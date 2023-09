Skulle ikke gjøre mer reality – derfor ombestemte hun seg

– Er det lov å si at jeg synes det ser skikkelig bra ut?

Siri Nilminie Avlesen-Østli (39) er én av tolv deltakere kjendiser som skal tilbake på skolebenken i TV 2s nye program, «Kokkeskolen med Truls og Hellstrøm».

Etter å ha sett første episode, beskriver hun programmet som et gøy og koselig program.

ELEVENE: Rektor Eyvind Hellstrøm og sosial- og kontaktlærer Truls Svendsen, her sammen med «Kokkeskolen»-elevene. Foto: Espen Solli

– Det er jo mange forskjellige personligheter, det er spenning, og det gjør litt vondt. Du får topper og daler og alt, det er skikkelig gøy å se. Jeg vil se mer nå!

Det var derimot ikke gitt at 39-åringen skulle delta i nok et reality-program.

Fryktet anger resten av livet

I 2021 tok hun en tredjeplass i «Skal vi danse». Det ble et intenst kjør. Samtidig hadde hun nemlig blitt programleder for «The Voice».

– Det var veldig krevende, og det ble nesten for mye. Kroppen min var ikke så glad i meg på den tiden. Jeg kjørte den så hardt, fortalte hun åpenhjertig til TV 2 i 2022.

DANSEGLEDE: Siri Nilminie Avlesen-Østli danset med Tarjei Svalastog, og endte opp på tredjeplass i «Skal vi danse» i 2021. Foto: Espen Solli / TV 2

Med en beinhard opplevelse friskt i minnet, var det dermed ikke gitt at hun skulle begi seg ut på et nytt reality-eventyr.

Én person snudde det.

– Jeg sa jo egentlig at jeg ikke skulle gjøre noe særlig mer reality. Etter «Skal vi danse» følte jeg egentlig at jeg hadde rundet det. Og så ringte de og spurte om jeg ville være med på «Kokkeskolen». Jeg har jo sett opp til Eyvind Hellstrøm så lenge jeg kan huske. Så det var umulig å takke nei, forteller hun til TV 2 under pressevisningen av programmet.

Mat ligger hjertet hennes nært. Derfor fryktet hun at hun ville angre seg, dersom hun valgte å avslå tilbudet.

– Mat er jo det jeg bryr meg om. Det er det, og familien min, som jeg bruker tiden min på. Dette var et prosjekt som jeg kom til å angre på resten av livet, om jeg ikke takket ja. Da ble det «Kokkeskolen», da, sier hun og smiler.

PROGRAMLEDER: Siri Nilminie Avlesen-Østli beskrev det som en ære å overta programlederrollen i «The Voice» etter Øyvind Mund. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Selv om hun liker å stå på kjøkkenet, ble det noe annerledes når rektor Hellstrøm overvåket hva hun foretok seg.

– Det er jo ekstremt stressende å lage mat under stress og press, fordi Eyvind Hellstrøm står og blikker deg fra sida. Jeg vet jeg har dårlig tid, og jeg er treig på kjøkkenet. Så jeg stresset veldig mye. Spesielt i starten føltes det ut som jeg aldri skulle komme i mål. Det er bokstavelig talt en trykkoker, sier hun.

Kronisk autoritetsskrekk

Under TV 2s høstlansering i august la ikke Avlesen-Østli skjul på at hun var livredd, særlig i begynnelsen.

Til TV 2 forteller hun at hun ikke hadde forventet hvor alvorstynget gjengen ble i konkurransen.

– Jeg følte jeg var livredd store deler av den første tiden. Jeg trodde ikke det skulle prege meg såpass, men det er noe med Eyvind Hellstrøm. Han har jo veldig autoritet. Jeg har jo kronisk autoritetsskrekk. Det var en god cocktail. Det fikk jeg kjenne på.

Å ha Truls Svendsen (50) som kontakt- og sosiallærer føltes derfor ekstra fint.

SOLID DUO: Truls Svendsen og Eyvind Hellstrøm utfyller hverandre som sosial- og kontaktlærer og rektor. Foto: Espen Solli

– Det er jo griseskummelt å lage mat til en som har smakt verdens beste mat, og hatt en 3-stjerners restaurant. Han er jo en av de beste kokkene i verden. Det å lage mat til ham er skremmende i seg selv, sier hun og utdyper:

– Klart vi kjente presset hele tiden. Han klarer å skape en atmosfære: «Jeg har forventninger til deg», og det setter seg i hele systemet. Jeg tror du kan se det ganske godt, at det er ren skrekk i blikket i mange av oss. Det er fordi vi har lyst til å imponere. Så han satte seg i respekt fra første sekund. Da var det greit å ha Truls som kunne gi trøst og en klapp på skuldra. For det trengtes, altså. Plukke opp den våte kluten med følelser som ligger der. Det blir mye, avslutter hun og flirer.

«Kokkeskolen med Truls og Hellstrøm» har premiere på TV 2 Direkte og TV 2 Play tirsdag 26. august klokken 20.00.