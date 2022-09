Tilbake på parketten – dommerne i ekstase

Skal vi danse: all stars:

Saken oppdateres.

De gjenværende Skal vi danse: all stars-parene måtte lørdag bryne seg på en tildelt utfordring av dommerne.

Parene fikk tildelt en utfordring de måtte implementere i dansen – alt fra følelser, stunt og kuler hengende fra taket.

UTFORDRING: Skal vi danse-parene har fått en utfordring de må ta med seg i kveldens danse. Foto: Espen Solli

Smertefri

Først ut var influenser Iselin Guttormsen (35) og hennes dansepartner Catalin Andrei Mihu (28). Forrige lørdag havnet paret i duell, men klamret seg videre.

STOKK: Iselin Guttormsen fikk en stokk i utfordring fra dommerne. Foto: Espen Solli

Lørdag kveld danset hun jive – den ene dansen hun fikk vist frem på parketten forrige sesong hun var med. Da måtte hun trekke seg på grunn av en brukket ankel.

Denne gangen fikk hun danset jive – uten smerter.

– Jeg synes du er på lik linje med de andre, for du har danset denne dansen før. Det var veldig, veldig mye bedre. For første gang sitter jeg og ser på Iselin, og ikke bare Catalin, sier dommer Trine Dehli Cleve (61).

Dommerpoeng: 8 + 8 + 8

Ble rørt

Svømmer Aleksander Hetland (39) fikk i utfordring å vise følelser i sin moderne dans. Det ble dommerne imponert av.

– Jeg griner. Å få hjertet sitt knust er helt for jævlig. Men dette var ikke som å få hjertet sitt knust, dette var som å være nyforelsket. Jeg elsket denne dansen. Nå begynner du å få den naturligheten, som mange andre her. Det er helt fantastisk, sier en rørt Morten Hegseth.

– Det du gjør er så imponerende. Dere gjør masse løft, og det kan være gørrkjedelig i seg selv. Du skaper en historie. Dette var dansekunst, sier dommer Merete Lingjærde (60).

Dommerpoeng: 9 + 9 + 10

Unikt svev

Youtuber og programleder Victor Sotberg (31) og dansepartner Philip Raabe (22) fikk et tau i utfordring fra dommerne.

De ønsket å se Sotberg slippe seg mer løs, og kaste seg ut i det. Til en slowfox slapp de seg virkelig løs i et unikt svev.

SVEV: Victor Sotberg og Philip Raabe leverte et luftig svev, da de danset slowfox. Foto: Espen Solli

– Dette var en vakker lite perle. For en nydelig slutt. Jeg elsker alltid å se deg på scenen. Du har litt å jobbe med, men jeg vil se deg videre. Det var en stor forbedring, sier Lingjærde.

Også Hegseth var i ekstase over dansen, og ga Sotberg og Raabe sin første tier i konkurranse.

Programleder Helene Olafsen (32) påpekte et tilsynelatende intimt øyeblikk mellom Sotberg og Raabe. Olafsen mente nemlig at hun så et kyss.

Til TV 2 avviser duoen at et kyss fant sted.

– Det var det ikke. Absolutt ikke, understreker Raabe.

– Jeg vet ikke hva Helene begynte med, men så klart – når man har en slik koreografi kan det se ut som et kyss når det går fort, men det var ikke et kyss, sier Sotberg.

Danseparet fikk sin høyeste poengsum så langt i sesongen, noe som smakte godt.

– Det føles så bra! Vi fikk en tier! Jeg er veldig glad. Vi har ventet på den, vi har jobbet så hardt for det, sier Sotberg.

Dommerpoeng: 8 + 10 + 8

– Blitt litt skadet

Programleder Katrine Moholt (48) og dansepartner Egor Filipenko (34) fikk TikTok som utfordring.

Dommerne hadde derimot blandede tilbakemeldinger til TikTok-quicksteppen.

– Jeg ble litt bekymret når du fikk TikTok, for jeg blir veldig flau over at folk skal ta TikTok inn i hverdagslivet. Men det var en veldig god dans, selv om jeg vil se deg på litt farligere farvann, og litt råere, sier Hegseth.

Lingjærde likte derimot det hun så.

– Jeg vil også se deg rå og edgy, men man kan ikke se deg slik i en slik dans. Det var en flott quickstep, sier Lingjærde.

Dehli Cleve påpekte at løftene ikke satt som et skudd. Det var det en grunn for, ifølge Moholt.

– Vi har jo hatt en liten dryg uke. Jeg danser jo med «Hulken», men han har blitt litt skadet denne uka her. Men han vil helst ikke snakke om det, så vi skal ikke snakke om det. Det har preget litt løft og sånne ting. Ellers har vi hatt en veldig morsom uke, sier Moholt.

TIKTOK-QUICKSTEP: Katrine Moholt fikk blandede tilbakemeldinger på sin TikTok-quickstep. Foto: Espen Solli

Dommerpoeng: 7 + 8 + 8

– Er det samme dame?

Tidligere idrettsutøver Kari Traa (48) imponerte dommerne med sin argentinske tango.

Traa syntes det var vanskelig å være sensuell, men hun og dansepartner Tom-Erik Nilsen imponerte dommerne.

– Dette var en argentinsk tango så til de grader i karakter. Jeg ser det ikke er helt naturlig for deg, men fy søren for en framgang fra forrige uke. Er det samme dame?, spør Dehli Cleve.

SAMME DAME?: Dommerne var i ekstase over fremganger til Kari Traa. Foto: Espen Solli

– Er det noen som har kledd seg ut med Kari Traa? Det ser ut som du har trent i ett år, utbryter Hegseth.

Dommerpoeng: 7 + 8 + 7

– Råeste jeg har sett

Det var knyttet stor spenning til om influenser Jørgine Massa Vasstrands (33) dansepartner Santino Mirenna (28) kunne danse under kveldens sending. Tidligere denne uken kom beskjeden om at skulderen hans var ute av ledd. Dermed måtte Massa Vasstrand få inn vikar – Lars Henriksen (29).

Mirenna ble tidligere lørdag friskmeldt til å danse, sammen med Massa Vasstrand og Henriksen.

UTFORDRING: Jørgine Massa Vasstrand fikk en hengende kule som utfordring. Foto: Espen Solli

– Du er så uredd. Kommer inn på en ny partner og kaster deg hemningsløst inn i armene, og stoler på at de er der. Det sier mye om deg som person, sier Dehli Cleve, hvorpå Lingjærde følger opp:

– Rett og slett fantastisk.

– Dette må være noe av råeste jeg har sett på Skal vi danse-parketten noen gang.

Trioen fikk totalt 29 dommerpoeng. 33-åringen legger ikke skjul på at det har vært en kaotisk uke.

Når TV 2 møter Massa Vasstrand og Mirenna i pausen er de fornøyde med hvordan den usikre uke kuliminerte på parketten.

– Det gikk jo veldig bra. Jeg følte det gikk så bra som det kunne. Etter den uka vi har hatt, er jeg veldig fornøyd, sier Massa Vasstrand.

Hun føler seg takknemlig for at hun fikk danse med både sin trofaste dansepartner, og vikar Lars som steppet inn.

Mirenna var med i både starten og slutten av den moderne dansen. Han var aldri redd for at skulderen skulle hoppe ut av ledd.

– Han brukte bare en arm gjennom hele seansen, sier Massa Vasstrand.

– Da skulle det vært skikkelig uflaks, skyter Mirenna inn, og fortsetter:

– Det var veldig deilig at jeg fikk være med på litt. Det var en helt rå dans, og Jørgine og Lars var helt fantastiske. Jeg er kjempestolt, sier han.

Dersom paret går videre, er det usikkert hvor mye Mirenna skal danse.

– Jeg tror hun skal danse med meg neste uke. Vi skal prøve å være flinke med alle øvelser. Forhåpentligvis er jeg tilbake, men det er veldig vanskelig å si.

Dommerpoeng: 9 + 10 + 10

– Blir litt for søtt

Influenser Martine Lunde (26) fikk med seg kjæresten Aleksander Sæterstøl (26) på dansegulvet som kveldens utfordring.

En sukkersøt slowfox sjarmerte dommerne.

– Dette var gøy å se på. Når man ser på deg og Aleks, er det naturlig å tenke «Barbie og Ken». På mange måter er du denne konkurransens Barbie, Martine. Det blir litt for søtt, jeg får litt lyst på salt potetgull i tillegg, sier Hegseth.

– Jeg var skikkelig imponert over slowfoxen din. Du hadde en fin bevegelse, fint fotarbeide. Vi har tidligere kritisert deg litt for disse anklene dine, men i dag sto du virkelig fint på bena dine, sier Dehli Cleve.

KJÆRESTEDANS: Martine Lunde danset med kjæresten Aleksander Sæterstøl. Foto: Espen Solli

Dommerpoeng: 8 + 7 + 7

Ny poengrekord

Skuespiller og danser Cengiz Al (24) og dansepartner Rikke Lund (26) fikk stående applaus fra publikum og dommere etter sin samba.

– Det er ikke ofte jeg har reist meg, sier Dehli Cleve.

Al og Lund fikk stunt som utfordring. Al tok en imponerende backflip.

– Det trikset der var helt rått. Ikke minst var alt det andre enda råere, og det hele veien gjennom her. Du danser med hvert fiber i kroppen, du er så irriterende nyansert, du kommer inn og klarer å få til egenart i hver eneste dans du gjør. Også er du så til stede, du danser fra fotsålene oppgjennom hoderøttene. Det er helt nydelig. Helt fantastisk, sier Lingjærde.

30 POENG: Cengiz Al og Rikke Lund fikk sesongenes første toppscore. Foto: Espen Solli

Al avslørte at stuntet ikke hadde gått like bra på generalprøven. Nå måtte de benytte sjansen for suksess.

– Jeg har vært redd. Du så på generalprøven – det kan gå til helvette. Du har bare en sjanse, sier Al og takker publikummet.

STUNT: Cengiz Al og Rikke Lund fikk stunt som utfordring. Foto: Espen Solli

Overfor God kveld Norge deler Al at verken han eller Lund deler mye fra dansehverdagen i sine sosiale kanaler. De har fokus på den beinharde jobbingen på trening.

– Det er alltid veldig deilig å få de 30 poengene. Utrolig digg, en veldig god følelse. Jeg er veldig takknemlig og glad for at vi fikk det til. Vi fokuserer veldig på trening når vi er der, og hva vi kan gjøre. Ikke gi folk forhåpninger, men heller bare gjøre dansen man har øvd masse på. Også kan responsen komme der og da, som er mye, mye deiligere, sier han.



Dommerpoeng: 10 + 10 + 10

Dette danser Skal vi danse: all stars-parene Iselin og Catalin danser jive til sangen «Broken Heels» av Alexandra Burke. Aleksander og Helene danser moderne til sangen «Arcade» av Duncan Laurence. Victor og Philip danser slowfox til sangen «Rewrite The Stars» av Zac Efron & Zandaya. Katrine og Egor danser quickstep til sangen «Dance Monkey» av Tones And I. Kari og Tom Erik danser agentinsk tango til sangen «Por Una Cabeza» av Carlos Gardel. Jørgine og Santino danser moderne til sangen «Wreckingball» av Miley Cyrus. Martine og Tarjei danser slowfox til sangen «Love Story» av Taylor Swift. Cengiz og Rikke danser samba til sangen «Stole The Show» av Kygo. Agnete og Jørgen danser salsa til sangen «Where Have You Been» av Rihanna. Nate og Nadya danser moderne til sangen «What A Wounderful World» av Rueben And The Dark.

