Skriver norsk realityhistorie - skal teste forholdet

GOD KVELD NORGE (TV 2): Det velkjente parets romanse startet under innspillingen av «Ex on The Beach», nå returnerer de for den ultimate testen.

Caroline Nitter (24) og Cristian Brennhovd (23) skriver norsk historie når de etter flere år som par skal bo sammen med åtte single deltakere i villaen i Brasil.

Men globalt er ikke dette helt unikt. Den amerikanske utgaven av «Ex on The Beach» annonserte tidligere i vår at de nå ønsket deltakere som trodde at forholdet hadde tålt en runde i realityserien.

Legendarisk par

Pressekontakt i Discovery+, Ola-Magnus Svihus, mener at å sende inn det «mest legendariske paret» fra den norske versjonen er en ny gøy vri.

– Begge syntes det hørtes spennende ut, både for å få en mulighet til å teste forholdet og for å ha det gøy. For Carolines del var det nok også forlokkende å reise til nydelige Brasil, jeg tror ikke hun var fornøyd med kun å ha opplevd Hemsedal.

Selv vitser Nitter og Brennhovd med at dette kanskje er en ny form for parterapi.

– Som ingen parterapeut hadde villet anbefale til noen, sier Brennhovd.

Hevdet de fikk OnlyFans-nekt

Paret møttes under innspillingen av korona-versjonen av programmet «Ex on The Beach - Afterski», som ble sendt på TV i 2021.

Siden har de skapt overskrifter grunnet både kosmetiske behandlinger og deres felles konto på OnlyFans - en tjeneste som er mest kjent for å tilby erotisk innhold mot penger.

De har i likhet med flere andre profiler tidligere mottatt advarsel fra Forbrukertilsynet for å reklamere for kontoen i deres sosiale medier.

Da God kveld Norge møtte dem før de inntok villaen i Brasil, ville de ikke snakke om kontoen.

– Dere er jo et veldig utradisjonelt par, og driver også en felles OnlyFans...

– Det vil vi ikke snakke om, svarer Nitter, før Brennhovd legger til:

– Vi har fått beskjed av produksjonen om å ikke snakke om OnlyFans eller noe rundt det.

Svihus i Discovery+ sier at dette ikke stemmer helt.

– Avtalen vi har med deltakere, er at de ikke kan reklamere for OnlyFans mens de medvirker i våre programmer, men det er ingen som nekter dem å prate om det.

«Ex on The Beach» har premiere på Discovery+ 11. oktober.