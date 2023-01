Skrekkbeskjed fra fastlegen førte til reality-deltakelse: – Nyfrelst

Seks nye deltakere får prøve seg på en splitter ny livsstil, når de kaster seg ut i sesong to av «16 ukers helvete».

Det blir blod, svette og tårer i monitor når blant andre Alex Rosén (54) og Jenny Jenssen (58) skal mestre alt av trening – og samtidig bevare sin psykiske helse.

Nå avslører én av deltakerne at de opprinnelig takket nei til deltakelsen – før en skrekkbeskjed fra fastlegen endret alt.

Nyfrelst

Til tross for at innspillingen og oppholdet kanskje ikke var like gøy, fastslår Rosén at det bare er gode minner i etterkant:

– Det har vært fantastisk, og det har vært en kjempeutvikling! Det har skjedd noe hver eneste uke, både når vi har vært tett i tett med trening og kosthold, forteller han til God morgen Norge, og fortsetter:

FRELST: Til tross for at reisen var hard, beskriver Alex Rosén det som en fest. Foto: Discovery/TVNorge

– Alle er så snille og flinke, selv om du møter deg selv i veggen hele tiden. Det er en del av opplegget, og de resultatene har vært helt utrolige. Men det har vært fælt, understreker han lattermildt.

Jenssen er enig i at det var et helvete de første ukene, men at man kommer inn i rutinen – som gjør at du blir vant til opplegget.

– Så er det et eller annet med at man kommer litt inn i det, og blir avhengig av trinnene og opplegget. Så begynner det å rulle fortere og fortere, også begynner du å se at det begynner å skje ting.

– Også blir formen bedre. Vi sitter jo her og er nyfrelst!

Takket opprinnelig nei

Det mange ikke vet, er at Jenssen først takket nei til å være med på programmet.

Så dro hun til fastlegen, og beskjeden hun fikk, var mildt sagt oppsiktsvekkende.

– Fastlegen så strengt på meg og sa: «Jenny, det skal du si ja til. Du har skyhøyt blodtrykk, og har slitt med det i mange år. Du har bekkenløsning, dårlige knær, sliter med halsbrann, altså hallo!», gjenforteller hun, og fortsetter:

– «Gå hjem, ta telefonen og ring dit med en gang». Og jeg tenkte bare: «Skal jeg skifte fastlege?!»

BESKJEDEN: Jenny Jenssen fikk en beskjed fra legen sin - som førte til deltakelsen. Foto: Discovery/TVNorge

Likevel gjorde hun akkurat som fastlegen sa. Hun dro hjem, tok telefonen, og hoppet i et splitter nytt eventyr. Senere viste hun sin store takknemlighet overfor legen. På selveste julaften stod hun rett utenfor døra hans, med en stor vinflaske.

– Jeg skulle ønske alle fastleger kunne være ærlige og pushe så postivt.

På helvetesreisen er det tidligere toppidrettsutøver Martin Johnsrud Sundby (38) som skal teste deltakernes grenser – og det har vært litt av en opplevelse for ham også.

– Det har vært gøy og tidvis utfordrende, med masse opp- og nedturer i en sånn reise. Det er seks ulike mennesker og alle har sin inngang, sin måte og bakgrunn – og kommer fra ulike steder om hvorfor de ønsker dette.

– Jenny og Alex har sine egne historier, så jeg kan ikke angripe disse som en enhet. Jeg må jo snakke møte de og snakke med dem.

– Hvem var den hardeste neglen av de seks?

Det går knapt ett sekund før Sundby svarer:

– Den trangeste fødselen sitter rett til høyre her, avslører han og ser over på Jenssen.

Fryktelig frustrerende

Han sier at han tror mange kjenner seg igjen i det som er fryktelig frustrerende med trening, mat og det å forbedre livsstilen.

TRENER: På reisen er det Martin Johnsrud Sundby som følger dem. Foto: God morgen Norge/TV 2

– Du kan føle at du går «all inn» i fire til seks uker, også ser du deg selv i speilet også har det ikke skjedd noen ting. Du klarer ikke visuelt å se at det skjer noe, fordi den gevinsten kommer etter litt tid. Hvis du ikke har det perspektivet, føler du bare at du stanger i veggen. Og vi brukte litt tid på å komme gjennom.

Det Jenssen slet med, var at hun hele tiden følte at hun var den siste i rekka til å komme i mål – og løftet lettest. I tillegg forklarer hun at det føltes ut som at treningen ikke gikk noen vei, til tross for at hun hadde gjort alt det hun fikk beskjed om.

– Men det gjorde jo det likevel, men jeg klarte ikke å se det. Og der var du fantastisk, forteller hun og ser over på treneren.

Det skal samtidig ikke legges skjul på at hun hadde lyst til å ta livet av ham også, på et tidspunkt.

Når reisen kun varer i 16 uker, litt over hundre dager, er mange spente på hvordan det går i etterkant, når kameraene pakkes vekk.

Spretter de fortsatt opp og tar seg en gulrot, eller blir det late dager med hånda i chips-posen?

– Jeg har fått så mye energi at jeg bobler over hele tiden, og det hadde jeg lite av før. Da måtte jeg jobbe for det. Jeg hadde masse show hele tiden, og da jeg var ferdig så jeg ut som Elvis i 1977 – svetten rant at jeg ikke klarte å åpne øynene, forteller Rosén og fortsetter:

– Og nå gjør jeg de showene uten å være svett etterpå. Det er jo helt underlig, og er fantastisk å oppleve!

Og for å få en splitter ny livsstil, forklarer Sundby at det tar rundt tre måneder før du er godt inn i reisen:

– Hvis man klarer å etablere den disiplinen, eller det å stå i dette i flere uker, så tar det ikke lenger enn tre måneder å etablere en ny livsstil, fastslår han og avslutter:

– Jeg sier jo dette til deltakerne: «Dere kommer til å være motivert de to første ukene, og kjenne på energien. Så møter dere på veggen, men hvis dere står i det, kommer dere til punktet hvor dette blir en vanlig del av dagen. Det blir en vanlig del av rutinen, og hvis det blir det, er det ingen vei tilbake».