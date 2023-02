Skulle lenkes fast i 48 timer: – Utfordrende å gå på do

I serien I fyr og flamme skal kjendisene gjennomføre de villeste utfordringene de kan tenke seg. I torsdagens episode skal Thomas Gullestad og Ailo Gaup være lenket fast i hele 48 timer.

Gullestad og Gaup, som til vanlig er kompiser og naboer, skal utføre hverdagslige aktiviteter som tannlegetime, husarbeid og dobesøk.

– Jeg tenkte det skulle bli avslappende. Helt til vi startet. Det var alt annet enn avslappende, forteller Gaup til TV 2.

TANNLEGE: Det var mer utfordrende å gjennomføre hverdagslige oppgaver enn de trodde på forhånd. Foto: TV 2

Utfordrende på do

Ikledd felles klesplagg, var kompisene klare for 48 timer klistret fast til hverandre.

– Når man først skal være siameser, er Gullestad en suveren mann å være sammenlenket til, sier Gaup.

Én av utfordringene kameratene opplevde, var at de alltid måtte være enige om hva de skulle gjøre. Hvis en av dem skulle på do, måtte den andre være med.

– Jeg er glad i Gaup, men ikke så glad i han. Voksen avføring er ikke noe jeg vil være i nærheten av, forteller Gullestad til TV 2, før han legger til:

– Det var et punkt der hele opplegget holdt på å ryke. Inne på doen begynte jeg å få brekningsfornemmelser.

SVETT: Duoen røper at at på slutten av dagen var de gjennomsvett og utslitt. Foto: TV 2

– Helt utslitt

Guttene hadde sett for seg at kvelden skulle by på god stemning, avslapping, og noe godt i glasset.

– Det ble derimot klesvask, husarbeid og luking av ugress. Prøv å gjøre det klistret fast til en fyr, sier Gaup lattermildt.

Når de skulle ut for å gjøre hagearbeid, gikk ikke alt etter planen.

– Det ble helt kaos. Vi snublet og rullet ned i en skråning ute i hagen, forteller Gullestad.

Med gjørme smurt utover hele kroppen, var begge enige om at de trengte en dusj. Klærne måtte klippes av, og det var da duoen kom på at de ikke hadde ekstra klær.

– Vi hadde ingen plan om å avbryte, men vi var helt utslitt. Det fristet ikke å gå rundt halvnaken i ett halvt døgn, og vente på at klærne skulle tørke, forteller Gaup.

KONDOMERIET: Guttene måtte innom Kondomeriet for lenke seg sammen. Foto: TV 2

Skuffet

Det gikk ikke mer en 10 timer før duoen avbrøt utfordringen.

– Jeg er sykt skuffet for at vi ikke gjennomførte. Hvis vi hadde hatt mindre planer, så tror jeg vi kunne klart det, forteller Gullestad.

Til tross for å være så tett på hverandre, tror de ikke at utfordringen påvirket vennskapet i stor grad.

– Jeg husker ikke om vi hadde en pause fra hverandre etter utfordringen, men i det store løp hadde det neppe noen innvirkning, sier Gaup.

I fyr og flamme kan du se torsdager på TV 2 Play.