Uventet problem skaper dramatikk: – Må gjøre grep

Flere av danserne hadde problemer med temperaturen i studioet under «Skal vi danse: all stars»-premieren.

Under premieren av «Skal vi danse: all stars» snakket flere av danserne om at det var langt varmere i arenaen i år enn tidligere. TV-seere kunne se at svetten piplet av pannene til flere.

Skuespiller Cengiz Al (24), som fikk høyest poengsum av alle i den første episoden, var blant dem som var plaget av varmen.

I videoen øverst i saken avslører Al en svært personlig årsak til at han takket ja til «Skal vi danse»-comebacket.

– Det er varmt! Det har vi kjent på. Det må gjøres noe med luftanlegget her, men det er jo nesten 1.000 publikummere. Alle menneskene puster inn samme luften. Det er veldig varmt.

Kari Traa (48) viste frem svetteperlene til TV 2 da vi snakket med henne etter at hun hadde vunnet danseduellen mot Triana Iglesias (40).

– Det er helt sykt! Se på det her!

Også Katrine Moholt (48) snakket om hvor varmt det var i H3 Arena, hvor «Skal vi danse: all stars» spilles inn. Så varmt hadde det aldri vært i lokalene før, mente hun.

Forklaringen

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, bekrefter at det var en høy temperatur i H3 Arena.

– Det var veldig varmt i studio på lørdag, som skyldes høy utetemperatur, publikumsrekord i studio og lys/teknikk som genererer mye varme, sier han, og fortsetter:

– Derfor ble det også gjort løpende tiltak for å kjøle ned studio, med lufting i pausene. Men på grunn av høy utetemperatur hadde dette begrenset effekt.

Sammenbrudd backstage – avslører hvor det gikk galt

Tar grep

Dahl sier at det gjøres tiltak mot neste sending.

– H3 Arena på Fornebu tar nå grep ved å gjennomføre et generelt ettersyn av ventilasjonsanlegget før neste direktesending. I tillegg vil vifter i salen og utlufting via porter forhåpentligvis hjelpe på en del.

Han håper dette vil gjøre opplevelsen bedre for både publikummere og dansere neste uke.

– Vi håper at dette, samt lavere temperaturer ute, vil medføre en mer behagelig publikumsopplevelse og bedre arbeidsforhold både for dansere og crew.