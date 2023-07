Det var i forrige uke at den kommende «Forræder»-deltakeren Karianne Amlie, kjent fra TV-programmene «Boligjakten» og «Boligkjøp i blinde», var ute og syklet med familien på den bilfrie øya Jomfruland.

– Jeg hadde allerede syklet en mil. Så skulle jeg bare ha opp porten og parkere foran hyttetunet, og klarte å kjøre handlenettet inn i forhjulet. Da ble det bråbrems, og jeg ble slått rett ut. Det var en god, gammeldags «face plant».

Eiendomsmegleren forteller at det er lenge siden hun har slått seg skikkelig, og at hun derfor ble satt ut etter sammenstøtet.

TILBAKE PÅ JOBB: Høsten er høysesong for kjøp og salg av eiendommer, og Amlie er i full gang med å forberede hardkjøret. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

– Født med flaks

– Jeg tok imot trøkken med skulderen og ansiktet. Det var ikke sånn at jeg reiste meg opp og så: «Haha, dette går bra». Jeg lå bare rett ut på bakken med øynene lukket. Og det var ikke sånn at jeg kjente med en gang hvor jeg hadde vondt.

Ute på øya var det langt til legevakt inne på fastlandet.

– Jeg er født med litt flaks i livet, for idet jeg åpner øynene så er det faktisk en lege som står over meg. Så jeg fikk bare beskjed om at jeg måtte gå i dusjen og få ut all grusen, forteller hun.

– Jeg dro til legen da jeg kom til Oslo igjen, men det var bare for å behandle det sånn at det ikke skal bli arr. Da fikk jeg et godt tips, nemlig å rense såret godt og å gå med god, gammeldags vaselin i ansiktet i mange uker.

Nå er Amlie tilbake på jobb før høysesongen for kjøp og salg av eiendommer setter inn, og følger samtidig opp barna på Norway Cup – uten plager etter fallet.

– Jeg var heldig, for jeg knakk ingenting. Tennene er i behold. Jeg føler meg kjempeheldig, for det kunne ha vært mye verre. Men jeg var skikkelig mørbanket. Jeg følte at jeg hadde blitt jult opp i to dager.

SESONG TRE: Denne gjengen skal spille mot hverandre i den tredje sesongen av «Forræder». Foto: Espen Solli / TV 2

– Du blir litt ko-ko

Til høsten blir Amlie å se i den tredje sesongen av «Forræder» på TV 2, etter at hun tilbrakte deler av våren på den intense innspillingen i Sandefjord.

– Å være med i «Forræder» var så artig. Jeg skulle gjerne gjort det på nytt. Så gøy var det.

45-åringen syntes likevel det var krevende å befinne seg inne i «Forræder»-spillet.

– Det jeg lærte av Eva B. Ragde, var at det verste et menneske kan oppleve, er å bli beskyldt for noe man ikke har gjort. Det at man konstant føler seg enten litt baksnakket eller at du ikke kan stole på noen, gjør at du blir litt ko-ko. Man blir også litt lei noen spillere, for veldig mye dreier seg om spill hele tiden – for noen. Men vi hadde det kjempemorsomt og lo mye, men det er klart at det er stressende.

ARTIG: Karianne Amlie hadde det så gøy under TV-innspillingen i Sandefjord at hun gjerne ville gjort det igjen. Foto: Espen Solli / TV 2

Eiendomsmegleren og programlederen er også imponert over alt som foregikk i kulissene av «Forræder»-innspillingen.

– Jeg føler nesten at det skulle vært en produksjon bak produksjonen, for med produksjonen som går med svarte kjeledresser og munnbind, så er det et helt univers som foregår der inne som TV-seerne ikke ser. Så jeg føler at jeg var med i en amerikansk actionfilm til tider, sier hun.

Tredje sesong av «Forræder» får premiere i høst på TV 2 Direkte og TV 2 Play.