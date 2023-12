Skilpadda måtte forlate «Maskorama»

Saken oppdateres fortløpende.

Lørdag kveld er det duket for fjerde sending av sangkonkurransen «Maskorama», hvor de fem gjenstående deltakerne skal framføre to låter hver.

I kveldens sending har karakterene også med seg en medbrakt gjenstand, som kan hjelpe seerne med å avsløre identiteten.

Sist sending var det Kua som forlate konkurransen, og bak maska var det Evelina Moholt som skjulte seg.



Til slutt var det Skilpadda som måtte forlate konkurransen.

Foto: Espen Solli / Monster / NRK

Det var YouTuber Christopher Robin Omdahl (32) som skjulte seg bak kostymet.

« Ha-med-dag»: dette er de nye hintene

Kattepusen framførte låtene «I Can't Feel My Face» av The Weekend og «This Is Me» av Keela Settle / The Greatest Showman

Foto: Espen Solli / Monster / NRK

Kattepusen kommer med følgende nye hint:

«For en reise det har vært fra skogskatt til dette. Reisevandt er jeg jo. Jeg har reist mellom hav og land, der har jeg vært mye. Over dammen altså. Jeg har vært på tur på tippen av fjell, men av og til står naturen i veien for meg».

– Det er jo en nærmest umulig låt å synge, og ihvertfall bedre, ville og fantastisk levert! Sier Tete Lindbom.

Til kveldens sending har Kattepusen med seg et fat med snadderbiff. På tallerkenen står det blant annet «Close your eyes and thing of me, and soon I will be there».



Dette får panelet til å spekulere i om det kan være noen matelskere som skjuler seg bak kostymet.

Ronny Brede Aase, Markus Neby, Eivind Hellstrøm og Erlend Bratland er noen navn som ble nevnt.

Flere av dommerne ble imponerte etter Kattepusens andre oppreden.

– Du tok pusten fra meg. Du gjorde det på en genuin og vakker måte. Her hører du hjemme, på denne scenen, sier Stoltenberg.

Dommerne gjettet: Adam Scjølberg, Anders Danielsen og Adrian Sellevoll.

Spirrevippen sang låtene «Vampire» av Olivia Rodrigo og «Jump» av Pointer Sisters, som er kjent fra julefilmen «Love Actually».

Karakteren kom også med ett nytt hint:

«Jeg ble kastet ut av mitt første rede relativt tidlig og måtte raskt finne en måte å klare meg på. Det er tøft å manuere blant hissige måker som førte til at jeg måtte sette meg i respekt. Jeg trente vingen til å fly i mørket, noe som førte meg inn i en flokk jeg ikke helt kjenner meg igjen i».

Foto: Espen Solli / Monster / NRK

Etter første opptreden imponerte karakteren panelet.

– Jeg synes du var helt nydelig. altså spirrivippen er flakssete, søt og ganske gira. noen ganger tenker jeg, er det Erna Solgberg, eller? sier Robert Stoltenberg.



Nygifte Linnéa Myhre har lenge blitt mistenkt for å være bak masken, og under kveldens sending er dommerne mer sikre i sin mening.



Spirrivippen tok nemlig med seg to glass med moltebær.

– Hvor er det disse bæra vokser, spør Marion Ravn, hvor Stoltenberg skyter inn følgende:



– De vokser der de vokser, sier han.



– Linnea Myhr..., svarer Ravn.

Alle dommerne gjettet: Linnea Myhre

Romvesenet framførte låtene«Rett Opp og Ned» av Lars Vaular og «Holding Out for a Hero» av Bonnie Tyler.

Foto: Espen Solli / Monster / NRK

Nå kommer Romvesenes et nytt hint:

«Her på planeten har mange vært nysgjerrig på meg, såpass mye at jeg har blitt jaktet på. En jakt som endte i en forhistorisk tid».

Til kveldens sending har karakteren tatt med seg en «God morgen Norge»-krus og et «God kveld Norge»-Cue card.

Det får panelet til å tenke om det kan være en programleder som skjuler seg bak Romvesenet.

Det får også Tete til å mistenke en kjent artist.

– Hva om det er High as a kite-artist Ingrid Helene Håvik?

Spøkelset sang først «Back In Black» av ACDC, og deretter «Golden Eye» av Tina Turner.

Foto: Espen Solli / Monster / NRK

Spøkelset kommer med følgende hint:

«Jeg klarer å gjøre meg usynlig. Jeg er ofte midtpunktet i rommet, men inni meg hvisker en blyg hyllest som er fornøyd når støyen har lagt seg».



Etter første opptreden fikk karakteren stående applaus fra panelet.

– Det var fantastisk. Dette var råbra. Istad var vi på folketeateret, nå er vi på rockekonsert. BRA levert, sa Stoltenberg.



Med seg har Spøkelset flere godteridrops i en forstørret størrelse.

– Snakker vi om en godt voksen person, spør Lindbom.

– De er jo på en måte to forskjellige stemmer. Det er vanskelig på å synge med en stemme som du gjør til, så jeg tenker det må være noen som dømmer tegnefilmer eller som er flink til sånt, sier Ravn.

Tidligere har panelet spekulert i om skuespiller Charlotte Frogner skjuler seg bak kostymet, nå spekulerer Ravn i om det kan være to personer bak Spøkelset.

– Lene Kongsvik og Hilde Louise Asbjørnsen var i en duo for noen år tilbake. Er det begge to?



Dommerne gjettet: Lisa Nilson, Hilse Louise Asbjørnsen og Lene Kongsvik, Kjersti Elvik.