Slakter Thorir: – Hvorfor i helvete sitter Heidi Løke i sofaen?

SKUFFET: Frank Løke er skuffet over utfallet søndag kveld, og mener at resultatet kunne blitt annerledes. Foto: Espen Solli / TV 2 / Beate Oma Dahle / NTB

– Du har tre stykker som ikke har vært i nærheten av noe som helst, også har du Heidi Løke hjemme? sier tidligere håndballspiller og TV-profil, Frank Løke (43).

Søndag ble Norges gulldrøm knust, etter at håndballjentene tapte VM-finalen mot Frankrike 31–28.

Frank, som også er bror til håndballspilleren Heidi Løke (41), mener at Norge hadde stukket av med mesterskapet, dersom landslagssjef Thorir Hergeirsson (59) hadde hentet inn søsteren til VM-finalen.

TAP: Det ble tap for Norges håndballag og Thorir Hergeirsson under finalen i håndball-VM mellom Frankrike og Norge i Jyske Bank Boxen. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Det var på Instagram at TV-profilen først uttrykte sin frustrasjon.

«Mange grunner til at Norge taper i dag, men hvorfor i helvete sitter Heidi Løke hjemme på sofaen når VM-finalen skal spilles?», skriver han blant annet i innlegget.

– De er ikke i nærheten



– Jeg bare skjønner ikke greia hans, hvorfor ha Heidi som reserve hjemme når det er så elendig? Det er mye bom, tekniske feil og de klarer ikke å ta imot ballen, forteller han til God kveld Norge.

Strekspiller Heidi Løke, var med i bruttotroppen, hvor spillerne kunne hentes inn til mesterskapet, enten fra start eller underveis i VM.



43-åringen forstår ikke hvorfor søsteren hans ikke var med i VM-troppen, samt at hun ble hjemmeværende reserve, dersom Hergeirsson ikke har tenkt å bruke henne.



– Hun har alltid levert for Norge. Ok, så har hun kanskje kommet tilbake fra fødsel og hun er kanskje ikke på det nivået hun var. Men hun har vært den beste i sin posisjon, og en av tidenes beste norske spillere.

Videre mener han at strekspillerne Vilde Mortensen Ingstad (29), Kari Brattset Dale (32) og Maren Nyland Aardahl (29) «skortet skikkelig» i årets finale og resten av mesterskapet.

– Med all respekt for de som har kjempet den plassen for Norge, men de har jo ikke vært i nærheten. Før var det et angrepsvåpen, det var det som gjorde Norge så gode, men nå har det vært helt fraværende i dette mesterskapet, mener Frank og fortsetter:

STREKSPILLERE: Norges Vilde Mortensen Ingstad (t.v.) og Maren Nyland Aardahl under finalen i håndball-VM mellom Frankrike og Norge i Jyske Bank Boxen. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Heidi er en kriger, hun går foran og kjemper om hver eneste ball. Men du har tre stykker der som ikke har vært i nærheten av noe som helst, også har du Heidi Løke hjemme, hevder han.

– Mener du at strekspillerne ikke er gode nok?

– De har jo mange gode kvaliteter, og har spilt bra i sine klubber. Men i dette mesterskapet leverte de ikke opp til standarden.

JEVN KAMP: Vilde Mortensen Ingstad var en av linjespillerne under finalen i håndball-VM mellom Frankrike og Norge. Stillingen ble 31-28. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Videre hevder 43-åringen at søsteren er avskrevet fra landslaget på grunn av alderen, og fordi hun har født tre barn.

God kveld Norge har vært i kontakt med kommunikasjonsansvarlig Halvor Lea, som skriver i en melding at Thorir Hergeirsson ikke ønsker å kommentere saken.

Heidi Løke ønsker ikke å kommentere saken.

– Her må du våkne opp

Da Heidi fikk barn nummer tre i april 2022, var hun automatisk ikke med mer, ifølge Frank.



– Thorir har alltid sagt at «vi skal satse på de yngre», men når du spiller VM er det ikke en tid for å satse på de yngre. Da bør du ha med de beste. Er du den beste spilleren, så skal du være med.



Videre hevder han at Hergeirsson blir gjennomskuet i de store matchene.



– Man kan si mye bra om Thorir, han har gjort mye for Norge. Men han blir rett og slett gjennomskuet i de taktiske ferdighetene. Det er mange grunner til at man tapte finalen i går, og det er lett å sitte hjemme og klage:

– Men at du ikke har med den beste strekspilleren, det ser jo alle. Så hallo, her må du våkne opp, fortsetter han.

Det har imidlertid ikke bare vært håndball på planen for Heidi denne høsten. Hun har også vært opptatt med innspillingen av «71 Grader nord – team».

Til tross for det tror ikke Frank at det skal ha vært negativt for søsterens karriere.

– Jeg tror ikke det har noe å si, hun prioriterte også håndballen mens hun var der. Selv om det var to kamper hun gikk glipp av, så dro hun faktisk fra innspilling to ganger for å spille kamp. Man kan ikke si at noen kamper er ubetydelig, men noen betyr mer enn andre, svarer 43-åringen.



Leder for medier og kommunikasjon i Norges Håndballforbund, Lars Kvam, har følgende å si om kritikken:



«Spillerne har en fortjent friperiode nå etter en lang og intens mesterskapsperiode, så denne diskusjonen skal få gå uten at de trenger å involvere seg. Fra Norges Håndballforbunds side lever vi helt fint med at Frank Løke har sin mening».

«Norsk håndball er heldige som har mange dyktige linjespillere. De som ble tatt ut bidro med sine prestasjoner til at det ble VM-sølv, og i likhet med Heidi kan de vise til strålende og meritterte karrierer for både klubb- og landslag».



NORGES HÅNDBALLFORBUND: Lars H. Kvam er leder for medier og kommunikasjon i Norges Håndballforbund. Foto: Erik Flaaris Johansen / NTB

– Det er å dra det litt langt



TV 2s håndballekspert Bent Svele mener på sin side at kritikken til Frank Løke trolig er sagt med et glimt i øyet.

– Det er ikke mange håndballspillere jeg har mer respekt for enn Heidi Løke, men det var tatt ut tre linjespillere til et mesterskap hvor alle har spilt i Champions League hele året. Heidi har vært god i Rema 1000-ligaen for Larvik, men jeg tror ikke det VM-gullet sto og falt på det, sier han til God kveld Norge.

EKSPERT: Bent Svele er en tidligere håndballspiller. Etter spillerkarrieren har han jobbet mange år som håndballekspert og kommentator i TV 2. Foto: Geir Olsen

– Så du mener at det ikke er noe hold i det han sier?

– Hans meninger kan ikke jeg ta ansvar for. Løke var i en bruttotropp og har spilt en rekruttlandskamp, men så har Thorir stolt på de tre linjespillerne som han hadde med seg.

– De har vært gode i klubblagene sine, og gode i Champions League. Det ble kanskje litt mye brente skudd nå i dette mesterskapet, men å slå fast at de hadde vunnet VM-gull hvis Heidi hadde vært med, det syns jeg er å dra det litt langt, legger han til.

Det at Løke reagerer, forklarer Svele med at «blod er tjukkere enn vann».

Respekterer tapet

At Frank Løke retter kritikk mot linjespillerne har han ingen kommentar til.

– De har vært gode for sine klubblag i Champions League, og kvalifiserte seg til en VM-tropp.



– Hva tenker du om påstanden om at Heidi Løke er avskrevet fra landslaget på grunn av alderen, og fordi hun har født tre barn?



– Katrine Lunde har født et barn, og er vel enda eldre, så det faller sånn sett på sin egen urimelighet. Jeg tror nok ikke det er det som er greia nå.

– Det er som sagt ingen håndballspillere jeg har mer respekt for enn Heidi Løke, som er en trebarnsmor og har trent seg tilbake og har vært god i den norske ligaen, men det er forskjell på det og å spille mesterskap, tilføyer han.



TV2-eksperten mener at vi rett og slett at vi må respektere at Norge taper en VM-finale mot et veldig godt fransk lag.

– De slo oss to ganger, alle kampene i mesterskapet, og de var mesterskapets beste lag. Da må vi være voksne nok til å anerkjenne den seieren som de fikk, og at det beste laget vant, avslutter han.