Viste seg sammen for første gang – avslører «hemmelig plan»

PAR: Gunnarsen og Gartland virket å være et svært lykkelig par. Foto: Lage Ask / TV 2

Det var kø for å snakke med Marcus Gunnarsen (20) på lørdag. Fansen flokket seg rundt ham da de så ham i salen under «Skal vi danse». TV 2 fikk sneket seg til en liten samtale.

TV 2 har allerede skrevet at det var kjendistungt i salen under lørdagens «Skal vi danse»-sending, med blant andre Jan Thomas (56) og Durek Verrett (48) på plass.

De var langt fra å være alene i salen. Marcus Gunnarsen (20), kjent fra popduoen Marcus og Martinus, var også til stede. Han tok med seg kjæresten Nora Fossland Gartland.

Dette er første gang de har vært sammen på et slikt offentlig event.

Popartisten har delt noen bilder av kjæresten for sine 198.000 følgere på Instagram, men har ellers holdt en lav profil og gjort få intervjuer om sin nye flamme.

– Ja, det er første gang vi er sammen på et slikt arrangement i Norge. Det er veldig koselig å være her. Mange vil jo ta bilder med Marcus, og alle er så utrolig hyggelige med oss sier Gartland til TV 2.



Gunnarsen syns også det er stas å se på «Skal vi danse» med sin utkårede. Generelt setter han pris på all tid de to får sammen, da de begge er travle:

– Det er ikke bevisst at vi ikke gjør så mange sånne arrangementer sammen, det er egentlig bare fordi vi begge jobber mye. Hun er nettopp ferdig med studiene. Jeg er jo ofte på reisefot også, så når jeg først er hjemme så prioriterer vi ofte litt andre ting. Vi prioriterer ikke å poste så mye på sosiale medier, ler sangeren.

Gunnarsen avslører samtidig at han har en «hemmelig plan» ved å sitte i salen:

– Nora er jo kjempefan av «Skal vi danse»! Hun har sett på det siden hun var liten. Hennes største drøm er å danse på parketten.

– Så han legger inn litt aksjer for at du skal danse her? En liten hemmelig plan?

– Det er akkurat det, sier Gartland spøkefullt, og fortsetter:



– Jeg så på «Skal vi danse» forrige helg. Jeg var helt frelst! Så fikk jeg billetter! Det er stas.