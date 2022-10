Svarer på Skal vi danse-spørsmålet «alle» lurer på

10-10-10! Eller 7-6-5? Uansett hvilken poengscore Skal vi danse-dommerne avgir, teller det for deltakerne. Aller viktigst er stemmene fra seerne der hjemme.

Men hvordan slår man egentlig dommerpoengene og seerstemmene sammen?

DØMMER: Dommerpanelet er ikke nådige når de skal gi sine poeng. Foto: Espen Solli

Slik fungerer poengfordelingen

Fra start var det 13 all stars-par i Skal vi danse. Etter lørdagens sending, gjenstår det nå kun syv par i konkurransen. La oss derfor ta utgangspunkt i tallet syv.

Paret som får mest dommerpoeng tilsvarer syv poeng. Det er fordi syv er den høyeste scoren når det kun er syv par igjen. Paret som får nest flest dommerpoeng får seks. Slik fortsetter det nedover listen. Den som har fått færrest dommerpoeng får dermed ett poeng.

Det samme gjelder seerstemmene. Danseparet som får flest stemmer får den høyeste scoren – i dette tilfellet syv.

Er det derimot slik at to par får like score av både dommerne og seerne, er det seerstemmene som veier tyngst.

I videoen under forklarer danseproff Tarjei Svalastog (24) hvordan poengfordelingen egentlig foregår:

Kan få ekstremt utfall

I visse tilfeller kan dette systemet potensielt gjøre det mer forutsigbart når det kommer til hvem som havner i duell.

Ett eksempel på dette fikk vi se under lørdagens sending.

Da fikk fem av de resterende åtte parene full score av dommerne, altså 30 poeng hver. Dermed ble systemet slik:

Aleksander og Helene åtte poeng, Jørgine og Santino åtte poeng, Agnete og Jørgen åtte poeng, Nate og Nadya åtte poeng og Cengiz og Rikke åtte poeng.

Det sørget for at de tre resterende parene fikk dommerpoengene fordelt slik: Katrine og Tarjei tre poeng, Iselin og Catalin to poeng og Kari og Tom Erik ett poeng.

29 POENG: Selv om Katrine Moholt og Tarjei Svalastog sanket inn 29 dommerpoeng sist lørdag, havnet de i bunn tre. Foto: Espen Solli

Det slutter ikke der, for den aller viktigste delen av Skal vi danse-stemmingen er det seerne der hjemme som står for.

På samme måte som dommerpoengene, deles også seerstemmene inn i poeng.

Lørdag var det åtte deltakere igjen, hvilket betød at det var poeng mellom 1-8 som skulle deles ut. Den med færrest seerstemmer fikk kun ett poeng og paret med flest seerstemmer fikk åtte.

Da det var åtte par igjen, kunne et par potensielt fått åtte poeng om de hadde fått flest dommerpoeng, og de kunne få ytterligere åtte poeng om de fikk flest stemmer av seerne.

Seerstemmene er strengt hemmelig

Hvor mange seerstemmer hvert par får er imidlertid under et strengt hemmelighold, og det er kun et fåtall personer i produksjonen som har tilgang til denne informasjonen.

Dermed må vi ta utgangspunkt i et tilfeldig tall for å forklare hvordan seerstemmene deles inn i poeng.

Hvis paret med flest seerstemmer får det fiktive tallet 15 000 seerstemmer og paret med nest flest får 12 300 seerstemmer, ville disse konverteres slik: 15 000 = 8 poeng og 12 300 = 7 poeng.

VANT DANSEDUELL: Katrine Moholt og Tarjei Svalastog vant dansduellen mot Kari Traa og Tom-Erik Nilsen. Da var det kun seerstemmene som telte. Foto: Espen Solli

Dette poengtallet plusses sammen med dommerpoeng-tallet, så dermed vil alltid seerstemmene ha mest å si for hvem som havner i danseduell.

Når det kommer til danseduell, er det ingen dommerpoeng. Der handler det altså kun om å sanke aller flest stemmer fra seerne.

