selv hadde det. Hva ble fortalt deg om seksualitet og pornografi?

– Når jeg spør om dette når jeg underviser voksne, så vil jeg si at av 500 personer, er sju stykk fornøyd.

Derfor er noe av nøkkelen å tenke: Hva skulle du selv ønske at du hadde visst i møte med seksualitet og pornografi?

VÆR ÅPEN: Wiede Aasland mener det er helt ok å være åpen med barnet om at dette er noe du som forelder synes er litt kleint å snakke om. Foto: Privat

– Det viktigste er at du har samtalene. Spør om de vet navnene på kjønnsorganet, og la de få prate. Lytt til hva barnet ditt snakker om og lurer på, råder hun.

– Det er viktig å unngå at det blir en sosial arv med mangel på kunnskap om seksualitet, mener Wiede Aasland.

Hvis du eller barnet ditt likevel synes samtalene er så vanskelig å ta at resultatet ender med at de ikke blir tatt, mener hun det er andre måter å løse dette på.

– Som et minimum ville jeg ha kjøpt en bok, som for eksempel «Jenteboka» eller «Gutteboka». Så sier du kanskje det at nå har jeg kjøpt denne og den ligger her så dere kan lese, også sier de: «Å, nei, så flaut, det skal vi ikke», men så leser de den likevel.

