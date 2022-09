Tipper hvilken deltaker som får best betalt for å delta – ett navn skiller seg ut

Lørdag er det klart for den tredje sendingen i den knalltøffe sesongen av Skal vi danse: all stars. 11 kjendispar står klare for å gjøre alt i sin makt for å unngå danseduell og å miste sin plass i tv-serien.

For å lade opp har deltakerne i Skal vi danse: all stars blitt grillet med en rekke seer-spørsmål:

Hvilken kjendis tror de får best betalt for å delta i årets sesong? Hvem i Skal vi danse har mest «big dick energy» (og hva betyr egentlig det?!) Og hvor i all verden er det blitt av proffdanser Benjamin Jayakoddy?

Se hva de svarte i videoen øverst!