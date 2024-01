Skarpe reaksjoner på deepfake-porno av Taylor Swift

Både Taylor Swift-fansen og politikere reagerer sterkt på at KI-generert porno med artisten har fått stor spredning på X.

Et av de falske bildene av den amerikanske megastjernen hadde 47 millioner visninger før det endelig ble fjernet torsdag. Ifølge amerikanske medier var bildet synlig på den Elon Musk-kontrollerte plattformen i 17 timer.

Bildene er også tilgjengelige i andre sosiale medier.

Manipulert porno med utgangspunkt i bilder av forskjellige kjendiser er ikke noe nytt. Reguleringsmyndighetene i en del land er imidlertid bekymret for at nye, brukervennlige verktøy med utgangspunkt i såkalt kunstig intelligens (KI) vil skape en ukontrollerbar strøm av forskjellige typer skadelig og uønsket innhold.

– Dere er syke

Swift, som er nest øverst på Spotifys liste over dem det lyttes mest til (etter canadiske Drake), er imidlertid i en særstilling med en stor tilhengerskare som har svært liten sans for utviklingen.

– Den eneste «fordelen» med at dette hender Taylor Swift, er at hun sannsynligvis har nok makt til å få på plass lover som kan stanse det. Dere er syke, skrev influenseren Danisha Carter på X.

Analytikere sier ifølge nyhetsbyrået AFP at X/Twitter er blant de største plattformene for porno i verden. Selskapets praksis med nakenbilder er langt mer liberal enn for eksempel Facebooks og Instagrams.

Dette er så langt blitt godtatt av Apple og Google, som gjennom sine app-butikker har en dørvaktfunksjon for hva som tillates installert på folks mobiltelefoner.

– Iverksetter tiltak

I en uttalelse sier X at nakenbilder uten samtykke, såkalt Non-Consensual Nudity (NCN), er forbudt på plattformen og at de har «nulltoleranse» for dette.

– Vi fjerner aktivt alle identifiserte bilder og iverksetter de tiltakene som trengs mot kontoene som er ansvarlige for å poste dem, heter det videre.