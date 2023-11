Skriver ut omstridt medisin til hunder: – Typisk «korona-hunder»

Få ting slår å bli møtt av din overentusiastiske hund – nanosekunder etter at du åpner ytterdøra. Men visste du at våre firbeinte bestevenner nå sliter med mer separasjonsangst og atferdsproblemer enn før?

Tidligere i november skrev veterinær Trude Mostue en kronikk til TV 2, hvor hun skrev at «bruken av antidepressiver på husdyrene våre har skutt i været de siste 10 årene».

TV 2 har vært i kontakt med Mattilsynet, Den norske veterinærforening, Folkehelseinstituttet (FHI) og Statens legemiddelverk for å prøve å finne tall på hvor utstrakt denne medisinbruken på dyr er. Men en slik oversikt fantes ikke.

Om antidepressiva er den rette løsningen for våre pelskledde venner, er det uansett delte meninger om innad i fagmiljøet.

Mer deprimerte enn før

Mostue mener nemlig at kjæledyrene våres er mer deprimerte enn før:

– For meg er det kanskje ikke så veldig rart hvis du tenker på hvordan kjæledyrene våre nå er integrert i familieliv – mer enn de var før, forteller hun til TV 2.

Veterinæren trekker frem eksemplet med at dyr blir satt i livssituasjoner som ikke passer til dyrearten de er – blant annet at jakthunder har gått til å være familiedyr.

MER DEPRIMERRTE: Veterinær Trude Mostue mener at husdyrene våres er mer deprimerte enn før.

Men hvordan man vet om hunden faktisk har angst, har hun selv lurt på:

– Det er jo klart de blir utagerende, kanskje i atferd, som for eksempel ved separasjonsangst. Det er et av de vanligste atferdsproblemene som vi håndterer i klinikk.

– Da vil hunder som er alene kanskje reagere ved at de tisser og bæsjer inne, og ved å bjeffe og bli paniske når eieren drar på jobb.



Gir ikke ut medikamenter

Mostue forteller at dyreeiere kommer til klinikken og ber om antidepressiver til hundene sine, som oppleves å ha utagerende oppførsel på tur.

Det velger hun ikke å gi ut.

GIR IKKE UT: Veterinær Trude Mostue gir ikke ut medikamenter til dyreeiere.

– Jeg er ikke atferdsspesialist, så jeg pleier å henvise eierne dit, og jeg tar en god samtale med dem for å prøve å identifisere om det faktisk er et problem med hunden – eller om det bare er en helt naturlig reaksjon på en stressende situasjon.

Veterinær Hilde Røssland er en av dyrlegene som har skrevet ut antidepressiver til hunder, men understreker at hun først gjør mange av de samme tiltakene som Mostue.

– Dette er jo ikke noe som jeg da favner helt for meg selv. Jeg vil alltid først henvise til en atferdsspesialist, og vi har et godt samarbeid med noen som vi kjenner godt.

– Sammen med dem legger vi en plan, men den blir alltid evaluert av en atferdsspesialist. For det er ikke sikkert det er medisinen som er løsningen.

Blir brukt i trening

Hun forteller at hun i hovedsak skriver det ut for hunder som ikke har fått øvd på å være alene.

GIR UT: Veterinær Hilde Røssland, som er spesialist i smådyrsykdommer hos hund og katt, skriver ut antidepressiva til dyreeiere.

– Det er typisk det vi kaller «korona-hundene», som aldri har fått den opplæringen av å være alene. For det er unaturlig for en hund å skulle være alene hvis den ikke har vært det på to år.

Røssland understreker at medikamentene blir brukt forbigående i en treningsperiode for å komme i gang med trening – i tilfeller der hunden uten medisiner rett og slett ville vært for redd.

Trude Mostue trekker paralleller med mennesker som går på antidepressiver, og som kan fortelle om følelsene sine. Dét kan ikke hunder.

– Den eneste måten vi kan tolke hvordan denne medisinen fungerer, er jo å se på oppførselen til hunden. Vi observerer da kanskje en roligere hund som ikke da utfører den uønskede atferden, og vi da tolker det som at hunden er OK.

Har positive effekter

Fremfor å kjøre på med masse trening som kan føre til at hunden blir mer stresset, vil Mostue heller at flere eiere skal se på omplassering som en mulighet.

– Det er ingen menneskerett at man skal ha hund fordi man har lyst på å ha hund. Kanskje man da bør vurdere rett og slett å ha en katt, eller rett og slett en slange. Fordi det er ingen rett at man skal presse en dyreart inn i en livsstil som den kanskje ikke passer inn i.

– Hunder liker egentlig ikke å være hjemme alene, hvorfor skal vi tvinge de til det? Det er den tanken der jeg sliter mest med.

Veterinær Røssland understreker at dersom det oppleves som for krevende å ha hund og at det er uoverkommelig, så er det flere gode muligheter, blant annet omplassering.

Likevel opplever hun at medikamentet har en positiv påvirkning på dyrene hun har utskrevet det til:

– Mange opplever det. I situasjoner hvor hunden trenger å øve, får de ikke kontakt med hunden fordi «rullegardinen» går fullstendig ned. Man kan ikke ha samtaleterapi med hunder rundt dette her, så da må på andre måter få dem litt ned på bakken sånn at man kan få startet litt konstruktiv trening.

– Mange opplever da at de klarer å trene, men de får òg like mange aha-opplevelser ved å snakke med samtaleterapeut og skjønne litt mer hvor skoen trykker, og hvor man skal begynne.