Neste uke er det premiere på den fjerde sesongen av «Alle elsker David». Samtlige av hovedpersonene legger ikke skjul på at det føles surrealistisk å være på pressetreffet til den fjerde sesongen.

– Jeg hadde aldri trodd det da vi spilte inn den første sesongen, forteller David Eriksen (52).

Dette sier datteren Andrea Zeline Eriksen (27) seg enig i:

– Jeg var helt sikker på at det skulle floppe allerede sesongen én!

Hedvig Glestad (31) er også enig i dette. Men for henne var det ikke en selvfølge å være med på den nye sesongen.

Hun vurderte nemlig å droppe ut av serien, grunnet sin nye rolle.

NY ROLLE: Hedvig vil få en ny rolle i den fjerde sesongen av serien. Foto: Jonas Been Henriksen/TV 2

– Jeg er ikke «kjæresten» lenger



I fjor ble det kjent at Eriksen og Glestad hadde gått hvert til sitt, etter fire år som kjærester og samboere.

Bruddet skjedde under filmingen av den tredje sesongen, og rett før premieren til den andre sesongen. I lengre periode holdt de derfor bruddet skjult – både fra familie, venner og offentligheten.

Tidligere denne måneden, bekreftet David Eriksen til TV 2 at det ville bli endringer i den nye sesongen.

I de første episodene som TV 2 har fått tilgang til, snakker Glestad åpent om hvordan hun syns det er vanskelig å ikke være en del av kjernefamilien lenger.

Derfor har innspillingen av denne sesongen vært noe annerledes for 31-åringen, noe hun har kjent på:



– Jeg ikke er «kjæresten» lenger, jeg er mer en profil. Så det har vært litt rart, forteller hun.

BRUDD: I fjor ble det kjent at David Eriksen og Hedvig hadde gått hvert til sitt. Deres nye dynamikk blir en rød tråd, også denne sesongen. Foto: Jonas Been Henriksen/TV 2

Glestad innrømmer det har vært noe vanskelig å tilpasse seg det å ikke være en del av firkløveren sammen med Eriksen og barna lenger.

– Vi har jo hatt et rart familieforhold, siden jeg har blitt såpass nær Andrea og Lukas. Så akkurat den delen er litt sår. Men det går bare bedre og bedre – men starten var rar.

Vurderte å slutte

Grunnet bruddet, var det ikke en selvfølge for Glestad at hun skulle være med videre.

31-åringen innrømmer at tanken på å fortsette i serien i en annen rolle enn før, først var uaktuell:



– Jeg er ikke med på like mye av det de finner på nå, siden jeg er en profil og ikke kjæreste. Så først var jeg jo sånn «jeg skal ikke være med i det hele tatt», men så ble jeg med likevel.

– Synes du det er kjipt å ikke være med på lik linje som før?

– Det er ikke kjipt, men det er jo rart. Nå er det kun de tre som er på «coveret» av serien, så det jo rar følelse.

ÅPEN: Hedvig er åpen om hvordan endringene i den nye sesongen har vært «rart». Foto: Jonas Been Henriksen/TV 2

– Jeg følte bare på at når var det slutt, så er det rart for meg å komme tilbake og bare være en profil, når jeg har vært med som en del av familien før. Så for meg føltes det riktig å slutte. Men så var det sånn «jo, herregud, jeg blir med».

Selv om Glestad har kjent på å ikke være inkludert i alt lenger, forsikrer Andrea Eriksen at hun fortsatt er en del av familien:

– Jeg er veldig glad i Hedvig, så hun kommer alltid til å bety mye for meg. For pappa og Hedvig sin del, så tror jeg handlet mye om å sette grenser.

Andrea forteller hun tror det var nødvendig for faren og Glestad å sette visste grenser, for å kunne prosessere kjærlighetssorgen:

– Hedvig er alltid invitert på familieting, og det kommer hun alltid til å være. Men i starten var det viktig å ha et skille, for å gjøre det enklere for dem begge to.

Den fjerde sesongen har premiere mandag 1. mai på TV 2 og TV 2 Play.