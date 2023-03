«Skam»-stjernen dukket opp med ny kjæreste

FORELSKET: Den norske skuespilleren Herman Tømmeraas var den svenske skuespilleren Alicia Agneson pluss én, og bekrefter til TV 2 at de er kjærester. Foto: Malini Gaare Bjørnstad / TV 2

Nylig var det duket for premierefest i Stockholm, for å markere at HBO-serien «Succession» går mot veis ende.

Det er knyttet store forventinger til sesong 4 – spesielt her hjemme i Norge, ettersom deler av sesongen er spilt inn på naturskjønne Juvet landskapshotell i Fjord kommune, samt på toppen av Nesaksla rett overfor Åndalsnes.

«Succession»-legenden Brian Cox, som spiller den hardbarka mediemogulen Logan Roy i serien, var til stede på rød løper og fortalte til TV 2 at han hadde storkost seg under innspillingen i Norge. Den foregikk høsten 2022.

- Jeg elsker Norge! Denne gangen var jeg der bare for en kort stund, men jeg gjorde en film i Haugesund i 2007. Jeg er stor fan av Ibsen!

I GODT HUMØR: Den britiske skuespilleren erklærte sin kjærlighet for Norge og Ibsen til TV 2, og hadde stor glede av innspillingen i Åndalsnes. Her fra premierefesten i Stockholm. Foto: Malini Gaare Bjørnstad / TV 2

Flere av Sveriges velkjente skuespillere, som Charlie Gustafsson (31), Alexandra Rapaport (51) og Kristofer Kamiyasu (47) og var på plass for å kaste glans over premieren.

– Har vært sammen en liten stund

Det var også Alicia Agneson (27) – kjent fra «Vikings» og «Clark» – som kom arm i arm med den norske «Skam»-stjernen Herman Tømmeraas (25).

De bekrefter overfor TV 2 at de to er kjærester.

– Vi har vært sammen en liten stund. Vi møttes ikke i bransjen, nei. Det var ikke på jobb, sier Herman kryptisk, og vil ikke utdype spesifikt hvordan de to traff hverandre.

Det er første gang de to er sammen på et rød løper-event, og akkurat dét setter Herman ekstra stor pris på forteller han forelsket til TV 2.

– Alicia er helt rå! Det er veldig hyggelig å være på eventer som dette sammen med noen, og ikke alene.

NYFORELSKA: Herman og Alicia matchet hverandre på premierefesten i Stockholm. Foto: Malini Gaare Bjørnstad / TV 2

– Har du sett Herman i «Skam», Alicia?

– Nei, det har jeg faktisk ikke! Jeg har bodd i London i mange år, og har ikke fått med meg de skandinaviske seriene som har vært de siste årene, forklarer 27-åringen.

Falt for hans fantastiske øyne

Drømmen er å kunne spille mot hverandre en gang i fremtiden.

– Jeg skal jobbe alt jeg kan for å prøve å få det til! Det hadde vært veldig gøy, og jeg har veldig mye å lære av Alicia. Hvis jeg kunne ha jobbet sammen med henne, hadde det vært helt rått!

– Vi kommer nok til å jobbe mot hverandre snart. Det kjenner jeg på meg, supplerer Alicia.

Og det tydelig forelska paret, som matchet hverandre i smoking og lang kjole, har bare lovord å si om hverandre.

– Jeg syntes bare at han hadde så fantastiske øyne, så jeg ble umiddelbart forelsket i ham!

HADDE KUN ØYNE FOR HVERANDRE: Kjæresteparet Herman og Alicia forteller til TV 2 at de har vært sammen en liten stund. Foto: Malini Gaare Bjørnstad / TV 2

– Hva falt du for, Herman?

– Alicia sin måte å være på. Måten hun tar vare på mennesker på, det er noe av det jeg vil være mest mulig rundt.

Tømmeraas har tidligere vært sammen med influenser Amalie Snøløs (26), men de gjorde det slutt i 2020.

Stolt på kollegaens vegne

Tidligere i år ble det kjent at den norske skuespilleren Eili Harboe (28) fra Stavanger hadde kapret én av rollene i «Succession» sesong 4.

I NEW YORK: Den norske skuespilleren Eili Harboe var til stede på New York-premieren av 'Succession' i slutten av mars. Hun var ikke på premieren i Stockholm. Foto: Steven Bergman / NTB

Til God morgen Norge i februar fortalte hun at hun hadde fått rollen etter å ha sendt inn en self-tape, og at hun spiller mot blant andre den svenske skuespilleren Alexander Skarsgård (46) – som ikke var til stede på premierefesten i Stockholm.

Eili Harboe og Herman Tømmeraas var tidligere i år aktuelle sammen i den norske skrekkfilmen «Mareritt», og da fortalte en stolt Herman at han var glad på kollegaens vegne.

– Jeg måtte klype meg på vegne av Eili. Jeg tror det var noe jeg sa senest i fjor, at «Succession» er en av de best spilte seriene som er nå med tanke på hele casten, sa han til God morgen Norge i februar.

