Skuespiller Jonah Hill har blitt pappa

39-åringen har blitt far for første gang.

PRIVAT: Jonah Hill har trukket seg tilbake fra rampelyset de siste årene. Her avbildet under en filmpremiere i 2021. Foto: Evan Agostini /AP

«Superbad»-skuespilleren Jonah Hill og kjæresten Olivia Millar er nybakte foreldre. Det bekrefter en talsperson til magasinet People.



Barnets navn og kjønn er ikke kjent.

Flere medier poengterer at Hill tilsynelatende ikke var i bryllupet til sin skuespillersøster, Beanie Feldstein. Bryllupshelgen fra 19. mai ble nemlig foreviget i Vogue, hvor flere kjendiser og familiemedlemmer var avbildet.

Hill og Millar ble observert sammen for første gang i august i fjor, kyssende på en strand i Malibu. Millar, som driver en nettbasert klesbutikk sammen med storesøsteren, ble i mars fotografert av paparazzi med babymage og en ring. Men det er fortsatt ukjent om de er forlovet.

39-åringen kom i fjor ut med dokumentaren «Stutz», hvor han selv er i samtaler med sin terapeut. I forbindelse med filmen delte Hill et åpent brev om hvorfor han ikke ville promotere prosjektet.

Der forklarte at han lenge har slitt med panikkangstanfall, og at offentlige opptredener i media forsterket lidelsen. Samtidig ble det kjent at Hill hadde slettet sin konto hos Instagram.