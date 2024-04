Skulle selge egg til 500 kroner i påsken: – Mange sinte folk

Midt under eggmangelen bestemte «Norway Rob» seg for å hamstre inn produktet, for så å selge det til dyre summer.

Årets påskehandel har bydd på utfordringer for nordmenn over hele landet.

Det var tomt i hyllene for kanskje en av påskens mest populære matvare, nemlig egg.



Allerede uken før påsken gikk Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) ut med en klar påskeadvarsel om egg. Administrerende direktør Bjørn-Ole Juul-Hansen sa til Nationen at «løpet var kjørt».

En som fikk smake på utfordringen av matvaremangelen, var tidligere realityprofil og tiktoker Robert Scott (54), kjent som «Norway Rob».

I likhet med store deler av det norske folk, endte Scott og familien på eggjakt.

Handelen tok fort en uvanlig vending.



«Vet du hva, nå tar jeg alle»

Til God kveld Norge forteller 54-åringen at han og familien var på eggjakt dagene før påsken.

– Men det fantes ikke egg, da folk hadde hamstret inn. Jeg ble så irritert.



Heldigvis kom svigermor til utsetning, og tilbydde familien en sekspakning med egg.

Det holdt imidlertid ikke for den tidligere «Farmen»-deltakeren, som bestemte seg for å dra innom enda en matvarehandel.

– På vei hjem kom jeg på at det var en butikk vi ikke hadde sjekket. Så vi gikk i en ekstra butikk, og jeg fant 15 sekspakninger, forteller han.



Da Scott og sønnen skulle strekke seg for å ta en pakke, kom en annen kunde i forkjøpet.

– Da kom det en mann og skyver bort sønnen min for å ta ut tre pakker.

Det var da egg-ideen traff «Norway Rob».

– Og da tenkte jeg «vet du hva, nå tar jeg alle», og jeg jeg tenkte «jeg kjøper de for 50 kroner og selger de for 500 kroner». Bare for gøy.



– Det var en dårlig idé

Scott hamstret inn flere sekspakninger med egg, og noen timer senere satt han utenfor butikken for å forsøke å selge de for 500 kroner.

Mens dette foregikk delte han også reisen med sine 105.000 følgere på Instagram.



HAMSTRET INN: Robert Scott kjøpte 15 sekspakninger med egg, for å forsøke å selge det videre til en dyrere pris. Foto: Skjermpdump / Instagram

Egg-påfunnet gikk ikke helt som planlagt for tiktokeren.



– Det viser seg at det var en dårlig idé. Ingen var villige til å betale så mye for egg, dessverre. Så jeg fant ut at jeg skulle kjøre rundt og gi de bort til naboer, og forskjellige folk som har bruk for det, sier han videre.

GA VEKK: Robert Scott bestemte seg til slutt for å gi vekk egg. Foto: Skjermdump / instagram

Ifølge «Norway Rob» fikk ikke alle følgerne med seg at han ga vekk egg-pakkene, og trodde dermed at han fikk solgt de for 500 kroner per stykk.

Liker å irritere mennesker

– Jeg fikk mye pepper. Det var mange sinte folk, opplyser Scott.

På Snapchat har han blant annet vekket flere reaksjoner etter påfunnet.



– Det hjelper ikke at du gjør det på tull når du fratar andre muligheten til å kjøpe egg, som virkelig trenger det til baking eller frokost, skriver en bruker, gjengitt av Scott.

REAKSJONER: 54-åringens påfunn ble ikke tatt godt i mot av alle. Foto: Skjermdump / Snapchat

Du vet at det er veldig barnslig av deg å tømme butikken for egg midt i påsken! Du oppfører deg som en fireåring, skriver en annen.

Mens noen ikke er fornøyde, hyller andre 54-åringen.

– Hva skjer med folk? Tåler de ikke en spøk? spør en.

En roser tiktokeren:

– Du er så konge. Jeg elsker egg-snappene.



At det ikke falt i god jord hos mange synes Scott selv er interessant, men innrømmer at han liker å irritere mennesker.

– Det er min «guilty pleasure». Så hver gang jeg klarer å irritere folk som følger meg, kaller jeg det et vinn.