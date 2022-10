– Viralt over hele verden!

Finalen er så nærme at de resterende deltakerne nærmest kan smake den, og etter denne kvelden vil det kun være fire par som kniver om seiers-tittelen.

Lørdag er «all stars»-kveld, hvor tidligere deltakerne vender tilbake til parketten for å hjelpe kjendisene videre i konkurransen.

I tillegg måtte de fem parene ut i en tempofylt dansestafett.

Til slutt var det klart at danseduellen ble mellom Nate Kahungu og Katrine Moholt.

Aleksander Hetland og Helene Spilling unngikk såvidt sin første danseduell. Dermed er de klare for kvartfinalen neste helg.

– Håper dansen vinner

Kahungu lå på en annenplass på sammenlagtlisten etter at alle de fem parene hadde danset i kveld.

DUELLERTE: Kahungu i duell med dansepartner Nadya Khamitskaya og kjendisgjest Thea Næss. Foto: Jonas Been Henriksen, TV 2

Det skjedde etter at han hadde fått 28 poeng av dommerne for dansen sammen med bokser Thea Næss og dansepartner Nadya Khamitskaya.

Dessuten sikret Kahungu seg andreplassen i kveldens dansestafett som spedde på med yttterligere tre poeng.

Dette var likevel ikke nok til å redde ham fra danseduellen.

NOK EN DUELL: For andre helg på rad måtte Nadya Khamitskaya og Nate Kahungu ut i danseduell etter å ha lagt på andreplass på dommernes poengliste. Foto: Jonas Been Henriksen, TV 2

– Vi var på andreplass forrige gang også, og havnet i likevel i duell. Det er ikke så mye vi kan gjøre med å havne i duell. Forhåpentligvis ser de der hjemme hvem som har lyst til å være her og at dansen seirer til slutt. Jeg har satt av kalenderen min hver lørdag, og har ikke planer om å endre på det, sier Kahungu.

Moholt sto med 26 poeng etter kveldens første dans, men hun fikk ingen poeng i dansestaffetten. Dermed lå hun nest siste plass på sammenlagtlisten.

GA ALT: Katrine Moholt svevde høyt, tross danseduell. Foto: Jonas Been Henriksen, TV 2

Det sørget for at hennes kjendis-gjest Carsten Skjelbreid måtte ut i livets første danseduell.

– Jeg skal i min første duell noensinne, jeg var aldri i duell da jeg danset i 2009. Det blir uvant, sier Skjelbreid.

Moholt hylles: – En ulv i fåreklær

Slik var kvelden på dansegulvet:

Programleder Katrine Moholt (49) og dansepartner Tarjei Svalastog (23) var først ut på parketten. Denne uken fikk de god hjelp av tidligere Skal vi danse-vinner, Carsten Skjelbreid (50).

Tidligere denne uken avslørte Skjelbreid at det var én spesifikk ting han nektet å gjøre før returen til parketten.

Sammen danset trioen en heftig paso doble, til sangen «España Cani» av Real Orquesta Sinfónica de Sevilla.

Dommer Trine Dehli Cleve (61) synes det var gøy at trioen danset en autentisk paso doble.

– Det var utrolig fint å se en vassere og mer temperamentsfull, Katrine. Du er en ulv i fåreklær – det er helt sikkert, skrøt dommer Merete Mørk Lingjærde (60).

– Dere håndterte det med å være tre veldig fint, men nå er vi kommet så langt at jeg er nødt til å være litt pirkete. Innimellom blir skuldrene dine litt for høye. Dette må du klare å skille på nå, så du får klarere, renere linjer. Men alt i alt en vel gjennomført paso doble, sa Dehli Cleve.

Selv mener Moholt det er viktig å vise følelser.

– Jeg har mye av alle følelser og det er veldig sunt. Jeg kan være glad og sint, jeg kan gråte. Det er mye av alt. Jeg liker at det er sånn, sa hun.

Dommerpoeng: 8 + 9 + 9

Skrøt av svømmerne

Neste ut på dansegulvet var proffsvømmeren Aleksander Hetland (39), sammen med dansepartneren Helene Spilling (24).

SVØMMEDUO: Svømmegutta Aleksander Hetland og Grunde Myhrer med Helene Spilling. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

De hadde også god hjelp av svømme-kollega og TV-personlighet Grunde Myhrer (26).

Sammen danset de en ellevill samba til sangen «Don't Call Me Up», av den engelske artisten Mabel.

– Herregud, jeg er så imponert. Så bra, hyler dommer Morten Hegseth (36).

– Se på de svømmerne der – de er fantastiske. Men jeg skulle ønske de hadde dratt inn mer butterfly, for du er teknikk-konge snart, Aleksander, sa dommer Mørk Lingjærde.

Dommeren etterlyste riktignok mer følelser fra svømmeren.

– Det handler snart om å få en finaleplass og da må du slippe deg løs fra teknikken for å slippe til følelsene, sa Mørk Lingjærde til en Hetland som lovet bot og bedring.

– Jeg er happy med å få inn energiballen Grunde som snakker mye og bringer energi inn i rommet. Det hjalp meg gjennom uken, skrøt Hetland og fortsatte latterfullt til Helene:

– Du har taklet oss veldig bra også. Det er ikke lett.

Dommerpoeng: 9 + 9 + 8

Uenighet mellom dommerne

Det neste paret ut var radioprofilen Nathan «Nate» Kahungu (26), sammen med partner Nadya Khamitskaya Andersen (39).

MED TO IDRETTSUTØVERE: Nathan «Nate» Kahungu fikk gleden av å danse med to idrettsutøvere i form av proffdanser Nadya Khamitskaya, samt gjestedanser og kampsport-utøver Thea Næss. Her med programleder Helene Olafsen. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

De fikk hjelp av kampsport-verdensmester Thea Næss (37), som hjalp til med å sette den ekstra prikken over i'en i kveldens konkurranse.

Drømmetrioen danset en heftig paso doble, til sangen «Run Boy Run» av Woolkid.

STERKT: Nate fikk skryt for å håndtere de to damene godt på dansegulvet. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Du håndterte de to damene på en glimrende måte, du bare spiste gulvet. Dette var en paso som jeg likte, sier Mørk Lingjærde.

– Du svingte rundt de to som du aldri har gjort noe annet før. Fy søren, så sinnsykt rått!, skrøt Hegseth.

– Jeg ser mye bra paso her, men er kanskje ikke så entusiastisk som mine kollegaer. Nå har vi kommet så langt, så jeg krever mer. Jeg synes du har samme uttrykk hele veien. Dere tre er helt nydelige, men jeg har noe å pirke på, sier Dehli Cleve.

KRAFTFULLT: Nate Kahungu ga alt i paso doble. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Programleder Anders Hoff (46) tøyset deretter med at dommerne var to rette og en vrang etter dansedommerens kommentar.

Da Dehli Cleve ga sine poeng ville hun tilbakevise at hun hadde vært vanskelig.

– Jeg er ikke vrang, sa hun før hun dro opp åtteren.

Dommerpoeng: 8 + 10 + 10

Imponerende svev

Mot slutten var det treningsinfluenseren Jørgine Massa Vasstrand (33) som var neste kvinne ut på parketten, sammen med Santino Mirenna (28).

I kveld fikk de med seg tidligere vinner og artist Atle Pettersen (33).

Sammen danset de en brennhet salsa til sangen «Mi Gente», av J Balvin og Beyoncé.

Det var spesielt ett hopp som fikk et gisp til å gå gjennom publikum:

– En utrolig morsom og het salsa med masse kule triks. Jørgine, jeg har kritisert deg litt for at du er litt hissig på takten. Jeg tenker du er moden nå for en instruks som gjør det bedre musikalsk. Du danser litt på samme takten hele veien, noen ganger kan du holde igjen. Det savnet jeg her, sier Dehli Cleve.

STERK TRIO: Atle Pettersen, Jørgine Massa Vasstrand og Santino Mirenna så ut til å storkose seg på dansegulvet. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Kan vi ta ett minutts stillhet for det hoppet bakover på høye hæler? Jeg synes du er helt rå. Jeg synes du er s og slutter på exy, sier Hegseth.

– Dere ser ut som dere har danset sammen i mange år, du gjorde ikke skam på dem, Atle. Beundrer deg så mye som person fordi du er en så sterk kvinne som jeg elsker. Samtidig får du frem en sensualitet og en teknikk å bruke beina på, som er så imponerende. Det jeg vil se av deg nå er at du tør å slippe kontrollen din, etterlyste Lingjærde.

Dommerpoeng: 9 + 10 + 9

Tidligere denne uken avslørte Jørgine og gutta flere detaljer om det vanvittige hoppet de hadde i dansen sin:

Mye «Cengiz-show»

Siste mann ut var skuespilleren Cengiz Al (25) med dansepartner Rikke Lund (26) og bake-influenser Ida Gran Jansen (34) i spissen.

VENNETRIO: Cengiz Al og Rikke Lund med gjestedanser Ida Gran-Jansen. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Trioen danset også en fyrrig salsa, denne gangen til sangen «Instruction» av Major Lazer og Demi Lovato.

– Jeg følte jeg var på en kjempestor fest, men jeg savnet noe i uttrykket ditt. Hvorfor så du ut som du var litt trist?, spurte Hegseth.

– Det er en følelse det også!, svarer Al.

UTTRYKK: Hegseth mente Cengiz Al kunne endre litt på uttrykket sitt mens han danset. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Trioen fikk også skryt av Lingjærde.

– En toppdanser hører musikk med kropp, du hører musikk med kropp. Dette var en leken, kul, urban salsa, jubler Lingjerde.

– Det er vanskelig å finne noe man ikke liker, det må jeg innrømme. Det er musikalitet og naturlige rytmer. Jeg ønsker meg kanskje litt mer partnering, jeg synes det blir litt for mye Cengiz-show. Jeg skulle ønske dere var ett team, sier Dehli Cleve.

De siste fem ukene har paret fått kun tiere av dommerne, men da Dehli Cleve ga dem ni poeng i dag, ble seiersrekken brutt.

Etter dansestafetten fikk paret likevel den høyeste poengsummen av dommerne, og lå øverst på tabellen.

– Det er veldig digg å være på toppen, som andre kvelder – det må jeg bare innrømme. Det er utrolig stas, og deilig å vise at vi gjør det bra. Vi gir oss aldri, sa Al til TV 2.

Al og Gran Jansen konkurrerte mot hverandre da de deltok i konkurransen i 2017. I ettertid har de blitt gode venner.

– Vi har kjempebra kjemi, og har det bare gøy. Alt er tilrettelagt for at hun kunne komme å danse, sier Al, før Gran Jansen skyter inn:

– De er veldig søte. Det er ikke slik at jeg betrygger Cengiz. Han sier: Ida, dette går bra. Dette nailer du. Bare tenk at du skal gjøre 50 prosent, så gjør du 100, sier hun og ler.

Skal rette opp i «feil»

Trioen hadde lagd et dansenummer for tre personer. Likevel fikk Al tilbakemeldinger på at det ble litt vel mye Al i monitor.

– Jeg setter pris på at dommerne prøver å finne feil. Da vil dem meg veldig, veldig bra. At det er lite partnering: Okey, da skal vi fikse det, sier Al.

– Det er kjempefint å ta med seg noe inn i neste uke, og ha noe å jobbe med, følger dansepartner Lund opp.

Dommerpoeng: 9 + 10 + 10

To par fikk ikke poeng i dansestafett

I kveldens sending var det også klart for dansestafett.

Der danset alle de fem parene, uten sin kjendisgjest, en latindans.

STAFETT: Det gikk for seg på dansegulvet under kveldens latinstafett Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Deretter delte dommerne ut poeng til tre av parene:

Jørgine og Santino kapret tredjeplass belønnes med ett poeng, andreplassen Nate og Nadya får med seg tre poeng, mens Cengiz og Rikke som imponerte mest i dansestafetten fikk med seg hele fem verdifulle poeng.

– Jeg må bare få lov å si at det er utrolig leit at to par ikke får poeng, la Dehli Cleve til.

Dermed står to par igjen med null poeng etter dansestafetten; Katrine og Tarjei, samt Aleksander og Helene.

Slik danser Skal vi danse: all stars-parene Katrine, Tarjei og Carsten danser paso doble Aleksander, Helene og Grunde danse samba Nate, Nadya og Thea danser paso Doble Jørgine, Santino og Atle danser salsa Cengiz, Rikke og Ida danser salsa

Se Skal vi danse: all stars på TV 2 hver lørdag fra klokken 19.30, og når du vil på TV 2 Play.