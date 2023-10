Skuespiller gjør stor suksess med norsk låtklassiker

Mathilde Storm (23) er for tiden et kjent reklamefjes der hun tolker en pop-klassiker som faren hennes hadde stor suksess med.

«Rådebank » -stjerna Mathilde Storm (23) er et av flere nye fjes som vil dukke opp i sesong 2 av TV 2-serien «Innebandykrigerne». Hun skal spille rollen som «Lissi», en søt og sjarmerende jente som skal holde innebandygutta i god fysisk form.

Spiller Pappas låt

Nå for tiden gjør hun stor suksess med låta «Cries Like a Baby». - den nesten 30 år gamle klassikeren av The September When, som Morten Abel sang i 1994.

Hør låta her:

Mathilde er datter av keyboardisten i The September When, Helge Hummervoll, og synes det er flott å tolke låten til farens rockeband.



– Pappa synes det er veldig gøy at låta får et nytt liv. Jeg fikk en forespørsel om å gjøre låta i forbindelse med en Telenor-reklame. Han ble litt overrasket, men syntes det var flott at jeg kunne bruke hans musikk, forteller Mathilde til TV 2.

Hard jobbing

Storm har spilt rollen som «Hedvig» i en rekke reklamefilmer for Telenor de siste syv årene. Samtidig har hun bygget seg et stadig større navn som skuespiller, ikke minst gjennom «Rådebank» på NRK og – som nevnt – i den kommende sesongen av «Innebandykrigerne» på TV 2.

SKUESPILLER: Mathilde forteller at hun liker best filmroller, og debuterte i filmen «Løvekvinnen» fra 2016, der hun spilte mot Rolf Lassgård.. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Veien til disse rollene har vært lang. Det startet i ung alder med hennes søster Hannah Storm, som også er artist.

– Jeg og søsteren min var i forskjellige casting-byråer, og var på mange auditions. Det var da jeg fikk rollen i filmen «Løvekvinnen», og plutselig jobbet med skuespillere på fulltid, at jeg virkelig fikk smaken på dette yrket. Etter det begynte jeg aktivt å søke etter jobber, og så fikk jeg Telenor-jobben litt senere. Da begynte ballen å rulle, forteller hun til TV 2.

I STUDIOET: Mathilde Storm trives godt i musikkstudio og har mange spennende planer innen musikken fremover. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Det å gjøre filmroller ligger nok nærmest Mathildes hjerte.

– Jeg må finne ut av veien videre, for jeg gjør jo både film og TV. Jeg har ikke studert og lurer litt på å ta en skuespiller-utdanning, men har så mye å gjøre for tiden, forteller hun.

Underlivsreklame

Mathilde jobber som stemmeskuespiller både i reklame og på film. Hun babler mye både på jobb og fritid, og det førte til at hun fikk såkalte stemmeknuter i fjor. Hun er ikke helt bra ennå, og går til logoped for å få hjelp med stemmen - som hun tross alt lever av.

SYK: Mathilde har slitt med stemmeknuter, men er på bedringens vei. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Ifølge Store medisinske leksikon kan knutene gi heshet og gjøre at stemmen raskt blir trøtt. Behandlingen består i å hvile stemmen i flere uker, i tillegg til logopedisk behandling.

– Jeg kom på jobb og skulle «dubbe» en film og fikk beskjed om at jeg var litt hesere enn normalt. Da merket jeg en endring på de karakterene jeg fikk når jeg «dubbet». Jeg fikk ikke de barnekarakterene jeg normalt gjorde. Det ble «rolige» roller. Jeg begynte også å få mer underlivsreklame. Om det er kondomer eller mensen, så er det min stemme som brukes, ler hun.

Innebandykrigerne

«Innebandykrigerne» hadde premiere i mars i år, og sesong to ble raskt bekreftet. Mathilde Storm dukker opp i den nye sesongen.

SØT OG VULGÆR: Mathilde Storms karakter skal være ekstremt søt, men også litt vulgær, forteller hun lattermildt. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Storm forteller at hun har tatt både spraytan og farget håret blondt for rollen. Men kjennskap til «Innebandykrigerne» hadde hun ikke da hun takket «ja» til karakteren.

– Det var gøy å spille den rollen, og jeg har ikke ledd så mye på veldig lenge. Det er en supermorsom produksjon. «Lissi», som jeg spiller, skal bare være veldig søt - så søt at man nesten misliker henne. Hun forelsker seg litt i treneren, og det er lekent å spille den rollen, avslutter Storm.