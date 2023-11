Veddet på «Skal vi danse»-finalist: – Er her for å innkassere

Lørdag kveld er det duket for en av årets største TV-begivenheter, nemlig «Skal vi danse»-finalen – som i programmets nittende sesong står mellom Alexandra Joner (33) og Aslak Maurstad (31).

Festkledde og klare for å se finalistenes spektakulære show, møtte flere kjente ansikter opp blant publikum på Gateway Studios i Bærum.

En av dem var TV 2-programleder, Simon Nitsche (31). Han vant konkurransen i 2021, sammen med dansepartner Helene Spilling (27).

Veddet penger

– Du har selv stått i finalen. Hva tror du finalistene kjenner på?

– Jeg tipper de kjenner på masse nerver. Men jeg tror de nyter det veldig. Det er jo en lang høst som skal oppsummeres. Jeg var aldri så nervøs i mitt liv, som i den finalen. Det dirrer nok greit på bakrommet nå, sier han til TV 2, og kommer med et tips til finalistene:

VINNER: Simon Nitsche og Helene Spilling vant Skal vi danse i 2021. Foto: Jan-Petter Dahl TV 2

– Jeg ville drukket litt alkohol. En halv hvitvin er perfekt før man skal danse.

Nitsche har vært en ivrig seer – så ivrig at han har veddet penger på én av finalistene.

– Jeg har jo satt penger på Aslak. Jeg satte penger på han helt i starten. Så jeg er her for å prøve å innkassere de.

– Men jeg synes de har vært veldig bra. Alexandra er også kjempegod, så jeg tror det blir vanskelig å slå henne i dag. Hun er rett og slett noe av det beste som har vært noensinne.

SKAL VI DANSE-BOBLA: Simon Nitsche har fulgt med på årets sesong, og gleder seg til finale: Det er gøy å følge med. Har man vært inni det, så kommer meg seg fader aldri ut igjen, sier han. Her sammen med kamerat, Tore Grimstad. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Brødrene på plass

TV 2 har tidligere skrevet om at Maurstads mor, Mari Maurstad (66), og kjæresten Martine Kveli (27) ikke får vært til stede på finalen – fordi begge står på teaterscenen i hver sine forestillinger.

«Skal vi danse»-finalisten får derimot støtte og heiarop fra sine brødre Scott Maurstad (35) og Stinius Maurstad (29), og deres kjærester.

– Vi har ikke all verdens med nerver i dag, fordi vi er så innmari stolte av at Aslak har kommet dit han har kommet. Nå er han i finalen. Han er en fyr som har hatt mye god progresjon, og Alexandra er en utrolig bra danser. Det blir veldig spennende se hva publikum velger å gå for, for det finnes flere aspekter på hvordan man velger å stemme i dag. Foreløpig er nervene nede, og så skal du se at de skyter i taket når pausen før vinneren kåres, sier storebror Scott Maurstad til TV 2.

HEIAGJENG: Scott Maurstad med kona Pernille Maurstad og Stinius Maurstad med kjæresten Malin Falch. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Kjempenervøs

Brødrene, som var med på Maurstads Disney-dans, er overrasket over hvor rolig broren fremtrer på skjermen.

– Aslak er vel nervøs han også, men han takler det ganske bra, sier Stinius Maurstad.

– Vi fant ut ... Vi var jo med den ene gangen og danset. Da ble jeg plutselig fryktelig nervøs. Så sa jeg til Aslak: «Herregud, jeg er så ekstremt nervøs nå. Hvordan er det med deg?» Så sa han: Nei, jeg er kjempenervøs. Jeg er helt fra meg av nervøsitet. Og det får vi jo ikke inntrykk av på skjermen, men det er han visst. Han er kjempenervøs, han. Han er sikkert livredd akkurat nå, men så skjer det noe når kameraene skrues på, forteller Scott.

HAR TROA: Moren og kjæresten til Aslak Maurstad kunne ikke komme, men brødrene er på plass på H3 Arena. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Maurstad har den autoimmune revmatiske leddsykdommen Aksial spondyloartritt, tidligere kjent som Bekhterevs. Å se broren danse på parketten med sykdommen har imponert familien.

– Han snakket mye om i starten av dette programmet, blir han nødt til å danse på krykker så gjør han det. Og det så vi for oss, gjorde vi ikke det? At han er sånn fyr som godt kan trappe opp på krykker, også er det litt gøyalt, så ryker han kanskje, men så gjorde han sitte beste. Så har det på en aller annen måte gått dit det har gått nå. Vi er jo litt overrasket også, er vi ikke det?

– Det er dritkult. Dans er for alle. Og det har han vist, følger kona opp.

PÅ PLASS: Vasstrand-brødre på plass i salen Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2 Les mer PROGRAMLEDERKONE: Artist og skuespiller Anette Amelia Hoff, Anders Hoffs kone, gledet seg til finaleshowet. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2 Les mer TILBAKE: Glenn Jørgen Sandaker og Alexandra Kakurina har vært med i flere sesonger av «Skal vi danse». Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2 Les mer VANT I 2018: Anette Stokke som vant med Einar Nilsson for fem år siden. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2 Les mer VENNINNER: Bahare Viken og Jennie Sofie Pickl før finalen. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2 Les mer MED MOR: Joakim Kleven kom med moren til Gateway Studios. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2 Les mer KLAR FOR SHOW: Sebastian Solberg gledet seg til show og dans. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2 Les mer

Nerdenes hevn

Dersom det blir Maurstad som troner øverst på pallen lørdag kveld, mener familien det blir «nerdenes hevn».

– Jeg har sett den hashtaggen florere. Derfor hadde det vært litt ekstra gøy, om streamer-gutten med egentlig ingen mentale eller fysiske fordeler for å prestere i dette, får det til – allerede så bra som han har gjort det. Det er litt gøy å se, sier Scott.

Innad i familien er det lite å spore av konkurranseinstinkt. Men dersom Skal vi danse-muligheten skulle by seg for andre i familien, kan en andreplass være fint å hevde seg etter.

– Vi er veldig stolte av det han gjør, og hvis han skal vinne, så kan vi aldri måle oss. Så vi håper på en eller annen måte at han kommer på andreplass. Hvis vi noen gang skulle få muligheten, så kan vi hevde oss, sier han med et glimt i øyet.

KLARE FOR FINALE: Aslak Maurstad og Alexandra Joner da det ble kjent at de begge kom videre til finalen. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Søvnløs natt

Det var også, fra Joners side, knyttet stor spenning – og et hardt forventningspress – til at hennes mor skulle dukke opp i salen under finalen. Barbara Joner har nemlig tilbrakt uken på behandling for borreliose i Gdansk i Polen.

Lørdag pustet Joner trolig lettet ut, for moren hennes fikk ordnet med fly og kommet seg fram til datterens store dag.

RAKK DET: Joners mor rakk fram til Norge og finalen. Foto: Jonas Been Henriksen

– Jeg landet i Norge klokken halv åtte i dag tidlig. Jeg har ikke sovet i natt, for flyet gikk fra Gdansk klokken seks. Men jeg er her for å støtte Alex tross alt. Det er hennes dag i dag, forteller Joners mor til TV 2.



– Det er spennende. Alex har forberedt seg med stor glede, så dette blir spennende for oss alle sammen. Alex har virkelig kjempet for å komme til denne finalen, så uansett hva som skjer så er det allerede en seier for henne. For det har vært så tøft, så mye jobb og jeg tror at dette tar hun med stor glede – uansett hvordan det går i kveld.



STOLT: Barabara Joner er stolt av datteren. Foto: Salto Film Og Fjernsyn

– Litt turbulent

Joners gode venn og kollega David Eriksen (56) var på plass for å heie henne frem.

– For meg er det kun Alexandra. Jeg synes hun har bare vist en profesjonalitet som har vært helt syk. Jeg er veldig imponert over nivået, sier han til TV 2.

Joner har ved flere anledninger gitt uttrykk for at Skal vi danse-deltakelsen kom på et beleilig tidspunkt, da hun gikk gjennom et brudd tidligere i år. Det sier Eriksen seg enig i.

– Året har vært litt turbulent, og «Skal vi danse» for henne har vært en forskjell på å ha en litt tøff høst, til å bare han en «amazing» høst. Jeg er ekstremt glad på hennes vegne, at timingen ble som den ble.

Siden «Skal vi danse»-premieren tilbake i august, innrømmer 56-åringen at det har kostet han noen kroner. Mobilen har nemlig gått varm på stemming.

HAR PUNGET UT: David Eriksen har brukt mye penger på å stemme på Joner. Foto: Jonas Been Henriksen

– Jeg har ikke regnet ut nå, men det er ganske mye. Jeg sa her for ikke så lenge siden, for alle ansatte drev å stemte så mye: «Den regninga tar jeg» – helt til jeg fant ut at det faktisk er jeg som har den regninga fra før. Så her har vi brukt mye penger, sier han og flirer.

– Inspirerende

Birgit Skarstein (34), som deltok i «Skal vi danse» i 2020, sier til TV 2 at hun er på plass mest for å heie på sin samboer Helene Spilling (27) – selv om hun ikke deltar i et av kveldens finalistpar. Skarstein har latt seg imponere stort av årets finalister, men særlig av Maurstad.

INSPIRERT: Birgit Skarstein har latt seg imponere av Maurstad. Foto: Jonas Been Henriksen

–Jeg merket meg, da Aslak sa at han skulle være med, at han hadde sett på da jeg var med i «Skal vi danse» og tenkt at da kan han også – selv om han har Bekhtevers. Det synes jeg er så kult, sier hun engasjert.

– Da har vi lyktes med det som var mitt viktigste formål med å være med i «Skal vi danse», som var å vise at dans er for alle. Det synes jeg Aslak viser på en utrolig fin måte. At det ikke finnes en fasit på hvordan ting skal gjøres. Jeg vet at han, med sin bakgrunn og sykdom, må ha hatt en vei som er ganske strevsom. Likevel har han klart å håndtere det med et humør som er utrolig inspirerende, avslutter Skarstein.



«Skal vi danse»-finalen sendes på TV 2 Direkte og TV 2 Play fra klokken 20.00.