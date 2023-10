Skrekkens hus: – Gjorde bakgården til et torturkammer

I skrekkhuset McKamey Manor utsetter personer seg for ekstrem behandling, som er utgangspunkt for ny Hulu-serie. Bak lukkede dører foregår tortur og frihetsberøvelse, hevder deltakere.

Se for deg at du dyttes ned på bakken av maskerte personer. De slår deg mens du dras krabbende bortover.

Personene tar deg i en van til skrekkens hus, der ekstreme opplevelser venter, utenfor din kontroll. Det hele filmes.

Dette gjør du frivillig. Du har signert en kontrakt som fritar motparten for alt ansvar. Lenge eksisterte det heller ikke sikkerhetsord for at det skulle stoppe, ifølge The Guardian.

Slag og kiste full av kakerlakker

I huset presses du ned i en fryseboks med skittent vann. Hetten dras av. Hendene stripses. Vann helles over hodet gjentatte ganger.

Senere plasseres du i en kiste, med kakerlakker kravlende over deg. Små rør frigir gass, som du ikke vet om er giftig, og faktisk kan ta livet ditt.

Dette er beskrivelser av Amy Milligans opplevelser i attraksjonen McKamey Manor. Den består i dag av to skrekkhus lokalisert i Tennessee og Alabama, USA.

Klippet av Milligans deltakelse i huset er publisert på Youtube.



Vi kommer tilbake til hennes historie, som hun hevder er langt mer dramatisk enn hva McKamey Manor har gjort til kjenne.

TVANGSTRØYE: En ukjent deltaker er ikledd tvangstrøye, blitt lagt i vann, og er tilsynelatende innestengt. Foto: McKamey Manor

– Gjorde bakgården til et terrorkammer

Vitnefortellinger fra McKamey Manor er bakgrunnen for dokumentaren «Monster Inside: America's Most Extreme Haunted House», som ble tilgjengelig på strømmetjenesten Hulu 12. oktober.

Tre tidligere deltakere forteller sine historier.

«Drevet av sine personlige fikseringer gjorde han bakgården sin til et torturkammer: filmet «deltakere», spesielt sårbare unge kvinner, mens han ser hvor langt han kan presse dem - både innenfor og utenfor tilholdsstedet», lyder seriens pressemelding på What’s On Disney Plus.

Deltakeres anklager om tortur, overfall, frihetsberøvelse og andre kriminelle handlinger benektes av eier og grunnlegger, Russ McKamey. Les hans tilsvar lenger nede i artikkelen.

Skreddersydd etter deltakernes frykt

Det er mange som drømmer om å entre McKamey Manor. Angivelig skal så mange som 24.000 personer ha stått på venteliste for å oppleve lignende som Milligan – bli kidnappet, bundet og slått i blinde.

«Attraksjonen» er anbefalt som en solo-opplevelse, men man kan gå inn parvis.

Hvert besøk er skreddersydd etter deltakernes personlige frykt, hvor de vil gjennomleve sin egen skrekkfilm, ifølge nettsiden til McKamey Manor.

I beskrivelsen står det at de vil bli veldig mentalt og fysisk utfordret til de når sitt personlige bristepunkt i seks timer. Tidligere var oppholdet på hele ti timer.

For de som holder ut det de blir utsatt for, har Russ McKamey fristet med en pengepremie på 20.000 amerikanske dollar (tilsvarende omtrent 216.000 norske kroner) – en premie enkelte betviler at har eksistert.

Så langt skal ingen ha klart å fullføre.

KAMPANJE: I en underskriftskampanje beskrives McKamey Manor som «torturporno». Foto: McKamey Manor

Signerer avtale på 40 sider

For å komme inn i huset må du signere en avtale på 40 sider som fraskriver McKamey Manor alt ansvar. Et av kravene i avtalen er at du er i utmerket fysisk og psykisk form, etter sjekk av lege. Du må også ha helseforsikring.

Videre skal du passere en bakgrunnssjekk og screening via telefon eller Facetime.

Er du blant dem som blir håndplukket til å delta, venter en to timer lang dokumentar som viser opplevelsene til alle deltakerne som har besøkt skrekkhuset de siste to årene.

Ingen som entrer huset får være påvirket av rusmidler. Alle testes like før start.

Deltaker fikk hjerteinfarkt

Opplevelsen er så ekstrem at ifølge eieren Russ McKamey, fikk en av de besøkende hjerteinfarkt underveis.

McKamey har også i et videointervju med LADbible sagt at opplevelsen får folk til å skade seg selv, gjennom hypnose:

– De drar ut sine egne tenner, som er veldig vanskelig å gjøre, og de drar ut sine egne negler og klipper sitt eget hår. Jeg bare overvåker det, sier eieren.

The Washington Post skriver at deltakere har måttet oppsøke profesjonell psykiatrisk hjelp og medisinsk behandling for omfattende skader.

I Youtube-videoene kan man se deltakere som spyr, gråter og bønnfaller om å slippe fri.

Huset har høstet mye kritikk. Over 190.000 personer har signert en underskriftskampanje om å stenge dets dører.

Utover begrunnelsen «dette er et torturkammer i forkledning», kalles McKamey Manor for «torturporno». Russ McKamey anklages for en rekke forhold, blant annet at han bruker smutthull for å unngå å bli arrestert for behandlingen besøkende utsettes for.

Hevder hun ble utsatt for vanntortur

Anklagene støttes av Amy Milligan, kvinnen i innledningen av artikkelen. Hun hevder hun ble utsatt for vanntortur i McKamey Manor i et intervju med The San Diego Union-Tribune i 2014.

Ifølge hennes uttalelser skal hun i tillegg til opplevelsene, som er dokumentert på video, ha blitt stengt inne i et bur i et grunt basseng, og fått hodet holdt under vann med makt.

– Jeg kommer til å dø her. Jeg kommer til å drukne. (..) Jeg forteller dem at jeg ikke kan puste, og de bare ler og fortsetter, beskriver hun til avisen.

Milligan påstår at hun valgte å omtale opplevelsen positivt i videoen av henne, for å sikre seg at klippet ble publisert som bevis.



Hun sier hun visste det var en ekstrem opplevelse da hun meldte seg på, men hadde ikke sett for seg hvor ille det skulle bli.

– Gråter over hver minste ting

Ifølge Milligan trodde hun skuespillerne kom til å drepe henne – enten ved uhell eller bevisst. Hun påstår at deler av oppholdet ble utelatt i videoen på Youtube, siden det var for ekstremt for offentligheten.

Milligan hevder hun og følget ble holdt fanget etter at de bønnfalt om å bli sluppet fri, og at det som skjedde etterlot henne med fysiske sår og emosjonelle arr.

– Jeg gråter over hver minste ting. Hvis jeg hører om McKamey Manor freaker jeg ut. Jeg er så stresset (...) Du gir så mye tillit til dem, og de bryter den ved å vanntorturere deg og slå deg, sier hun til The San Diego Union-Tribune.

IKKE ENIG: Ifølge eier Russ McKamey, dokumenteres alt som foregår i McKamey Manor. Dette hevder han kan bevise at deltakerne ikke har blitt skadet slik de forteller. Foto: McKamey Manor

– Det er kun hat

Det har blitt stilt spørsmål ved om det som skjer i McKamey Manor er lovlig.



Mannen bak huset, som i Hulu-dokumentaren beskrives som et monster; Russ McKamey, er en tidligere marinesoldat.

Ifølge The Washington Post åpnet han dørene til skrekkhuset for nær 35 år siden, som en krysning mellom hans teatralske bakgrunn og hans forkjærlighet for spøkelseshus.

Først var huset på McKamey sin private eiendom i San Diego, før attraksjonen ble flyttet i 2017.

I et mindre intervju med The Sun går McKamey hardt ut mot Hulu-dokumentaren, som han nektet å bidra i:

– Det er kun hat. (...) De prøvde ikke engang å snakke med noen som støtter meg og McKamey Manor. (...) Det er ensidig hatpropaganda fra folk som ønsker 15 minutters berømmelse. (...) Deres agenda var å stille meg i et dårlig lys.

Eier avviser tortur

McKamey forteller til The Washington Post at han ikke vil bekrefte eller avkrefte hvilke deler av underskriftskampanjen mot ham som er ekte, og hvilke som ikke er det.

Han avviser at tortur eller andre ulovlige aktiviteter er en del av opplevelsen, men at han plasserer denne tanken i hodet deres med hypnose og andre tankekontroll-teknikker.

– Under hypnose kan du få noen til å tro at det pågår noe virkelig skremmende. Det er kun i deres eget hode, og er ikke virkelig, sier McKamey til The Washington Post.

I intervjuet hevder McKamey at lovens lange arm følger nøye med på huset, og at han selv ringer politiet for å advare dem før besøket til hver ny deltaker, i tilfelle de mottar meldinger av noe slag.

Til The San Diego Union-Tribune sier San Diego-politiet at de har mottatt meldinger om noen hendelser, mens huset befant seg i bakgården til McKamey.

Blant dem har en person rapportert at oppholdet ble mer voldsomt enn forespeilet. En annen kvinne påstod å ha blitt overfalt med dødelig våpen. Tilfellene ble undersøkt, og det ble besluttet å ikke reise tiltale – blant annet på grunn av den 40 sider lange avtalen som undertegnes i forkant.

– De vet sannheten

McKamey responderer at det som skjer i huset er «smoke and mirrors» – teatralsk, og at besøkende ikke blir holdt mot sin vilje.

I en annen artikkel i The San Diego Union-Tribune hevder McKamey at de som kommer med anklager om McKamey Manor er i mindretall.



Om påstandene beskriver McKamey at de farer med løgner i media om tortur, overfall, fengsling og andre kriminelle handlinger:

– De vet sannheten om at jeg har bilde- og videomateriale av alt. Jeg sier til folk at de vil få kutt og blåmerker. Det er aggressivt. Men disse menneskene ble ikke skadet slik de hevder.

– Og de visste alle hva de var med på, fortsetter han.

TV 2 har vært i kontakt med Russ McKamey, som har gitt tillatelse til å bruke bilder fra nettsidene til McKamey Manor. Han har ikke besvart våre gjentatte henvendelser om intervju, eller spørsmål relatert til saken.