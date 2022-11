Skulle aldri vende tilbake – nå jobber hun i militærleir

Iris Lian (27) har vært en profilert deltaker i Kompani Lauritzen: Tropp 1, men nå er det over.

Lian valgte nemlig å trekke seg og reise hjem fra Setnesmoen leir i Åndalsnes.

– Det var vel mest for at jeg var ganske sliten, og hadde egentlig ikke noe mer i gi. Reservetanken og alt... det bare gikk tomt, sier hun til TV 2.

– Det ble egentlig bare for mye for meg, både psykisk og fysisk. Det var en påkjenning. Kanskje jeg kastet meg ut i det uten å være klar.

– Angrer veldig

Selv om hun var psykisk og fysisk utslitt, innrømmer 27-åringen at hun i dag angrer på at hun valgte å forlate Kompani Lauritzen.

– Jeg angrer veldig på at jeg trakk meg, selv om det er lett å si når man har kommet hjem og fått kreftene tilbake. Da jeg trakk meg, var det dét som var det rette valget. Jeg ble fortalt at jeg kom til å angre når jeg kom hjem, og det fikk de helt rett i, sier hun og ler.

ANGRER: Iris Lian angrer i dag på at hun forlot Kompani Lauritzen: Tropp 1. Foto: TV 2

Lian hadde flere ganger tidligere vurdert å trekke seg, men det ble den lange skituren til toppen av Strandafjellet – 790 meter over havet – som ble utslagsgivende. Hun kom seg til topps og fullførte fjellturen, og under evalueringen av militært forhold i etterkant, rykket hun opp fra «litt under norm» til «norm».

Men kreftene hun var avhengig av for å fortsette, var ikke der dagen derpå.

– Etter fjellturen hadde jeg mer å gi, men nå er det bare ingenting mer.

GOD STØTTE: Iris Lian ble raskt omfavnet av de andre Kompani Lauritzen-deltakerne etter Dag Otto Lauritzen annonserte at hun valgte å trekke seg. Foto: TV 2

– Tyngre enn jeg hadde trodd

Lian var ikke forberedt på at Kompani Lauritzen skulle bli såpass tøft og utmattende for henne.

FYSISK KREVENDE: Iris Lian var ikke forberedt på hvor fysisk krevende det var å være med Kompani Lauritzen: Tropp 1. Foto: Matti Bernitz

– Jeg trodde det skulle være mye lettere enn hva det var. For når du sitter hjemme og ser på det i sofaen, så ser det ikke så vanskelig ut. Men det var mye tyngre enn jeg hadde trodd, sier hun.

Lian har vært åpen om at hun sliter med sosial angst og var på forhånd bekymret over den psykiske påkjenningen deltakelsen ville være. Men det hun ikke var like forberedt på, var hvor fysisk krevende det var.

– Det var veldig tungt, fysisk sett, for det var ingenting som passet meg. Hjelmen hang og slang på hodet mitt, og jeg måtte alltid ha hjelp til å ta på meg sekken. Jeg følte jeg ikke kunne gå mange meter, fordi alt var så tungt.

Hun er temmelig sikker på at resten av deltakerne går en utfordrende tid i møte.

– Jeg tror det kommer til å bli veldig tøft for de som er igjen nå. Den siste uka skulle bli knallhard, men de er veldig sterke og de kommer seg gjennom det. Jeg har troa på dem.

Singel og ny jobb

Livet har endret seg for Lian etter hun forlot Tropp 1. For en måned siden tok det nesten ni år lange forholdet med samboeren slutt.

– Vi bare fant ut at det ikke funket lenger, sier hun kort.

Samlivsbruddet gjorde at hun flyttet hjem til moren i Salangen i Troms. Nå er hun midlertidig ansatt som kokk på Setermoen leir, som ikke må forveksles med Setnesmoen hvor Kompani Lauritzen spilles inn.

27-åringen er selv overrasket over at hun nå jobber i en militærleir.

– Da jeg kom ut av leiren etter Kompani Lauritzen, sa jeg til meg selv at jeg aldri skulle ha noe med militæret å gjøre. Bortsett fra de flotte menneskene, var alt så tungt og trasig. Men nå er jeg altså tilbake, sier hun og ler.

