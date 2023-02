Skam-stjernen om pengebruken: – Jeg er helt elendig

Krypto Kings er en serie hvor to gutter blir milliardærer over natten. Gjennom sesongen følger vi kompisene og ser hvordan pengene endrer dem. Etter hvert er de nødt til å spørre seg selv hvem de egentlig er, uten all rikdommen.

Det er flere kjente navn i humorserien, som blant annet Henrik Holm (27), Kasper Antonsen (24) og artisten Hilde Skaar (24). Ikke alle av skuespillerne er like fornuftige når det kommer til egen pengebruk.

Se hva skuespillerne viste om krypto før innspilling, i videoen øverst i saken.

STORE SUMMER: Gjennom serien får vi se alle de syke tingene som guttene velger å bruke penger på. Foto: Paal Krokan-Mathisen/TV 2.

Ukritisk med penger

Hilde Skaar er kjent under artistnavnet SKAAR, og debuterer som skuespiller i serien.

– Jeg er veldig dårlig med penger, og jeg bruker mest penger på mat. Når det kommer til mat er jeg veldig ukritisk, så der må jeg skjerpe meg, sier Skaar til TV 2.

Henrik Holm er også å se i serien. Han ble for alvor kjent da han spilte Even i storsuksessen Skam. Holm sier at han heller ikke så veldig flink til å spare.

– Personlig er jeg helt elendig på å spare. Jeg lever veldig i øyeblikket, og liker å bruke det jeg har. Det jeg bruker mest penger på er opplevelser, sier Holm.

– Hva er den sykeste opplevelsen hittil?

– Jeg har levd et liv, og har et langt liv igjen. Det spørs hva slags syke opplevelser vi skal innpå og det tror jeg ikke vi tar her, sier 27-åringen lattermildt.

Se hva kjendisene bruker mest penger på i videoen under.

Opptatt av andre ting en krypto

Holm mener at krypto har snudd ting litt på hodet, hvor det har gitt flere muligheten til å plutselig bli rik. Han røper også å ha investert i krypto selv.

– Jeg skjønte fort at krypto var noe jeg måtte være veldig dedikert og engasjert i om jeg skulle tjene penger. Derfor er jeg heller mer opptatt av andre ting, forteller Holm.

Skaar forteller at hun visste veldig lite om krypto før serien, men har flere bekjente som driver med det.

– Jeg har alltid tenkt at krypto er veldig «shady», og jeg er litt pinglete på sånt. Alle vil vel vinne så mye penger, så kanskje jeg skal begynne med det, forteller hun lattermildt.

Se hva kjendisene hadde gjort om de ble milliardærer i videoen under.

Krypto Kings kan du se på TV 2 Play.