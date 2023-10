Vurderte å trekke seg: «Jeg orker ikke»

Sist lørdag delte de gjenværende «Skal vi danse»-deltakerne en hemmelighet gjennom dansen på parketten.

I sin moderne dans delte artist Regina «Myra» Tucker (28) historien om barndommen sin. I 1998 kom Tucker til Norge som kvoteflyktning, sammen med sin mor og søsknene sine. Men de første årene i landet var vanskelige, da hun hoppet mellom barnehjem og fosterhjem flere ganger.

Sammen med dansepartner Jørgen Nilsen (33) og Sira fra Step Up Danseklubb, fikk de stående applaus for sin moderne dans.

RØRENDE: Regina «Myra» Tucker og Jørgen Nilsen hadde fått med seg Sira i sin moderne dans, lørdag kveld. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Dette var sterk kost. Fortellingen er helt nådeløs. Jeg synes du forteller denne fortellingen, som er både vond og gir håp, på en utrolig troverdig og fin måte. Det var helt nydelig, sa dommer Merete Mørk Lingjærde (61).

Helbredende

Tross 28 poeng fra dommerpanelet, havnet Tucker og Nilsen i bunnsjiktet, og måtte danse duell mot venninnen Selma Ibrahim (28) og hennes dansepartner Santino Mirenna (28).

Til slutt var det Tucker og Nilsen som sikret seg en uke videre i danseuniverset.

RØK UT: Selma Ibrahim røk ut av «Skal vi danse» lørdag kveld. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Etter sendingen lørdag kveld uttalte Tucker at hun var takknemlig for å få være med en uke til, men syntes det var trist å se Ibrahim ryke.

Da danseparet bestemte seg for å formidle hennes sterke historie, trodde hun først det kom til å være svært tungt. 28-åringen har tidligere uttrykt at hun bruker dans som terapi, i tillegg til at hun går til psykolog. Det ble særlig nyttig forrige uke.

– Det var et pust ut. Du vet når du har en liten gråt som ligger i magen, så puster du bare ut, eller du gråter det ut? Sånn var det å danse i dag. Det var som en liten klump. Jeg var på gråten i hele dag. Jeg vet ikke hvorfor, det har bare vært der. Så danset jeg, og så var det borte. Nå har jeg sagt det, nå har jeg fortalt det. Dette er meg, og på gulvet fikk jeg bare pustet ut. Det var kjempehelbredende, forteller hun.

I TOPPSJIKTET: Danseparet fikk 28 poeng for sin dans, men havnet likevel i bunnsjiktet og måtte ut i danseduell. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Nilsen roser Tucker for å dele en nær og personlig historie.

– Jeg er uendelig stolt av Myra. Hun kommer inn og har aldri trent før. Hun går fra null til masse trening. Også at hun tør å dele en sånn historie, som hun gjør med oss i dag, er helt utrolig stort. Jeg er kjempestolt over måten hun hopper inn i det.

ROSER DANSEPARTNER: Jørgen Nilsen er imponert over Regina «Myra» Tucker for å dele sin historie. Foto: Jan Helge Rambjor / TV 2

– Ganske tøft

Danseparet legger ikke skjul på at uken var tung.

– Det har vært både óg. Man skal jo prøve å føle på hele historien. Når man føler så mye, så blir det tungt. Det er opp og ned – man er glad, trist og lei. Man har hele følelsesregisteret i løpet av en uke, så det er ganske tøft, forklarer Nilsen.

28-åringen felte både en tåre underveis på trening, og på generalprøven. Hun forklarer at det føltes deilig å være fri, når hun danset.

– Jeg gråter for friheten, for det er min historie, og den bærer jeg jo. Men jeg føler meg veldig fri også, at jeg står her og får danse den, sier hun.

FRIHET: Det ble en følelsesladet sending for 28-åringen. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Vurderte å trekke seg

Selv om siste uke var tung mentalt, kjenner Tucker dansekjøret også på kroppen. Allerede i premiereuken fortalte artisten at hun var sliten.

– Denne uken har jeg hatt så vondt i kroppen. I moderne skal du strekke alt. Jeg har hatt så vondt i skuldrene. Det er helt forferdelig, men jeg tror kroppen min liker det – å bevege seg. Og det går bra når man varmer opp, understreker hun.

I løpet av ukene i «Skal vi danse» har Tucker fått ros for sin utvikling på parketten. Før premieren vurderte hun derimot å kaste inn håndkleet.

– Nå er jeg helt ærlig – i begynnelsen, eller hvert fall premieren, tenkte jeg seriøst at jeg skulle trekke meg dagen etter. Det ble for mye for nervesystemet mitt, men det var dag én, sier hun og flirer.

NÆR Å FORLATE PARKETTEN: «Skal vi danse»-universet ble overveldende for Regina «Myra» Tucker, som vurderte å trekke seg tidlig fra konkurransen. Foto: Fride Sørensen / TV 2

Selv etter premieren festet tanken om å trekke seg de første ukene.

– Jeg var sikker på at: «Vet du, nei. Jeg orker ikke. Dette er for mye for nervesystemet mitt». Så gikk jeg ut på parketten, også oppdaget jeg at det roer jo ned nervesystemet mitt.

Å stå opp klokken 08.00 for å stikke på trening, innrømmer hun ikke er like fristende hver dag.

– Man har gode og dårlige dager, men det er alltid verdt det.



