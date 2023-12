Skuespiller Andre Braugher er død

BLE 61 ÅR GAMMEL: Andre Braugher er død, 61 år gammel. Her poserer han med en Emmy-pris under en utdeling i 2006. Foto: MARIO ANZUONI / Reuters

Den folkekjære skuespilleren døde mandag etter kort tids sykdom, bekrefter en talsperson overfor magasinet PEOPLE.

Skuespillerstjernen har briljert i flere filmer og serier opp igjennom tidene, og er kanskje mest kjent for sine roller i seriene «Brooklyn Nine-Nine» og i «Homocide: Life on the Street».

Sistnevnte var å se på skjermen mellom 1992 og 1998, og betegnes som Braugher sitt store gjennombrudd. Likevel var det gjennom rollen sin som Raymond Holt i serien «Brooklyn Nine-Nine» som gjorde ham mest kjent.

DØDE MANDAG: Andre Braugher døde etter kort tids sykdom mandag. Han ble 61 år gammel. Foto: Chris Pizzello / AP

Serien gikk i åtte sesonger frem til 2021.

Braugher har vunnet to «Critics Choice»-priser for beste mannlige birolle, mottatt elleve nominasjoner og vunnet to Emmy-priser for sine prestasjoner som skuespiller gjennom tidene.

I et innlegg på Instagram skriver tidligere skuespillerkollega Terry Crews at han er i sorg etter å ha mottatt nyheten om dødsfallet til den folkekjære skuespilleren.

– Jeg er beæret over å ha kjent deg, ledd med deg, jobbet med deg og delt åtte fantastiske år med det uerstattelige talentet ditt, skriver Crews.

Dødsfallet ble først omtalt av nettstedet Deadline.