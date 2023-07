Skrekkopplevelse på fly: – Jeg trodde ikke at jeg skulle overleve

REISEGLAD: Stylist og TV-profil Jan Thomas er det man kan kalle en globetrotter, men det har ikke bare vært fryd og gammen når han har vært ute og reist. Her på vei hjem fra en USA-tur i fjor. Foto: Privat

TV-profil og stylist Jan Thomas (56) sier til TV 2 at han var overbevist om at hans siste time var kommet.

TV-profil og kjendisstylist Jan Thomas (56) har akkurat lagt bak seg en travel vår og sommer, med innspillingen av jubileumssesongen av TV 2-programmet «Jakten på kjærligheten».

For aller første gang er det en mannlig programleder i kjærlighetsporgrammet, og det er nettopp Jan Thomas som har fått det ærefulle oppdraget med å veilede og guide både bønder og friere i jakten på en livsledsager.

BLE IGJEN HJEMME: Jan Thomas med samboeren Harlem og parets hund Tyr. Stylisten er hemmelighetsfull om hvorfor kjæresten ikke er med til Mexico. Foto: Privat

Etter intens jobbing nyter 56-åringen nå late dager i Mexico – uten samboeren Harlem Alexander (35).

– Grunnen til at Harlem ikke kunne bli med meg blir avslørt om ikke så lenge, sier han hemmelighetsfullt til TV 2.

– Hva må til for at du skal ha en bra sommer?

– Enkelt. Fint vær, hvite sandstrender, mye trening og mengder av palmetrær. Ja, og Harlem, da!

– Hvilket sted vil du aller helst reise til?

– Jeg elsker Mexico, og selvfølgelig USA, men både Harlem og jeg vil veldig gjerne reise til Maldivene. Der har jeg ikke vært.

– Hvilket sted vil du aldri reise tilbake til?

– Av diverse årsaker; Russland. Jeg bodde i Moskva en stund, og det frister ikke på noen som helst måte å reise tilbake.

– Har du noen gang hatt en skummel opplevelse om bord i et fly?

– Ja, da jeg jobbet som modell, og bodde i Los Angeles, skulle jeg til Tokyo på jobb. Vi traff på turbulens cirka én time før vi skulle lande, og jeg trodde ikke at jeg skulle overleve. Det ristet altså så grusomt i flyet at jeg trodde min siste time var kommet, sier han ærlig.

– Har du blitt – eller forsøkt blitt – svindlet på reise før?

– Ja, men kun én gang. Etter ferien ble det trukket jevnlig små beløp fra kontoen min, som det tok meg lang tid å legge merke til. Veldig ubehagelig!

– Hva er din verste hotellopplevelse?

– På generell basis må det være veldig små rom med teppe på gulvet og i tillegg dårlig luft. Ellers kan jeg ikke huske å ha hatt en spesiell grusom opplevelse.

– Har du hatt en spesiell opplevelse med en kjendis på reise før, og hva skjedde i så fall?

– Da jeg jobbet og reiste med Sharon Stone fikk hun plutselig for seg at hun skulle bruke en tiara til et stort event. Jeg hadde kun noen få timer på å skaffe dette. Helt uvirkelig, men hun kjente selvfølgelig Swarovski-familien, så det løste seg rimelig raskt. Jeg kunne dra ned til butikken og velge akkurat hva jeg ville!

– Hvor hardt jobber du for å få farge? Hvis hardt; hva er dine beste solingstips?

– Da jeg gikk på barneskolen la mamma seg ned, ved første mulighet på våren, med sølvskjerm samt jordnøttolje i ansiktet. Det var mitt første møte med soling, kan du si.

– Da jeg flyttet til USA lærte jeg selvfølgelig mye om solfaktor. Siden jeg var 20, har jeg konsekvent brukt den høyeste faktoren som jeg kan finne. Jeg er også veldig heldig, fordi jeg får raskt farge, men jeg er veldig forsiktig med ansiktet mitt. Jeg synes ikke jeg er veldig fin når jeg blir for brun uansett.

– Har du hatt en spesiell/skummel opplevelse med dyr på reise?

– Da jeg filmet «Jan Thomas søker drømmeprinsen» i Afrika hadde vi med oss et helt team som passet på akkurat dette. En av gutta i crewet var en profesjonell «snake wrangler». Heldigvis slapp jeg unna med å bare se noen store og ekle edderkopper.

TRAVEL VÅR OG SOMMER: Jan Thomas med «Jakten»-bonde Erlend Christoffersen under innspillingen på økogården på Finnskogen. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Hva synes du er det verste med sommeren?

– Vel, i Norge og Europa på generell basis er den altfor kort. Jeg elsker de fire årstidene, men sommeren er altfor kort. Derfor flyttet jeg til Los Angeles og tilbringer minimum tre måneder i året i Mexico. Jeg er ikke glad i å være våt eller kald.

– Hva er ditt beste sommerminne?

– Jeg har så mange, men det var helt magisk å ta med seg Harlem til mitt paradis her i Mexico for aller første gang. I tillegg elsket jeg å være på sommerferie med min filletante Elna og filleonkel Sverre. Da bodde vi på campingplass på Østlandet og det elsket jeg. Jeg bodde jo på Vestlandet som barn. Det vil si hele barneskolen, før jeg flyttet til Skien da jeg skulle starte ungdomsskolen.